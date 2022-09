El pasado 7 de septiembre, los iPhone volvieron a ser protagonistas en una keynote donde se presentó la nueva generación del smartphone de Apple, que en esta ocasión está integrada por cuatro representantes: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

El evento, llamado Apple Far Out («lejos» en castellano, lo que ya anunciaba que íbamos a asistir a un buen número de novedades), no solo sirvió para presentar en sociedad a los nuevos iPhone 14, en él también se mostraron los AirPods Pro de segunda generación, el Apple Watch Series 8 y el Apple Watch Ultra.

Pero no todo fueron bienvenidas, también hubo una despedida que no sorprendió a casi nadie porque era un secreto a voces que la baja aceptación del iPhone mini frente a otros modelos iba a provocar que Apple cesara su fabricación y por lo tanto su renovación. Quedan para la historia el iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini; quién sabe si volveremos a ver un iPhone con pantalla de 5,4 pulgadas.

Especificaciones del Apple iPhone 14 Pro Max

Sistema operativo iOS 16 Pantalla Super Retina XDR con ProMotion (frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz). OLED de 6,7 pulgadas (17 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Pantalla Always-On Resolución 2.796 x 1.290 píxeles a 460 p/p Procesador Chip A16 Bionic. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 6 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Modo retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura f/1,78. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de f/2,2 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx: 48 mm, apertura de f/1,78. Teleobjetivo x3 de 12 Mpx: 77 mm, apertura de f/2,8. Vídeo Modo Cine en 4K HDR a 24 f/s. HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Doble estabilización óptica de imagen (cámara principal y teleobjetivo) Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. 4.323 mAh. Según datos de Apple aporta hasta 29 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 35 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 16,07 x 7,76 0,78 cm Peso 240 gramos Colores Negro espacial, plata, oro y morado oscuro Contenido de la caja iPhone 14 Pro Max, cable de carga USB-C a conector Lightning y documentación Precio Desde 1.469 euros hasta llegar a 2.119 euros del modelo con 1 TB de almacenamiento

iPhone 14 Pro Max: adiós notch, bienvenida Dynamic Island

Cuando el año pasado analizamos el iPhone 13 Pro Max, comentamos que salvo por un par de detalles era casi imposible diferenciar externamente al iPhone 12 Pro Max de la nueva generación. Uno de esos «detalles» era el tamaño del notch (espacio reservado a la cámara integrada en la pantalla), que ocupaba un 20% menos para ampliar un poquito el área de visualización pero sin afectar ni a la cámara TrueDepth (la frontal) ni al sistema Face ID de autenticación facial.

En esta ocasión Apple ha ido más lejos y en los modelos Pro (no así en el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus) no hay notch, en su lugar encontramos una innovación que, tal como anuncia Apple en su web, «no es del todo hardware ni del todo software, es Dynamic Island, la combinación perfecta de las dos cosas».

Dejando a un lado la terminología marketiniana que emplea Apple en su web para crear expectación y que te den ganas de salir corriendo a comprar sus productos, lo cierto es que Dynamic Island es una innovación muy interesante que solo podemos encontrar en la familia 14 Pro y que podría tener un recorrido mucho mayor que el que ahora mismo apreciamos.

A lo largo de las diferentes versiones de iOS, este sistema operativo ha ido avanzando en todo lo relativo a widgets y notificaciones, y un ejemplo de esta constante evolución lo tenemos en iOS 16, con el nuevo diseño de la pantalla de bloqueo que podemos personalizar cambiando tipografía y añadiendo widgets con información adicional, así como la mejora en las notificaciones, que pasan a la parte inferior de la pantalla de bloqueo y algunas pueden ser dinámicas y mostrar contenidos en vivo.

Además, durante todos estos años hemos visto que al poner el modo silencio, conectar los AirPods, configurar un punto de acceso personal y otras muchas acciones se nos mostraba en pantalla una píldora verde o una ventana superpuesta o un bocadillo (como el de las viñetas de los cómics) con texto.

