La Newskill Banshee es, sin duda, uno de los lanzamientos más importantes de la conocida marca española para lo que queda de 2022, y también es uno de los que más expectativas ha generado, no en vano se trata de una silla para gaming de nivel premium, algo que queda claro desde el momento en el que miramos su precio, que es de 399,95 euros.

Esa cifra se coloca claramente por encima de la media que acostumbramos a ver en el mercado de sillas gaming, y por tanto impone una obligación clara a la Newskill Banshee, esta debe ofrecer una experiencia de uso, una ergonomía, una calidad de materiales y una solidez a nivel de construcción claramente por encima de la media para justificar su precio.

¿Será capaz de conseguirlo? Vamos a descubrirlo, aunque antes de entrar en materia os recuerdo que la Newskill Banshee está disponible en dos versiones, una terminada en tela y otra en polipiel. La unidad que hemos recibido para análisis es la que utiliza tela, un material que es más equilibrado que la polipiel y que ofrece una mejor experiencia de uso cuando el calor aprieta. Si dudáis entre ambas, yo os recomendaría directamente el modelo en piel.

Newskill Banshee: primer contacto

Lo primero que percibimos cuando abrimos la caja donde vienen todas las partes que dan forma a la Newskill Banshee es su cuidado diseño, y cuando empezamos a sacarlos de la caja nos damos cuenta de que la calidad de construcción y de materiales está a otro nivel. ¿Quieres saber en qué lo hemos notado exactamente? Pues en muchos detalles, entre los que podemos destacar:

Calidad de las telas y de los acolchados.

La almohadilla cervical, que tiene una ergonomía perfecta, una suavidad fantástica y viene imantada, lo que consigue un diseño limpio y nos libra del problema que tienen las almohadillas clásicas que utilizan un tirante elástico (este pierde rigidez con el tiempo).

La base donde se instalan las ruedas está terminada en aluminio.

Las ruedas son de tipo EasySlide, utilizan rodamientos de bolas y fabricadas en poliuretano.

Los reposabrazos, que son 4D y tienen una calidad de construcción muy sólida y un acolchado de primera.

Rueda de ajuste lumbar que nos permite adaptar la posición sin esfuerzo.

Robustez de la base y del pistón de gas clase 4.

Mi primer contacto con la Newskill Banshee no pudo ser más positivo. Desde el principio esta silla ya estaba dejando claro que no es una más, y que tiene todo lo necesario para posicionar como una auténtica silla gaming de gama premium. En el análisis en vídeo podéis ver con más detalle la calidad de construcción y de materiales de la que hace gala esta silla.

El proceso de montaje es muy sencillo, tanto que no nos llevó más de unos minutos. En el manual de instrucciones aparecen todos los pasos perfectamente explicados, y contamos con todos los tornillos que vamos a necesitar junto a una llave Allen, que es la única herramienta que nos hace falta para completar el montaje. Os explicamos el proceso paso a paso en el vídeo, y como podréis ver está claro que la marca española ha hecho un gran trabajo con la Newskill Banshee, ya que todo el proceso es fácil, intuitivo y no requiere de una habilidad especial.

Esto es todo lo que viene incluido para el montaje de la Newskill Banshee:

El respaldo, que tiene un diseño ergonómico muy cuidado y una base lumbar ajustable a través de la ruleta integrada en el lateral. También se puede inclinar hasta 180 grados. La unidad que hemos recibido viene en color gris y negro con detalles en blanco.

El asiento, que tiene una terminación muy sólida y unas «orejeras» laterales muy marcadas que recogen las piernas a la perfección. Mantiene también esa combinación de colores en gris, negro y detalles en blanco.

Base con cinco extremos terminada en aluminio donde montaremos las cinco ruedas EasySlide incluidas, que como dijimos utilizan rodamientos de bolas y están terminadas en poliuretano, lo que garantiza un desplazamiento suave y ágil sin arañar el suelo.

Dos reposabrazos 4D de alta calidad acolchados y revestidos de cuero sintético con una terminación que evoca la fibra de carbono, lo que le da un toque deportivo. Se pueden regular en altura, profundidad, orientación e inclinación.

Cojín cervical suave de espuma viscoelástica recubierto de felpa de terciopelo que se sujeta mediante imanes. También viene con una almohadilla lumbar que utiliza los mismos materiales, pero que no está imantada.

Base con pistón de gas de clase 4, embellecedor para recubrirlo y dos manetas para regular la elevación y bloquear o liberar la inclinación de la base.

Tornillería y llave Allen para el montaje, que viene explicado en el manual.

Proceso de montaje

Empezamos colocando las ruedas en la base de cinco extremos. Estas se insertan a presión, así que no tiene mayor misterio, hacemos un poco de fuerza y listo.

El siguiente paso es unir el respaldo lumbar con el asiento. Para ello tenemos que utilizar los tornillos alargados, dos para cada lado, y colocarlos haciendo coincidir los agujeros del respaldo con las sujeciones metálicas del asiento. Id apretando cada uno poco a poco, y empezad por el lado que tiene la sujeción fija.

