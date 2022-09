iPhone 14: especificaciones, fecha de lanzamiento y precio

Apple ha presentado el iPhone 14, un smartphone que ya conocíamos bastante bien gracias a las numerosas filtraciones que se habían venido produciendo durante las últimas semanas. ¿Qué se ha cumplido y qué no? Vamos a descubrirlo en este artículo, donde os contaremos todo lo que debéis saber del nuevo smartphone de la compañía de la manzana.

El iPhone 14 mantiene en líneas generales el diseño del iPhone 13. Es un terminal marcadamente continuista que conserva tanto la línea como la calidad de construcción de aquel, lo que significa que está construido en aluminio y cristal, dos materiales propios de los dispositivos «premium». Sobre la muesca nada nuevo bajo el sol, esta alberga tanto la cámara frontal como los elementos de la interfaz Face ID, y en la parte trasera nos encontramos con una configuración de doble cámara que nos recuerda también al iPhone 13.

Lo más llamativo de esta nueva generación ha sido, sin duda, la desaparición del iPhone 13 mini. No hay duda de que podemos considerarlo como la crónica de una muerte anunciada, y es que era un hecho conocido que las ventas de dicho modelo no habían sido buenas, y que Apple iba a sustituirlo por un modelo con un mayor tamaño de pantalla, algo que al final se ha cumplido.

Tenemos por tanto un nuevo miembro en la familia, el iPhone 14 Plus, que llena el vacío que deja el adiós del modelo mini, y que viene acompañado del iPhone 14, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Estos dos últimos se perfilan como versiones superiores, tanto por especificaciones a nivel de hardware como por calidad de acabados y diseño, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

Apple ha confirmado todo lo que sabíamos, mismo diseño, misma calidad de construcción y mismo cerebro, y es que tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus están equipados con el SoC A15 Bionic, el mismo chip que monta la generación actual, aunque con una particularidad, y es que ambos modelos integran una GPU de 5 núcleos gráficos, lo que significa que este chip es ligeramente más potente trabajando con gráficos avanzados y juegos exigentes.

El iPhone 14 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 14 Plus utiliza un panel de 6,7 pulgadas. Ambas son de tipo OLED «Super Retina XDR», tienen un brillo de hasta 1.200 nits, soportan HDR, cuentan con la tecnología True Tone y tienen un contraste de 2.000.000:1. Ambas tienen una tasa de refresco de 60 Hz.

A nivel de hardware dos de las novedades más importantes que presentan los iPhone 14 son el giroscopio de alto rango dinámico y el acelerómetro de doble núcleo que, trabajando en conjunto, son capaces de detectar accidentes y de ponernos en contacto con los servicios de emergencias.

Echando un vistazo al apartado fotográfico nos encontramos una configuración de dos cámaras traseras y una cámara frontal. La cámara principal es de 12 MP y tiene una apertura f/1.5, utiliza un sensor más grande y trabaja con píxeles de 1,9 micrómetros, mientras que la lente secundaria trabaja como gran angular. La cámara delantera se apoya en los sensores de FaceID para ofrecer reconocimiento facial en 3D, es de 12 MP y tiene una apertura f/1.9.

Apple asegura que gracias a las novedades que ha introducido en las cámaras del iPhone 14 este ofrece una mejora del 49% en condiciones de baja luminosidad, y la exposición en el modo noche es el doble de rápida. La cámara frontal también ha mejorado sus capacidades trabajando con una baja iluminación ambiental. En este sentido, el Photonic Engine ha sido fundamental para mejorar la calidad de las fotografías captadas en condiciones de baja iluminación, y Apple también ha confirmado mejoras importantes en la grabación de vídeo, como un nuevo modo de estabilización y el modo acción.

Como cabía esperar, los iPhone 14 y iPhone 14 Plus cuentan con conectividad 5G y vendrán equipados con iOS 16 como sistema operativo. Apple ha confirmado que las precompras se abrirán el 9 de septiembre, pero la disponibilidad de ambos modelos no será inmediata. El iPhone 14 estará disponible a partir del 16 de septiembre y el iPhone 14 Plus a partir del 7 de octubre. Estos son los precios de partida en su configuración base:

iPhone 14 desde 799 dólares.

iPhone 14 desde 899 dólares.

No tenemos todos los detalles a nivel de hardware porque Apple se ha dejado en el tintero algunas cosas, como la configuración de memoria y la capacidad de almacenamiento, pero todo parece indicar que contará con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento.

El SoC A15 de los iPhone 14 y iPhone 14 Plus tiene una CPU de 6 núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), una unidad de procesamiento neural de 16 núcleos y una GPU Apple de 5 núcleos. Ambos cuentan con certificación IP68.

iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, la verdadera revolución

También se han cumplido las informaciones que habíamos ido viendo sobre el iPhone 14 Pro y sobre su hermano mayor, el modelo Max. Apple ha puesto fin a la muesca y ha utilizado en su lugar una isleta ovalada flotante que se conoce como «Dynamic Island». En ella se integra una cámara frontal de 12 MP y los sensores de FaceID.