Dynamic Island no reemplaza los widgets de la pantalla de bloqueo ni las notificaciones, pero sí unifica estas alertas del sistema y además promete que en los próximos meses, gracias a la API de actividades en vivo, las aplicaciones podrán compartir más información de fondo.

Apple ha puesto como ejemplos del uso de esta API por parte de los desarrolladores que se muestre en Dynamic Island el estado de un pedido de comida, el tiempo estimado de un viaje compartido o los resultados deportivos de nuestro equipo favorito.

Ubicado a la izquierda está el iPhone 14 Pro Max, que en su parte superior muestra Dynamic Island; en este caso hay una melodía de Apple Music sonando. A la derecha tenemos el iPhone 13 Pro Max, con su notch.

Si tocamos sobre Dynamic Island te lleva a la aplicación que controla el widget, pero si dejamos pulsado se nos expande el widget.

Los widgets pueden verse de tres maneras: la vista principal, la vista ampliada (ver la imagen de más arriba) y un icono pequeño cuando hay dos cosas a la vez. Si hay dos apps en marcha, Apple selecciona las dos más importantes para ubicarlas en la isla. En este ejemplo hay una dirección de Mapas y también una canción de Apple Music (aquí en un icono pequeño).

La alertas y notificaciones del sistema que se benefician de Dynamic Island son llamadas entrantes, AirPods Conectados, Face ID, Apple Pay, llaves del coche en cartera, AirDrop, desbloqueo del Apple Watch, batería baja, cargando, interruptor de silencio (activar/desactivar), interacciones NFC, AirPlay, cambio de modo de concentración, atajos, modo avión/sin servicio, alertas de la tarjeta SIM, conexión de accesorios y buscar app.

En cuanto a las actividades en directo que se visualizan en Dynamic Island tenemos llamada en curso, SharePlay, apps de música/reproducción, temporizador, direcciones de mapas, notas de voz, grabar la pantalla y punto de acceso personal.

Pero como dice Apple, Dynamic Island no es del todo hardware y del todo software… es una mezcla de ambos y por eso Apple se ha visto obligada a reducir su cámara TrueDepth (la frontal) un 31% (sin quitar ni una de sus funcionalidades, más bien al contrario como veremos más adelante), ha rediseñado el sensor de proximidad para ahorrar espacio y ha empleado algoritmos de pantalla avanzados para que Dynamic Island responda al instante cuando tocamos sobre ella.

Y Apple ha hecho un excelente trabajo porque la adaptación dinámica de la isla es fluida y con los bordes muy nítidos para que se vea perfectamente en cualquier aplicación en la que estemos. Lo único que al principio cuesta acostumbrarse es que al tocar sobre Dynamic Island no se abre la vista ampliada del widget, si no que se vuelve a la aplicación que controla el widget. Para expandir éste hay que tocar y mantenerlo pulsado. Parece más lógico que fuera al revés, pero es una cuestión de habituarse a ello.

iPhone 14 Pro Max con pantalla Super Retina XDR y Always-On

Salvo pequeñísimos detalles, el aspecto de los nuevos iPhone 14 Pro es idéntico al de la generación anterior. En el caso del iPhone 14 Pro Max hay una diferencia de 2 gramos más de peso (240 gramos) frente al iPhone 13 Pro Max (238 gramos) y algún milímetro de diferencia entre ambos modelos, pero nada destacable.

Los iPhone 14 Pro están diseñados en acero inoxidable de calidad quirúrgica y vidrio mate texturizado en cuatro colores: negro espacial, plata, oro y morado oscuro (en la familia 13 Pro la opción de negro espacial era grafito y la de morado oscuro un azul alpino).

La familia 14 Pro continúa protegida en su parte frontal con Ceramic Shield, lo que hace que el vidrio de la pantalla sea más resistente frente a caídas, así como con un cristal trasero reforzado gracias a un proceso de doble intercambio de iones. Y en cuanto a su resistencia al agua y el polvo, Apple confirma que soporta hasta 30 minutos bajo el agua a 6 metros de profundidad, y por supuesto resiste los derrames accidentales de líquidos cotidianos como el café, el té o algún refresco.