Ahora pasamos a atornillar la segunda sujeción, que como vemos en el vídeo se mueve mover y ajustar fácilmente a los agujeros del respaldo. Atornillamos y listo. Pasamos ahora a colocar los embellecedores. Estos van a presión en el agujero inferior, y reforzados con uno de los tornillos pequeños. Cuando terminemos de atornillar colocamos un tapón en cada uno de los agujeros.

Estamos avanzando mucho y muy rápido. El montaje es muy sencillo e intuitivo, y ahora nos toca colocar los apoyabrazos. Estos nos han sorprendido por su excelente calidad de construcción, que se deja notar desde el momento en el que los tenemos en la mano, y son 4D, como ya os hemos contado.

Colocamos el respaldo y el asiento, que ya tenemos montados, boca abajo, y procedemos a atornillar los apoyabrazos. Tened cuidado de no colocarlos demasiado hacia adentro, ya que os quedaríais sin espacio para atornillar la base con el pistón de gas. Los apoyabrazos aparecen diferenciados con el distintivo de izquierda y derecha.

Para montar el pistón de gas tenemos que utilizar los tornillos y las arandelas incluidas. Primero metemos la pequeña, luego la mediana y finalmente la grande. Cuadramos la base con el pistón en los agujeros y vamos apretando los tornillos uno a uno, de forma gradual para que no descuadre.

Un truco, podemos dejar un apoyabrazos sin terminar de montar para cuadrarlo mejor cuando hayamos terminado de montar la base con el pistón. El siguiente paso es colocar las manetas que regulan la altura y la inclinación. Estas van a presión, así que solo tenemos que empujar.

Estamos en la recta final. Colocamos el pistón de gas en la base de aluminio donde van las ruedas y ponemos encima el embellecedor. Ahora solo tenemos que colocar la silla encima de este y listo, ya tenemos la silla montada.

Solo he encontrado un pero durante el proceso de montaje, y es que la llave Allen incluida tiene los dos lados largos, lo que hace que roce con la base que tenemos que anclar al asiento, y nos obliga a rotarla sacándola y metiéndola. Si tuviera un lado corto y otro largo no habríamos tenido ese problema. Podéis ampliar la galería de abajo haciendo clic en ella.

Experiencia de uso y conclusiones

Tras terminar el proceso de montaje nos detenemos un momento a contemplar con más detenimiento el diseño de la Newskill Banshee, y queda claro que estamos ante un modelo para gaming con una estética muy cuidada, y sin estridencias, algo que francamente es de agradecer. Tiene carácter, pero también un toque de elegancia que le permite encajar en cualquier espacio, la combinación de colores de este modelo es una de mis favoritas, y el diseño de los cojines cervical y lumbar viene a ser la guinda a un «pastel» que ha cumplido totalmente con nuestras expectativas.

Desde que empezamos a interactuar con las diferentes partes de la Newskill Banshee tuvimos claro que estábamos ante una silla «premium», es decir, ante un modelo construido con materiales de primer nivel, y nada más terminar el proceso de montaje esto se hizo aún más evidente. Todo en esta silla derrocha calidad, desde la solidez y el soberbio deslizamiento de su base hasta la precisión y la fuerza del pistón de gas, sin olvidarnos del sublime acolchado y el exquisito tacto de su almohadilla cervical.

Todo esto está muy bien, la Newskill Banshee cumple a nivel de diseño y de estética, ¿pero cómo ha sido la experiencia de uso? Mucho mejor de lo esperado, y no solo por la solidez de la silla, que está claramente al nivel de lo que cabe esperar de una silla de su rango de precio, sino también por los fantásticos acolchados, por las diferentes opciones de personalización (inclinación, altura, ajuste lumbar, apoyabrazos 4D) y especialmente por la excelente ergonomía del cojín cervical, que gracias a su disposición trapezoidal se ha convertido en uno de los mejores que he probado hasta la fecha.

La Newskill Banshee ofrece una experiencia que desde luego no es posible disfrutar con otros modelos de gamas inferiores. Al excelente tacto y a la calidad de los materiales se unen una ergonomía que raya la perfección, y un altísimo grado de personalización que nos permitirá adaptarla por completo a nuestras preferencias, y a nuestras necesidades. Con ella podrás jugar, estudiar y trabajar durante horas disfrutando de una comodidad total, y si en algún momento te apetece descansar un poco no hay problema, puedes utilizarla para echarte una siesta.

Entonces, ¿vale lo que cuesta? Sin duda, la Newskill Banshee merece ser considerada como una silla gaming premium sobresaliente, ya que no desentona en ningún sentido y ha sido capaz de superar nuestras expectativas. Es cierto que no todo el mundo puede permitirse pagar 399,95 euros por una silla para gaming, pero no debemos olvidarnos de que al final esto es una inversión importante si pasas muchas horas delante del monitor, que se traducirá en años disfrutando de una comodidad total y que al final la calidad y ergonomía de tu silla puede acabar afectando a tu salud, tanto de forma positiva como de forma negativa.