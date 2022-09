Nuestros lectores hablan: ¿qué opinas del iPhone 14?

El pasado miércoles tuvo lugar la presentación del iPhone 14, un smartphone al que los últimos rumores colocaban como uno de los más continuistas del momento. Al final casi todos los rumores se acabaron cumpliendo, ya que este terminal es un calco del iPhone 13 materia de diseño y las mejoras que trae a nivel de hardware comparado con aquel son realmente mínimas.

Si tenemos un iPhone 13 no tenemos motivo alguno para comprar un iPhone 14, ya que nos llevaremos un terminal con el mismo diseño, la misma calidad de construcción y unas mejoras leves a nivel de hardware. A título personal tengo bastante claro que el iPhone 14 es un terminal que Apple podría haberse ahorrado perfectamente, ya que no aporta nada nuevo y ni siquiera estrena el nuevo SoC A16.

No me parece un smartphone atractivo, y también creo que no vale la pena por lo que cuesta. Esos 1.009 euros que pide Apple por el modelo base estarían mucho mejor invertidos en un iPhone 13 Pro reacondicionado en estado «excelente», que es casi equivalente a nuevo. Podemos encontrar unidades en el mercado por menos de 1.000 euros.

Con el iPhone 14 Pro tengo, sin embargo, una opinión diferente. Es cierto que en líneas generales Apple ha repetido diseño, pero el cambio de la muesca por una isleta ovalada es todo un acierto y representa un avance importante que saca al iPhone de la «edad de piedra» de los acabados todo pantalla. Porque seamos sinceros, utilizar una muesca en 2022 para dar forma a un acabado todo pantalla en un smartphone de gama alta es como retroceder a 2017.

Me gusta el enfoque que le ha dado Apple a la isleta flotante y cómo la ha integrado en iOS. También destacan las mejoras que ha introducido la compañía de la manzana a nivel de hardware, y que no se limitan a un SoC más potente, el A16. En este sentido la nueva cámara principal de 48 MP es, sin duda, uno de los avances más relevantes, y marca una gran diferencia.

El iPhone 14 es, a mi juicio, una decepción, y el iPhone 14 Pro es todo lo contrario. Si tuviera que comprar uno de los dos lo tengo muy claro, me iría a por el segundo, aunque no hay duda de que el precio del iPhone 14 Pro es tan elevado que acaba quedando fuera del alcance del consumidor medio. Una lástima, pero mientras que se mantenga la paridad euro dólar tendremos que acostumbrarnos a sucesivos incrementos en el precio de la tecnología de consumo general. Ahora os toca a vosotros, ¿qué os parece el iPhone 14?