Salvo por la longitud y la resolución, la pantalla de los dos modelos de la gama 14 Pro es la misma: una Super Retina XDR con Promotion y Always-On. El iPhone 14 Pro tiene una OLED de 6,1 pulgadas (15,54 cm en diagonal) con resolución de 2.556 x 1.179 píxeles a 460 ppp. Por su parte, el iPhone 14 Pro Max cuenta con una OLED de 6,7 pulgadas (17 cm en diagonal) y resolución de 2.796 por 1.290 píxeles a 460 ppp.

La tecnología ProMotion, ya disponible en la generación anterior, aporta una tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz, lo que significa que ofrece una mayor velocidad de fotogramas cuando hace falta y ahorra energía cuando no es necesario. Así, el desplazamiento y las animaciones se ven más suaves, pero si no hay movimiento en la pantalla, se refresca con menor frecuencia y consume menos energía. Además, su doble sensor de luz ambiental permite ajustar con mayor precisión el brillo cuando se utiliza contra un fondo brillante.

Como novedad, hay que destacar que especialmente para los días soleados, la pantalla de los iPhone 14 Pro tiene un nuevo pico de brillo en exteriores de hasta 2.000 nits, el doble que en la generación anterior, pero además el brillo máximo de HDR es ahora un 33% más alto hasta llegar a los 1.600 nits, una gran noticia para disfrutar de las fotos y películas en HDR, incluidas las que se graban en el iPhone en Dolby Vision.

La pantalla Always-On atenúa la pantalla de bloqueo.

Y para redondear una pantalla excelente, por primera vez en un iPhone es Always-On, es decir, que se mantiene encendida en todo momento (bueno, en todo momento no, pero ahora lo explicamos). La tecnología Always-On atenúa de forma inteligente toda la pantalla de bloqueo, incluidos los nuevos widgets, las actividadese en vivo e incluso el fondo de pantalla. Ahora admite una frecuencia de actualización de 1 Hz y puede actualizarse mediante el coprocesador de pantalla de bajo consumo.

Para los que estén preocupados por el impacto que tiene una pantalla siempre encendida en la autonomía de la batería, decir que un documento de soporte de Apple nos aclara en qué momentos queda totalmente apagada: cuando el iPhone está boca abajo sobre una superficie, cuando está en un bolsillo o bolsa, si activamos el estado «Dormir», cuando estamos en modo de bajo consumo, si lo tenemos conectado a CarPlay, cuando usamos Continuity Camera, si nos separamos del iPhone llevando un Apple Watch y cuando no hemos usado el iPhone durante un tiempo.

Pero si aún tienes dudas de si Always-On va a «devorar» la batería de tu iPhone, solo dos apuntes: puedes desactivar esta utilidad desde «Ajustes/Pantalla y brillo» en la opción «Mostrar siempre», y su batería de iones de litio a 4.323 mAh aporta, según datos de Apple, hasta 29 horas de reproducción de vídeo, es decir, disfrutarás sin problema de más de un día de uso intensivo de tu iPhone, sin duda uno de los puntos fuertes de la familia 14 Pro.

Como en anteriores modelos, el complemento perfecto del iPhone 14 Pro Max es una funda MagSafe (las hay de diferentes materiales y colores desde 59 euros a 69 euros) o una cartera MagSafe (como la que se ve en la imagen de arriba) por 69 euros adicionales.

Procesador A16 Bionic en el iPhone 14 Pro Max

Para que los iPhone 14 Pro puedan hacer frente a tecnologías como Dynamic Island y Always-On, así como a las novedades de su sistema de cámaras (de las que hablaremos más adelante), Apple ha lanzado el nuevo chip A16 Bionic, una CPU de seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia.

