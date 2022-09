Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y arrancamos la semana treinta y ocho ya con Un asunto privado, una nueva serie española que se destaca por descarte, pero con estilo. Dicho lo cual, hay un poco de todo para todos los gustos.

Amazon Prime Video

De hecho, la oferta de Prime Video para esta semana, aun con el incontestable éxito mediático que está teniendo esa cochambre llamada El Señor de los ANillos: Los Anillos de Poder, está muy bien surtida. Comenzando por Un asunto privado, eso sí.

Un asunto privado es la nueva serie española original de Amazon Prime Video, una producción de Bambú que, con alguna que otra excepción, es un calco a todo lo que han hecho hasta ahora: Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable, alta mar… Lo pillas ¿verdad? En efecto, Un asunto privado es una serie de época relamida, pero de factura agradable y entretenida a grandes rasgos. Aunque también peca de los errores comunes de la productora.

Esto lo vemos, por ejemplo, en el papel de Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo), uno repetido hasta la saciedad que nos muestra a una chica empoderada, con una personalidad imponente con la que arrasa allá por donde pasa, reivindicando constantemente el papel de la mujer en la sociedad… Todo ello en la Galicia de los años 40, aunque siendo de clase alta como es ella, es todo un poco más aburrido por lo repetitivo del personaje de lo que cabría desear.

No obstante, Marina Quiroga, así se llama su personaje en Un asunto privado, viene de familia de policías (por la fecha, bien franquistas, se entiende) y es una apasionada de la criminalística que se verá envuelta en… un asunto privado, claro. Es ahí donde está lo mejor de la serie: en el misterio y el toque de humor que lo acompaña todo y que corona el segundo de abordo, un Jean Reno (Léon, Los visitantes) que consigue recueperar casi toda escena en la que está.

En definitiva, Un asunto privado es la misma serie de siempre, con ese ambiente de época que tan bien saben confeccionar en Bambú, con los mismos defectos de siempre… pero si te gustan las series de época y de misterio detectivesco que no se toman muy en serio a sí mismas, dale la oportunidad. Lo mismo te gusta.

Cambiando de tercio, Amazon Prime Video estrena un thriller de terror que quizás te suene: Buenas noches, mamá; y es que se trata del remake del título austríaco del mismo nombrdirigido en su presente adaptación por uno de los responsables de la llamativa Nuevo sabor a cereza e interpretado por Naomi Watts (King Kong, Lo imposible, Mulholland Drive). No parece haber alcanzado al original, que también encontrarás en Prime Video, pero la premisa es de lo más inquietante.

En último lugar, Amazon se ha hecho en exclusiva con Licorice Pizza, una de las nominadas en los pasados Premios Oscar y una de las películas más exitosas de Paul Thomas Anderson, director de Magnolia o Boogie Nights.

13:14: El Reto de Ayudar . «Tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017 a las 13:14hs en México, Juanpa Zurita usó su influencia en las redes sociales y recaudó fondos para la reconstrucción de Ocuilan, un pequeño pueblo próximo a la Ciudad de México. ¿Qué podría salir mal con una causa tan noble de por medio?»

. «Tras el terremoto del 19 de septiembre del 2017 a las 13:14hs en México, Juanpa Zurita usó su influencia en las redes sociales y recaudó fondos para la reconstrucción de Ocuilan, un pequeño pueblo próximo a la Ciudad de México. ¿Qué podría salir mal con una causa tan noble de por medio?» Buenas noches, mamá . «Dos hermanos gemelos llegan a la casa de campo de su madre y la encuentran con el rostro vendado. Según ella, se debe a una reciente cirugía estética. Sin embargo, a medida que el comportamiento de la madre se vuelve cada vez más errático e inusual, una idea horrible hace mella en los chicos.»

. «Dos hermanos gemelos llegan a la casa de campo de su madre y la encuentran con el rostro vendado. Según ella, se debe a una reciente cirugía estética. Sin embargo, a medida que el comportamiento de la madre se vuelve cada vez más errático e inusual, una idea horrible hace mella en los chicos.» El Gran Tour (T5). «En su primer viaje postpandemia, Jeremy, Richard y James van a los páramos helados del Círculo Polar Ártico escandinavo.»

