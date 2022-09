El dinero ya no será un problema: Tinta y reciclaje desde 0,99 euros al mes con el servicio HP Instant Ink

Uno de los obstáculos más importantes que tenemos que afrontar al utilizar una impresora es el coste de los cartuchos de tinta. Dependiendo del modelo que tengamos el precio de un pack de cartuchos de tinta puede ir desde un mínimo de 30 euros hasta más de 100 euros, cifras que están fuera del alance de muchas economías domésticas y que explican por qué muchas veces la impresora acaba pasando meses sin tinta, y sin uso. Afortunadamente este problema es cosa del pasado gracias al servicio HP Instant Ink.

Con el servicio HP Instant Ink ya no tendrás que volver a gastar tanto dinero en cartuchos de tinta, y tu impresora no se quedará nunca más inutilizada y sin tinta porque tu presupuesto no te permita adquirir nuevos cartuchos. Lo tendrás muy fácil, y podrás imprimir con toda la calidad y fiabilidad que ofrecen los cartuchos de tinta original HP desde solo 0,99 euros al mes. Sí, has leído bien, por menos de un euro al mes podrás imprimir sin tener que preocuparte por la tinta.

Esto es posible porque HP Instant Ink funciona como un servicio basado en un modelo de suscripción sin compromiso. Al darte de alta puedes elegir entre uno de los cinco planes disponibles, y como no adquieres ninguna obligación podrás cambiarte entre ellos cuando quieras, tanto hacia arriba como hacia abajo. Así, si tus necesidades o tu presupuesto cambian podrás adaptar tu suscripción a tu nueva situación. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

50 páginas al mes por 3,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

100 páginas al mes por 5,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

300 páginas al mes por 11,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

El servicio HP Instant Ink no tiene en cuenta la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes, y esto te permitirá reducir el gasto en tinta hasta en un 70%. Es una ventaja muy importante, porque significa que podrás imprimir en color a precio de blanco y negro, y que no pagarás más por utilizar el modo de impresión en alta calidad.

No hay duda de que HP Instant Ink es un servicio económico y de fácil acceso con el que podrás ahorrar mucho dinero, pero también es un servicio cómodo y sostenible. Os explicamos por qué:

Cuando te das de alta la impresora pasa a controlar los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos cuando sea necesario. Tú no tendrás que hacer nada.

Recibirás los cartuchos que necesites a domicilio y sin gastos de envío. No tendrás que volver a salir a comprar tinta.

Siempre recibirás cartuchos de tinta original HP de alta capacidad, que están fabricados con una parte de materiales reciclados y permiten imprimir más páginas por cartucho, lo que reduce el número de envíos y el consumo de recursos.

Podrás reciclar todos los cartuchos que gastes y sin coste, gracias al programa de reciclaje incluido en tu suscripción.

Imprimir nunca fue tan cómodo, barato y asequible. El servicio HP Instant Ink ha democratizado la impresión basada en tinta permitiendo el acceso incluso a los bolsillos más ajustados. No lo olvides, si tienes un euro puedes imprimir a todo color y con calidad alta gracias a HP Instant Ink. Los usuarios que ya lo han probado lo tienen claro, y sus opiniones sobre HP Instant Ink confirman que es un servicio de cinco estrellas.

Contenido ofrecido por HP.