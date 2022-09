Cómo eliminar canales de los resultados de búsqueda de YouTube

Ponte en situación: estás en YouTube buscando algo concreto y muchos de los resultados que obtienes son de los mismos canales, ya sea porque se dedican a ese tema en particular o porque se dedican a intentar atraer a cuanta más gente mejor con vídeos gancho sobre ese tema. ¿No te ha pasado nunca?

A mí, sí, más de lo que desearía y me cansa el tener que estar desplazándome entre vídeos que ye he visto o que no me interesan para intentar encontrar otros que sí. Pongamos un ejemplo: imaginemos que quiero buscar una noticia, algo que acaba de suceder y muchos de los resultados que obtengo en YouTube son de los mismos canales…

De hecho, pongamos un ejemplo de verdad con la que es «la noticia del día»: la muerte de Isabel II. Escribo «isabel ii» (sin las comillas) en YouTube y me empiezan a aparecer resultados de…: La Vanguardia, El País, RTVE Noticias… más RTVE, más El País, y más, y más, y más, aparecen otros medios que también se repiten…

Por supuesto, YouTube no me muestra a mí exactamente lo mismo que a otros, ya que personaliza los resultados de acuerdo a mi historial en la plataforma, aunque en búsquedas puntuales la personalización puede quedar en segundo plano. De hecho, me muestra casi los mismos resultados estando identificado con mi cuenta de Google que sin estarlo.

Y, por continuar con el ejemplo, digamos que son resultados que no me gustan porque los medios no me gustan, o porque ya los he visto, lo ocupan todo y me obligan a desplazarme de manera interminable, una y otra vez…

Total que ¿cómo hago para quitar de en medio los canales que no quiero de los resultados de búsqueda de YouTube? Pues de igual forme a como lo haría en la búsqueda corriente de Google, incluyendo el sencillo operador «-« (sin las comillas) y los nombres a evitar. Por ejemplo:

isabel ii -vanguardia

O:

isabel ii -vanguardia -rtve -país

El antes y el después:

Se entiende ¿verdad? Solo un apunte: ojo con las tildes, que las pilla, por lo que si en lugar de «país» pones «pais», no filtra el resultado.

Y así es como eliminas canales de los resultados de búsqueda de YouTube. Es fácil, es rápido y es efectivo. El único pero es que no lo supieses o no te acordases, pero para eso estoy yo.