Fabricado con un proceso de 4 nanómetros, el A16 Bionic es hasta un 10% más rápido que el A15 Bionic y cuenta con un 50% más de ancho de banda de memoria que antes, lo que mejora el rendimiento general de todo el chip, incluso de la GPU, fundamental para juegos que hacen un uso intensivo de los gráficos y para las operaciones de cálculo que exigen las nuevas prestaciones de su sistema de cámaras Pro.

También encontramos un motor de pantalla completamente nuevo que impulsa múltiples funciones en los iPhone 14 Pro, como la tasa de refresco de 1 Hz que actualiza la pantalla Always-On con una potencia mínima, los picos de brillo más altos con transiciones suaves, el nuevo sensor de proximidad ubicado detrás de la pantalla y el anti-aliasing avanzado para que las animaciones de Dynamic Island se vean muy bien.

La base de las prestaciones de la fotografía computacional de los iPhone 14 Pro es el chip A16 Bionic, que gracias a su CPU, GPU, Neural Engine de 16 núcleos y el procesador de señal de imagen diseñado para soportar el nuevo sensor de cuatro píxeles (Quad Pixel) es capaz de ejecutar hasta 4 billones de operaciones por foto.

A la izquierda está el iPhone 14 Pro Max y a la derecha el iPhone 13 Pro Max. Como podéis apreciar, salvo por el notch de este último (también por el color azul alpino que ahora no está en la familia 14 Pro), es prácticamente imposible diferenciarlos.

Aquí sí observamos algunas diferencias porque te mostramos a la izquierda el iPhone 14 Pro Max y a la derecha el iPhone 14 en su edición (Product) RED. Detección de accidentes y Emergencia SOS vía satélite En esta ocasión, las dos prestaciones de las que vamos a hablar sí están en toda la familia iPhone 14 y, la verdad, esperamos que nunca las tengáis que usar, aunque es un alivio que Apple las haya incluido en la nueva versión de su smartphone. Gracias al acelerómetro de doble núcleo capaz de detectar mediciones de fuerza g de hasta 256 g y al nuevo giroscopio de amplio rango dinámico, el iPhone puede identificar una colisión grave y llamar automáticamente a los servicios de emergencia en caso de que estemos inconscientes o que no tengamos acceso al iPhone. La verdad es que hay mucha tecnología detrás de esta prestación de detección de accidentes porque además del giroscopio y el acelerómetro, Apple aprovecha otros componentes como el barómetro, que puede detectar cambios de presión en el habitáculo, o el GPS, que proporciona información adicional cuando varía la velocidad, así como el micrófono, que es capaz de reconocer los ruidos fuertes típicos de los accidentes de coche graves. Apple ha diseñado avanzados algoritmos de movimiento que han sido entrenados durante más de un millón de horas en situaciones de conducción reales, de manera que los datos de registro de accidentes han mejorado su precisión. Además, si contamos con un Apple Watch, en su pantalla aparecerá la interfaz de llamada a los servicios de emergencia, ya que es muy probable que sea el dispositivo que tengamos más cerca; eso sí, la llamada se hace a través del iPhone si está disponible para obtener la mejor conexión posible. En cuanto a Emergencia SOS vía satélite, esta prestación aprovecha las antenas del iPhone para conectarse directamente a un satélite y enviar mensajes a los servicios de emergencia cuando no haya cobertura de datos móviles o WiFi. Debido a que los satélites están en movimiento y tienen un ancho de banda bajo, los mensajes pueden tardar varios minutos en llegar. Emergencia SOS vía satélite aprovecha todos los segundos transcurridos desde el accidente y por eso el iPhone muestra algunas preguntas vitales para evaluar la situación del usuario y además indica dónde debemos apuntar el teléfono para conectarnos a un satélite. Tanto el cuestionario inicial como los mensajes de seguimiento se envían a centros en los que los especialistas formados por Apple se encargan de llamar a los servicios de emergencia. En este enlace de nuestros compañeros de MCPRO explican detalladamente cómo funciona esta utilidad. Una prestación complementaria de esta tecnología es que podremos compartir manualmente nuestra ubicación por satélite con la utilidad «Buscar» si no hay conexión de datos móviles o WiFi. Así haremos senderismo o acamparemos con seguridad en zonas sin cobertura. Por el momento Apple ha anunciado que Emergencia SOS vía satélite estará disponible en Estados Unidos y Canadá a partir de noviembre y será gratuito durante dos años. Se espera que a lo largo del próximo año llegue a otros países, pero no hay ninguna confirmación al respecto y también se desconoce qué precio tendrá a partir de los dos años gratuitos. iPhone 14 Pro Max y su sistema de cámaras Pro Como viene sucediendo en cada una de las generaciones del iPhone que Apple presenta en las keynotes que tradicionalmente celebra en septiembre, las novedades en el sistema de cámaras, especialmente en la familia Pro, acaparan casi todo el interés de los ánalisis que los medios especializados publican.

