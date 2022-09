Los juegos compatibles con DLSS 3 ofrecerán soporte de DLSS 2

NVIDIA ha impresionado al mundo con la presentación oficial de las gráficas GeForce RTX 4080 y RTX 4090, sin embargo, parece que a algunos no les ha quedado claro cómo funcionará el soporte de DLSS 3, la tercera generación de la tecnología de supersampling apoyada en inteligencia artificial, debido a que solo es compatible con Ada Lovelace.

¿Qué pasa si uno ejecuta un juego que ha implementado DLSS 3 pero tiene una gráfica GeForce RTX 20 (Turing) o RTX 30 (Ampere)? El gigante verde ha salido al paso para explicar que los usuarios no tienen de qué preocuparse o al menos no tienen motivos para tirarse de los pelos, ya que los videojuegos con soporte de DLSS 3 deberían de ser compatibles también con DLSS 2, que sobre una gráfica Ampere sería posible accionar junto a Reflex.

The OFA has existed in GPUs since Turing. However it is significantly faster and higher quality in Ada and we rely on it for DLSS3.

— Bryan Catanzaro (@ctnzr) September 20, 2022