El vidrio trasero de los iPhone 14 estándar y Plus es fácil de extraer

La presentación del iPhone 14 y sus variantes Pro ha sido, como casi todos los años, el mayor acontecimiento del año en el mundo de la movilidad, y es que Apple es capaz de causar fascinación incluso entre aquellos que no pueden permitirse sus productos. Obviamente, aquí influye mucho el hecho de que el iPhone, con el paso de los años, se ha ido consolidando cada vez como el smartphone de gama alta de referencia.

Salvo catástrofe, los distintos modelos del iPhone 14 deberían de mostrarse como grandes smartphones (otra cosa son las preferencias y opiniones de cada uno), pero dejando aparte sus características y sus virtudes, uno de los puntos más interesantes son las “facilidades” que ofrece a la hora de ser reparado. Aquí parece que al menos las versiones estándar y Plus se han anotado un tanto debido a que permiten extraer fácilmente la parte trasera de vidrio.

La posibilidad de extraer la parte trasera del dispositivo es un detalle un tanto sorprendente por parte de Apple, ya que la última vez que permitió hacer eso fue hace una década con el iPhone 4s, que vio la luz en el año 2011. Desde entonces, las sucesivas generaciones de la línea de smartphones han requerido de desmontar todo el dispositivo para poder reemplazar el vidrio trasero, aunque también es posible abrir los iPhone 14 estándar y Plus desde la parte delantera.

Si decimos solo las versiones estándar y Plus del iPhone 14, es debido a que es posible que la situación no sea la misma para los modelos Pro y Pro Max, cuyas partes traseras podrían no ser tan fáciles de extraer. La extracción fácil de la parte trasera solo está confirmada de momento para las variantes estándar y Plus, y aun así es necesario tener los conocimientos y las habilidades prácticas necesarias para hacerlo con seguridad, así que, en caso de no tenerlos o no estar seguro, lo suyo es recurrir a algún técnico cualificado si no se puede hacer valer la garantía.

La facilidad de la extracción del vidrio trasero de los iPhone 14 estándar y Plus puede deberse a un intento de reducir costes por parte de Apple, más viendo que se trata de una de las partes que más se rompen. La disminución del tiempo de reparación contribuiría a reducir los costes de la mano de obra.

A la facilidad para extraer la parte trasera de vidrio se suma la nueva política de reparación de Apple, que ahora ofrece, al menos en Estados Unidos, reparaciones ilimitadas con descuento para los clientes de AppleCare+. Con este movimiento, el gigante de Cupertino compite con los planes de seguros frente a roturas existentes.