Netflix

Continuamos con Netflix, que trae mucho, pero en un repaso rápido, lo que no es malo, es peor. ¡Y qué peligroso es la cantidad de basura pudrecerebros que lanza para los más jóvenes! Pero al igual que en un estercolero puedes encontrar artículos de valor, en Netflix puedes encontrar excepciones a la norma como…

En primer lugar tenemos Cyberpunk: Edgerunners, la nueva serie de anime de Netflix basada en Cyberpunk 2077 de la que ya os adelantamos algo, por lo que te remito a esa entrada si quieres saber más. Ahora bien, si lo único que te interesa saber es si han acertado, la respuesta es… ¡sí, lo han hecho! Y no añado nada más, porque no merece la pena. Se te va a hacer corta.

Hay más, y me refiero a que hay más de anime que merece la pena destacar. En este caso es una película llamada Hogar a la deriva y a falta de tener más críticas o de verla, que aún no he tenido la oportunidad, solo por el dibujo y la historia que plantean, apetece. Que luego es mala… pues una vez y no más. Pero buena pinta, a priori, tiene.

Broad Peak . «Tras escalar la montaña Broad Peak, Maciej Berbeka descubre que su ascenso a la cima no se considera completo. 25 años después se dispone a terminar lo que empezó.»

. «Tras escalar la montaña Broad Peak, Maciej Berbeka descubre que su ascenso a la cima no se considera completo. 25 años después se dispone a terminar lo que empezó.» Desaparecida en Lørenskog (T1). «Cuando la esposa de un multimillonario desaparece, la policía noruega se las ve con la prensa e informantes deshonestos para descubrir la verdad. Basada en hechos reales.»

(T1). «Cuando la esposa de un multimillonario desaparece, la policía noruega se las ve con la prensa e informantes deshonestos para descubrir la verdad. Basada en hechos reales.» Destino: La saga Winx (T2). «Un grupo de adolescentes decididos a dominar sus extraordinarios poderes lidian con la rivalidad, el amor y los estudios sobrenaturales en la escuela mágica Alfea.»

(T2). «Un grupo de adolescentes decididos a dominar sus extraordinarios poderes lidian con la rivalidad, el amor y los estudios sobrenaturales en la escuela mágica Alfea.» El Rey, Vicente Fernández (T1). «Así fue la vida personal y profesional del icono de las rancheras Vicente Fernández, desde sus orígenes humildes hasta su salto a la fama, a lo largo de varias décadas.»

(T1). «Así fue la vida personal y profesional del icono de las rancheras Vicente Fernández, desde sus orígenes humildes hasta su salto a la fama, a lo largo de varias décadas.» Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum . «En este monólogo épico, Jo Koy habla sobre los estornudos, la perseverancia, las complicaciones de la apnea del sueño y qué pasa si te pierdes en Filipinas.»

. «En este monólogo épico, Jo Koy habla sobre los estornudos, la perseverancia, las complicaciones de la apnea del sueño y qué pasa si te pierdes en Filipinas.» Jogi . «En medio de un clima de tensión en la India de los años 80, tres amigos de distintas religiones arriesgan sus vidas para intentar salvar a cientos de personas.»

. «En medio de un clima de tensión en la India de los años 80, tres amigos de distintas religiones arriesgan sus vidas para intentar salvar a cientos de personas.» La escuela católica . «En 1975, tres estudiantes de un instituto católico masculino de Roma cometen un crimen que conmociona a sus compañeros y a toda la comunidad. Basada en hechos reales.»

. «En 1975, tres estudiantes de un instituto católico masculino de Roma cometen un crimen que conmociona a sus compañeros y a toda la comunidad. Basada en hechos reales.» Liss Pereira: Adulto promedio . «La humorista Liss Pereira habla sin tapujos sobre las relaciones, la madurez y el hecho de ser algo entre medias (ni perfecta, ni tan desastrosa) en un mundo de extremos.»

. «La humorista Liss Pereira habla sin tapujos sobre las relaciones, la madurez y el hecho de ser algo entre medias (ni perfecta, ni tan desastrosa) en un mundo de extremos.» Los pecados de nuestra madre (T1). «Cuando los hijos de Lori Vallow desaparecieron, su búsqueda reveló un rastro de muertes sospechosas, un nuevo marido que compartía su visión apocalíptica y un asesinato.»