Los nuevos iPhone 14 Pro no defraudan en este aspecto, ya que disponen de una cámara principal de 48 Mpx con un sensor de cuatro píxeles (Quad Pixel) con nuevas funciones como un teleobjetivo adicional de 2x (lo que hace un total de cuatro opciones de zoom posibles) y la posibilidad de tomar fotos de 48 Mpx en formato ProRAW. Además, y como veremos en los ejemplos que publicamos, todas las cámaras mejoran su rendimiento con poca luz gracias al nuevo Photonic Engine.

Pero hay más, porque el flash ha sido completamente rediseñado y utiliza una matriz de nueve LEDs con un nuevo comportamiento adaptativo. Y eso en lo que respecta a las fotos, ya que el modo cinematográfico ahora graba en 4K y a 24 fps y el modo «Acción» es una nueva función que aporta un vídeo aún más estabilizado en actividades de mucho movimiento, grabando también en Dolby Vision HDR.

Comencemos con los Estilos Fotográficos, una funcionalidad que Apple incluyó en la familia iPhone 13 del año pasado y que por supuesto se mantiene en la nueva generación. Gracias a ellos podremos aplicar nuestras preferencias personales a cualquier foto sin renunciar al procesamiento de imagen multifotograma. Contamos con cinco estilos: Estándar, Cálido Intenso, Brillante, Cálido y Frío.

El Estándar es equilibrado y fiel al real; el Cálido Intenso hace las sombras más oscuras, con los colores más vivos y un contraste más llamativo; el Brillante aporta colores vivos y luminosos; el Cálido proporciona matices dorados que dan calidez, y en el Frío los matices azules favorecen un aspecto más frío.

Modo Estándar.

Modo Brillante.

Modo Cálido.

Modo Cálido Intenso.

Modo Frío.

En cuanto a la cámara principal de 48 Mpx, su nuevo sensor es un 65% más grande que el del iPhone 13 Pro y aumenta el rendimiento de la calidad de la imagen de borde a borde. Además, cuenta con un 100% de Focus Pixels, lo que aporta un enfoque híbrido para todos los escenarios, desde luz brillante a luz baja. El nuevo sensor cuádruple se adapta a la foto que estamos tomando y puede optimizar la captura de luz agrupando cada cuatro píxeles en un cuádruple píxel o utilizar cada píxel individualmente para optimizar los detalles.

El resultado es que la fotos normales de 1x se optimizan para la captura de la luz usando píxeles cuádruples y además mantiene el tamaño de 12 Mpx. Cuando se emplea cada píxel individualmente, el sensor de cuatro píxeles ofrece la cámara Teleobjetivo 2x y un nuevo nivel de detalle en ProRAW.

