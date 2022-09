Intel Arc Alchemist: todo lo que debes saber de la nueva generación gráfica de Intel

El lanzamiento de las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist sigue en el aire, pero sabemos que su llegada debería producirse en algún momento de este año, y gracias a las numerosas filtraciones que se han ido produciendo y a la información que ha dado la propia Intel tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar.

Soy consciente de que esta generación gráfica ha generado mucho interés y mucha expectación, pero al mismo tiempo también ha sembrado ciertas dudas que se han visto agravadas por algunas interpretaciones erróneas de informaciones clave, algo que al final ha generado una serie de bulos que debemos superar de una vez.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que ya conocemos prácticamente todas las claves fundamentales de las Intel Arc Alchemist, he querido dar forma a este artículo especial donde voy a compartir con vosotros todo lo que debéis saber de esta nueva generación gráfica, y donde veremos también algunos mitos que debemos superar de una vez.

Voy a mantener una estructura sencilla, fácil de leer y de interpretar para que no tengáis ninguna duda, pero si tras terminar el artículo tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla. Sin más, empezamos, poneos cómodos.

Arquitectura de las Intel Arc Alchemist

Intel ha utilizado una arquitectura que podemos considerar de última generación, y la ha acompañado de uno de los nodos de fabricación más avanzados que existen, el de 6 nm de TSMC. La base de esta arquitectura la tenemos en el núcleo Xe HPG, sigas de «high performance gaming», que vendría a ser el equivalente de la unidad SM en el caso de las GeForce RTX de NVIDIA y de la unidad CU en el caso de las Radeon RX de AMD.

Cada núcleo Xe HPG tiene 128 shaders o núcleos FP32, 8 unidades de texturizado, un núcleo RTU, 16 motores de matrices XMX y 16 motores vectoriales, además de una caché L2 de 512 KB. Intel puede combinar varios núcleos Xe HPG para crear GPUs más potentes, de la misma manera que NVIDIA y AMD diseñan GPUs más potentes con un mayor conteo de unidades SM y CU, respectivamente.

Como podemos apreciar, Intel ha apostado claramente por la especialización, un camino que ya emprendió NVIDIA en 2018 con las GeForce RTX 20, puesto que ha integrado núcleos dedicados específicamente a la aceleración de trazado de rayos y matrices XMX que están dedicadas a la aceleración de IA y aprendizaje profundo. Ambos elementos liberan a los shaders de importantes cargas de trabajo, y hacen que sea posible acceder a dos tecnologías de última generación: el trazado de rayos aplicado a juegos en tiempo real y el reescalado inteligente apoyado por aprendizaje profundo.

La unidad RTU que ha utilizado Intel es una solución muy avanzada, ya que calcula toda la carga de trabajo relacionada con el trazado de rayos, incluyendo las colisiones e intersecciones BVH, pueden trabajar además de forma asíncrona (sin tener que esperar a los shaders) y se apoyan en la Unidad de Clasificación de Subprocesos (TSU) para mejorar todavía más el rendimiento. A grandes rasgos, Intel ha superado a las Radeon RX 6000 con su arquitectura en lo que a aceleración de trazado de rayos se refiere, y según la propia compañía está al nivel de las GeForce RTX 30.

Por su parte, las matrices XMX trabajan de una manera comparable a los núcleos tensor, ya que se utilizan para acelerar el Intel XeSS, una tecnología de reescalado de última generación que utiliza elementos espaciales, temporales y vectores de movimiento, y que se apoya en la inteligencia artificial para conseguir una reconstrucción de alta calidad de la imagen. A grandes rasgos esta tecnología debería jugar en la misma liga que el DLSS de segunda generación de NVIDIA, y según Intel será capaz de doblar el rendimiento en juegos.

Intel Arc Alchemist se apoya en una arquitectura avanzada, especializada y altamente escalable que desde luego tiene mucho potencial, aunque es cierto que todavía tiene cuentas pendientes a nivel de optimización y de drivers. Ya lo vimos cuando hablamos del soporte de APIs obsoletas, un tema que el gigante del chip se está tomando muy en serio, y que poco a poco irá mejorando.

Tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist: modelos, especificaciones y rendimiento

En total Intel tiene planeado el lanzamiento de cuatro tarjetas gráficas Arc Alchemist, con las que cubrirá lo que podemos considerar como gama baja, gama media y gama media-alta. La Intel Arc Alchemist 3 A380, que es el modelo dirigido a la gama baja, ya lleva un tiempo disponible en el mercado chino y ha llegado hace poco al mercado estadounidense, pero el resto de modelos todavía están pendientes de lanzamiento.

A pesar de ello, gracias al último vídeo que compartió Intel a través de su canal oficial en Youtube tenemos claras las especificaciones de todas y cada una de las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist que va a lanzar al mercado, y también tenemos claro el rendimiento aproximado que podemos esperar de cada una de ellas.

Especificaciones de la Intel Arc 3 A380

8 núcleos Xe.

1.024 shaders.

GPU a 2.000 MHz.

128 matrices XMX.

8 núcleos RTU.

Bus de 96 bits.

6 GB de GDDR6 (186 GB/s de ancho de banda).

Su rendimiento está al nivel de una GeForce GTX 1650, lo que significa que es una tarjeta gráfica capaz de mover juegos en resolución 1080p siempre que ajustemos el nivel de calidad gráfica en función de las exigencias de cada título en concreto.

Cuenta con la ventaja de poder acelerar trazado de rayos y de soportar el reescalado inteligente Intel XeSS por hardware, lo que al final la convertiría en una opción más interesante en términos de valor precio-prestaciones. Encaja en la gama baja.

Especificaciones de la Intel Arc 5 A580

24 núcleos Xe.

3.072 shaders.

GPU a 1.700 MHz.

384 matrices XMX.

24 núcleos RTU.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 (512 GB/s de ancho de banda).

Este modelo debería estar más o menos al nivel de una GeForce RTX 3050, lo que significa que será capaz de mover juegos en 1080p y calidades máximas, y juegos en 1440p ajustando el nivel de calidad gráfica.

Encaja dentro de la gama media.

Especificaciones de la Intel Arc 7 A750

28 núcleos Xe.

3.584 shaders.

GPU a 2.050 MHz.

448 matrices XMX.

28 núcleos RTU.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 (512 GB/s de ancho de banda).

Una tarjeta gráfica que según las pruebas de rendimiento que ha compartido Intel está un poco por encima de la GeForce RTX 3060, lo que quiere decir que puede mover sin problemas juegos actuales en 1440p con calidades máximas.

Se sitúa dentro de la gama media, aunque un peldaño por encima de la anterior.

Especificaciones de la Intel Arc 7 A770

32 núcleos Xe.

4.096 shaders.

GPU a 2.100 MHz.

512 matrices XMX.

32 núcleos RTU.

Bus de 256 bits.

8-16 GB de GDDR6 (560 GB/s de ancho de banda).

Esta tarjeta gráfica quedaría más o menos al nivel de una GeForce RTX 3060 Ti, aunque tendremos que esperar a ver comparativas de rendimiento fiables para poder sacar conclusiones. Con todo, las últimas informaciones que hemos visto indican que no llegará al nivel de la GeForce RTX 3070 como apuntaban las primeras filtraciones y rumores.

Su posición es la gama media-alta.

Fecha de lanzamiento y precios de las Intel Arc Alchemist

Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento definitiva que podamos marcar en el calendario, aunque como hemos dicho la Intel Arc Alchemist 3 A380 ya está disponible en algunos mercados. El gigante del chip confirmó recientemente que lanzará muy pronto las Intel Arc Alchemist 7 A750 y A770, así que podemos esperar que ambas lleguen al mercado antes de terminar 2022, siempre que todo vaya según lo previsto.

En cuanto al precio, Intel también ha dicho en varias ocasiones que las Arc Alchemist van a tener un precio muy competitivo, aunque no ha entrado en detalles. Con todo, y tirando de las informaciones que hemos visto hasta ahora, tenemos una estimación bastante fiable que podemos compartir con vosotros, y que nos servirá como referencia:

Intel Arc Alchemist 3 A380: ya disponible por 149,99 dólares.

Intel Arc Alchemist 5 A580: debería costar entre 200 y 249 dólares.

Intel Arc Alchemist 7 A750: su precio rondará entre los 299 y los 349 dólares.