(T1). «Cuando los hijos de Lori Vallow desaparecieron, su búsqueda reveló un rastro de muertes sospechosas, un nuevo marido que compartía su visión apocalíptica y un asesinato.» Los rompecorazones (T1). «Un incendiario mural revela los ligues secretos de los alumnos de Hartley High. Su autora Amerie, ahora repudiada por todos, debe lidiar con las caóticas repercusiones.»

(T1). «Un incendiario mural revela los ligues secretos de los alumnos de Hartley High. Su autora Amerie, ahora repudiada por todos, debe lidiar con las caóticas repercusiones.» Revancha ya . «La reina destronada de un colegio privado de élite hace un pacto secreto con una nueva alumna para vengarse cada una de los enemigos de la otra.»

. «La reina destronada de un colegio privado de élite hace un pacto secreto con una nueva alumna para vengarse cada una de los enemigos de la otra.» Santo (T1). «Dos policías en lados opuestos del Atlántico emprenden la búsqueda desesperada de un sanguinario traficante de drogas internacional cuyo rostro nunca ha sido revelado.»

(T1). «Dos policías en lados opuestos del Atlántico emprenden la búsqueda desesperada de un sanguinario traficante de drogas internacional cuyo rostro nunca ha sido revelado.» Skandal! La caída de Wirecard . «La ambiciosa empresa de pagos digitales Wirecard impresionó al sector financiero con su éxito descomunal. Hasta que un tenaz equipo de periodistas destapó el gran fraude.»

. «La ambiciosa empresa de pagos digitales Wirecard impresionó al sector financiero con su éxito descomunal. Hasta que un tenaz equipo de periodistas destapó el gran fraude.» Terim (T1). «El legendario Fatih Terim rememora su andadura futbolística: desde sus días como jugador hasta sus hazañas como entrenador capaz de llevar a varios equipos a la gloria.»

(T1). «El legendario Fatih Terim rememora su andadura futbolística: desde sus días como jugador hasta sus hazañas como entrenador capaz de llevar a varios equipos a la gloria.» Una segunda oportunidad: Escuela de gimnasia (T1). «Tras sufrir una lesión, la joven gimnasta estadounidense Kyra Berry recibe una segunda oportunidad para hacer realidad sus sueños (y conseguir una beca) en Australia.»

(T1). «Tras sufrir una lesión, la joven gimnasta estadounidense Kyra Berry recibe una segunda oportunidad para hacer realidad sus sueños (y conseguir una beca) en Australia.» Yo era famoso. «Una antigua estrella de un grupo de chicos tiene una inesperada segunda oportunidad para lograr el éxito tras forjar un vínculo con un joven y prodigioso batería.»

HBO Max

Pasamos con HBO Max, cuyo lanzamiento máss destacado es el de la quinta temporada de El cuento de la criada, aunque por destacar algo más nuevo he preferido anteponer…

From, una serie qwue ha caído de rebote en la plataforma, aunque ni si quiera se trata de una exclusividad como tal. De hecho, por productora debería haber acabado en Amazon Prime Video y se la esperaba en Netflix, pero mira dónde ha acabado. La cuestión, lo que te interesa como suscriptor de HBO Max, es que se trata de una serie de misterior, de terror y ciencia ficción que viene avalada por una crítica moderada. Y la trama es de las que atrapa… y nunca mejor dicho.

Birdgirl (T2). «En este spin-off de Harvey Birdman, Judy Ken Sebben, alias Birdgirl, reúne a un peculiar equipo para luchar contra el crimen.»

(T2). «En este spin-off de Harvey Birdman, Judy Ken Sebben, alias Birdgirl, reúne a un peculiar equipo para luchar contra el crimen.» El cuento de la criada (T5). «Esta serie dramática basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood, narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos.»

(T5). «Esta serie dramática basada en el premiado best-seller de Margaret Atwood, narra la vida distópica de Gilead, una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos.» Los Espookys (T2). «Los prometedores cómicos Julio Torres y Ana Fabrega se unen a Fred Armisen y Lorne Michaels en esta comedia sobre un excéntrico grupo de amigos que convierte su pasión por el terror en un peculiar negocio.»

Disney+

Por último, Disney+ no está para nada, salvo que estuvieses esperando una plataforma que se hiciese con Malcom el de en medio entera (¿No la tuvo ya Netflix?).