Ese nombre no es causalidad, y hay que reconocer que la compañía de la manzana ha sabido convertir lo que parecería una desventaja, esa isleta ovalada, en algo muy útil y atractivo, gracias a su integración como sistema de notificaciones que la convierte en un espacio adaptable y lleno de posibilidades. Buen trabajo por parte de Apple.

Más allá de la nueva isleta flotante Apple ha mantenido el diseño de la generación anterior en el iPhone 14 Pro, y lo mismo ha ocurrido con los colores disponibles, ya que este modelo llegará en los clásicos Space Black (negro espacial), Silver (plata) y Gold (oro). La única novedad en lo que a colores se refiere es el Deep Purple (morado profundo), un color que francamente es bastante llamativo.

Echando un vistazo al hardware nos encontramos con un potente SoC Apple A16 fabricado en 4 nm. Su CPU es de 6 núcleos y tiene también una división de dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia, pero utiliza una nueva arquitectura, lo que le permite ofrecer hasta un 40% más de rendimiento que sus rivales directos. Cuenta con una unidad de procesamiento neural capaz de realizar hasta 17 billones de operaciones por segundo y tiene una GPU Apple con cinco núcleos gráficos.

La pantalla de los iPhone 14 Pro y Pro Max es de tipo OLED con tecnología LTPO, ofrecen la función «always on» (siempre encendida), tienen un contraste de 2.000.000:1, un brillo máximo de 2.000 nits, soportan HDR, cuentan con la tecnología ProMotion y su tasa de refresco es de 120 Hz, ajustable en franjas de solo 1 Hz. El iPhone 14 Pro tiene un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas, y la versión Pro Max llega a las 6,7 pulgadas.

Saltando al apartado fotográfico nos encontramos con avances importantes en los iPhone 14 Pro y Pro Max. Ambos modelos mantienen una configuración de tres cámaras traseras, pero la principal utiliza ahora un sensor shift OIS de segunda generación y 48 MP que es un 65% más grande que el del modelo anterior, tiene una apertura f/1.78, puede agrupar cuatro píxeles en un gran «quad píxel» y tiene una distancia focal de 24 mm.

La cámara secundaria es una gran angular de 12 MP con apertura f/2.2, trabaja con píxeles de 1,4 micrómetros, tiene una lente de 6 elementos, permite trabajar con fotografía macro, tiene una distancia focal de 13 mm y mejora hasta en tres veces la captura de imágenes en condiciones de baja iluminación ambiental. Finalmente tenemos una tercera cámara de 12 MP que trabaja como teleobjetivo 3x.

El iPhone 14 Pro es un grande en capacidades fotográficas y de vídeo como podemos ver, algo que queda todavía más claro cuando repasamos sus características principales, entre las que podemos destacar el disparo en ProRes, soporte de grabación en modo cinemático en resolución 4K y 30 FPS o 4K y 24 FPS, ProRaw a 48 MP y utiliza un nuevo sistema de aprendizaje profundo para mejorar el detalle y reducir el ruido. Espectacular, sin duda.

No conocemos la memoria RAM que tendrán los iPhone 14 y iPhone 14 Pro, pero las últimas informaciones decían que ambos modelos iban a contar con 6 GB de LPDDR5. Actualizaremos este artículo cuando tengamos confirmación, lo que sí os podemos asegurar ya es que ambos modelos vienen con 128 GB de capacidad de almacenamiento en sus configuraciones base.

Ambos están disponibles para precompra desde hoy y empezarán a llegar a partir del 16 de septiembre. El iPhone 14 Pro costará 999 dólares, y el iPhone 14 Pro Max tendrá un precio de 1.099 dólares. Los precios a nivel internacional serán muy diferentes como vamos a ver a continuación.

Precios en España de los iPhone 14 de Apple

El precio de estos nuevos terminales en España va a ser más alto que el de la generación anterior, algo que no nos sorprende ya que es consecuencia directa de la paridad dólar euro, un tema que ya os he comentado en más de una ocasión. Así es como quedan los precios del iPhone 14 en nuestro país:

iPhone 14 de 128 GB desde 1.009 euros.

iPhone 14 Plus de 128 GB desde 1.159 euros.

iPhone 14 Pro de 128 GB desde 1.319 euros.

iPhone 14 Pro Max de 128 GB desde 1.469 euros.

Apple mantendrá en el mercado el iPhone SE, el iPhone 12 y los iPhone 13 y iPhone 13 mini, que tendrán un precio en España de 559 euros, 809 euros, 909 euros y 809 euros, respectivamente. Podéis encontrar más información en la web oficial de Apple.