Intel Arc Alchemist 7 A770: lo más probable es que cueste entre 349 y 399 dólares.

Preguntas y respuestas: cosas que debes tener claras

¿Es imprescindible contar con la tecnología ResizableBAR?

En efecto, es imprescindible porque la ausencia de dicha tecnología puede reducir el rendimiento de las Intel Arc Alchemist casi a la mitad. La propia Intel lo ha reconocido, y ha llegado a decir que si no tenemos un PC que permita activar ResizableBar no deberíamos comprar estas tarjetas gráficas.

¿Podré utilizar Intel XeSS si no tengo una tarjeta gráfica Intel Arc Alchemist?

Pues sí, pero la mejora de rendimiento será inferior, ya que no se acelerará mediante hardware especializado, sino a través de las instrucciones DP4a. Si tu tarjeta gráfica las soporta, podrás activar Intel XeSS acelerado vía software.

¿Serán compatibles las Intel Arc Alchemist con procesadores AMD?

Sí, de hecho ya hemos visto pruebas de rendimiento con procesadores Ryzen 5000 y podemos confirmar que las Intel Arc Alchemist funcionan sin ningún tipo de problema, y que además ofrecen el nivel de rendimiento esperado, es decir, no pierden rendimiento por utilizarlas con procesadores AMD.

¿Tendré problemas de compatibilidad con juegos bajo DirectX 11?

Las primeras pruebas de estabilidad y compatibilidad que hemos visto con la Intel Arc 3 A380 confirman que pueden producirse algunos fallos gráficos, pero estos son menores y la estabilidad y compatibilidad es, en líneas generales, muy buena. No es perfecta, y de hecho está confirmado que el rendimiento tiene que mejorar con APIs antiguas, pero a día de hoy los casos de fallos graves confirmados se pueden contar con los dedos de las manos.

¿Qué juegos soportarán Intel XeSS?

Podemos esperar que a medio y largo plazo la lista de juegos compatibles con esta tecnología sea bastante extensa, y que incluya los triple A más importantes del momento. Ahora mismo tenemos confirmados un total de 19 títulos confirmados que soportarán esta tecnología, entre los que se encuentran nombres tan importantes como Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostwire Tokyo, Shadow of The Tomb Raider, Hitman III, Gotham Knights y Death Stranding: Director’s Cut.

¿Necesitaré una nueva placa base o una nueva fuente de alimentación?

En absoluto, las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist utilizan el conector PCIe estándar y recurren a los clásicos conectores de alimentación adicional de 6 y 8 pines, lo que significa que no tendrás que cambiar nada, salvo en el caso de que cuentes con una fuente de alimentación que no llegue al nivel de potencia mínima recomendad para poder mover con garantías las Intel Arc Alchemist más potentes.

¿Mejorará el rendimiento de las Intel Arc Alchemist con el paso del tiempo?

El gigante del chip ha confirmado que no debemos esperar una mejora sustancial de rendimiento a través de optimizaciones a nivel de drivers. Esto quiere decir que el rendimiento de las Intel Arc Alchemist se mantendrán en los niveles que ya conocemos, y que no cabe esperar un efecto «fine wine» como ha ocurrido en el caso de algunas tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD.

¿Será viable activar el trazado de rayos sin que la fluidez se hunda?

Todo dependerá de las exigencias del juego, de la potencia de la Intel Arc Alchemist que estemos utilizando y de la resolución y ajustes gráficos. Al final no debemos olvidar que el trazado de rayos es muy exigente, y que incluso con hardware avanzado para su aceleración esta tendrá un impacto considerable en el rendimiento. Con todo, gracias al Intel XeSS podremos contrarrestarlo.

¿Los precios de las Intel Arc Alchemist son realmente competitivos?

Ahora mismo sí, siempre que se confirmen los valores que hemos visto, y siempre que el lanzamiento de las Intel Arc Alchemist se produzca antes de que ocurra una posible reducción de precios en sus modelos equivalentes dentro del catálogo de NVIDIA y AMD. En líneas generales siempre he pensado que Intel tenía entre manos un producto bastante competitivo en calidad precio, y lo sigo pensando, pero también creo que retrasar tanto su lanzamiento no le está haciendo ningún bien.