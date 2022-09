Raja Koduri confirma que la Intel Arc A770 está casi lista para su lanzamiento

El jefe de la división GPU de Intel, Raja Koduri, ha puesto punto y final a los rumores más catastrofistas que decían que la compañía iba a cancelar el lanzamiento de las Intel Arc Alchemist. En un tuit que el ejecutivo publicó justo ayer pudimos ver una foto de la Intel Arc A770 y un mensaje muy claro que decía que estaba siendo validada en un laboratorio de Toronto como «preparación para su lanzamiento».

Esto sugiere que la Intel Arc A770 podría estár a la vuelta de la esquina, y que su lanzamiento podría tener lugar antes de la llegada de la nueva generación de NVIDIA y AMD. Francamente, creo que si esto se cumpliera sería un buena noticia para el gigante del chip, ya que tendría un poco más de margen para posicionar su serie Arc Alchemist en el mercado. Con todo, tened en cuenta que todavía no tenemos una fecha de lanzamiento concretada, con todo lo que ello supone.

Como nota curiosa, Raja Koduri también aprovechó para contestar a un comentario que le preguntaba por los rumores que decían que Intel habría decidido cancelar las tarjetas gráficas Arc Alchemist después de dos generaciones. La verdad es que esta pregunta es normal, porque al final hemos ido viendo rumores y filtraciones muy locas sobre el futuro de la división gráfica de consumo general de Intel. Koduri fue muy claro, dijo que esos rumores no ayudan a su equipo a trabajar duro para llevar esos productos gráficos al mercado, y dijo algo interesante: «¿a quién ayudan esos rumores?»

Para no dejar duda alguna y evitar malas interpretaciones cerró diciendo: «todavía estamos en la primera generación y sí tenemos más obstáculos de los previstos que superar, pero persistimos«. No van a tirar la toalla, así que hablar de cancelación o escuchar a los rumores que apuntan a ello tiene muy poco sentido, al menos de momento.

Seguimos sin una fecha de lanzamiento definitiva de las Intel Arc Alchemist. Algunos afirman que llegarán antes de terminar el verano, pero por las fechas en las que nos encontramos esto quiere decir que su llegada debería producirse en un plazo máximo de diez días a contar desde hoy mismo. Como ya os he dicho en ocasiones anteriores, que Intel lance una generación de tarjetas gráficas es bueno para todos, ya que al final supone una mayor competencia y esto resulta muy beneficioso porque implica mejores productos a precios más interesantes.

Bumped into this beauty in Toronto volume validation lab.. getting ready for launch! pic.twitter.com/HReEfz1d2b

— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) September 11, 2022