Al utilizar los 12 Mpx del nuevo sensor cuádruple, el iPhone 14 Pro permite un Teleobjetivo 2x adicional para fotos y vídeos con una distancia focal de 48mm. Este teleobjetivo aprovecha las mismas características de la cámara principal, incluyendo píxeles 1,22μm, apertura f/1,78 y un 100% de Focus Pixels. Esta distancia focal favorece el modo Retrato, que ahora también admite el desenfoque del primer plano para obtener mejores fotos. Es posible usar el Teleobjetivo 2x en Fotos, Vídeo, Modo Retrato, Time-lapse y Panorámica.

El «pero» que tiene la cámara de 48 Mpx es que cada foto que tomamos ocupa hasta tres veces más espacio en la memoria interna que las instantáneas de 12 Mpx, por eso lo habitual será que, en los ajustes de la cámara, nos vayamos a «Formatos» y solo seleccionemos «Apple ProRAW» con resolución de 48 Mpx cuando estemos seguros de que la instantánea que vamos a tomar merece la pena. Por supuesto, podemos seguir usando ProRAW a 12 Mpx si así lo seleccionamos.

Fotografía tomada al anochecer con zoom 0,5x.

Fotografía tomada al anochecer con zoom 1x.

Fotografía tomada al anochecer con zoom 2x.

Fotografía tomada al anochecer con zoom 3x.

Fotografía nocturna tomada con el iPhone 14 Pro Max en 1x.

Fotografía nocturna tomada con el iPhone 14 (a la izquierda) y del iPhone 13 Pro Max (a la derecha).



Fotografía tomada al anochecer con el iPhone 14 Pro Max en 1x.

Fotografía tomada al anochecer con el iPhone 14 (a la izquierda) y del iPhone 13 Pro Max (a la derecha).

Otra funcionalidad que se mantiene en los iPhone 14 Pro desde de la generación anterior es el modo macro, que funciona de una manera muy sencilla y sin tener que preocuparnos por nada. Cuando acercamos la cámara del iPhone a lo que queremos fotografíar, y siempre cuando esté a unos 10 cms de distancia como máximo y 2 centímetros como mínimo, entra en funcionamiento y nos permite seguir teniendo una imagen enfocada hasta llegar a esos 2 centímetros ya mencionados. Y si te divierte el modo macro, también es posible hacer vídeos macro a cámara lenta y en time-lapse.

Dos ejemplos de fotos en modo macro tomadas con el iPhone 14 Pro Max.

Pero no solo hay novedades en la cámara trasera. La TrueDepth (la frontal) es compatible con el enfoque automático, lo que favorece un enfoque más nítido en diferentes distancias. De hecho, las fotos de grupo se mantendrán enfocadas incluso si hay personas a distintas distancias durante la toma. Además, cuenta con una apertura f/1,9 más rápida para mejorar fotos y vídeos con poca luz.

Conclusiones El año pasado ya comenté en el análisis del iPhone 13 Pro Max (y también hace dos años con el análisis del iPhone 12 Pro Max) que el formato de pantalla de 6,7 pulgadas es mi preferido y que me parece un acierto que Apple tenga este formato en su familia iPhone. Y no debo ser el único que piensa así, ya que el iPhone 14 Plus, que estará disponible a partir del 7 octubre, es una de las novedades de este año y…. ¡tiene una pantalla de 6,7 pulgadas! Respecto al iPhone 14 Pro Max y nuestra valoración como «Producto Recomendado», no me cabe ninguna duda de que es uno de los mejores smartphones que se pueden comprar actualmente, si no el mejor. Novedades como la Dynamic Island, la pantalla Always-On, el chip A16 Bionic, las mejoras en su sistema de cámaras, las utilidades en caso de emergencia… han mejorado un terminal que en su versión 13 Pro Max ya era excelente.

No quiero terminar este análisis sin comentar que el año pasado el iPhone 13 Pro Max comenzaba con un precio de 1.259 euros y que este año el iPhone 14 Pro Max se empieza a vender por 1.469 euros (210 euros más). Todos conocemos la crisis inflacionaria que estamos viviendo, pero esta subida de precio puede favorecer la venta de otros modelos de iPhone 14, aunque éstos también han subido de precio en proporción.