Prepara la vuelta al cole por tan solo un euro gracias al servicio HP Instant Ink

La vuelta al cole puede suponer un gasto importante. Libros, materiales, ropa, tecnología e impresión son algunos de los costes más importantes que deberemos cubrir, y todo esto puede hacer que al final todo se nos haga un poco cuesta arriba. No hay duda de que la vuelta al cole puede ser complicada, pero por fortuna puedes contar con HP Instant Ink, un servicio que te hará la vida mucho más fácil.

Piensa, por un momento, en todo lo que debes hacer tener preparada tu impresora de cara a la vuelta al cole. Debes comprar un pack de cartuchos para tener tinta con la que poder imprimir todos tus trabajos y fotografías, y también tendrás que controlar los niveles de los cartuchos para comprar otro nuevo pack antes de que se agoten los que estás utilizando.

Comprar un pack de cartuchos conlleva un gasto importante que, dependiendo del modelo de impresora que utilices, puede llegar a superar los 100 euros. Esto supone un gasto importante y dependiendo de nuestra situación puede que no siempre seamos capaces de afrontarlo. Si esto ocurre nos quedaremos sin tinta, y no podremos imprimir por no tener el dinero necesario para comprar un pack de cartuchos.

Pero eso no es todo, a lo anterior debemos sumar el problema de buscar y de salir a comprar cartuchos de tinta. Tendrás que perder tiempo buscando tiendas con cartuchos a precios más económicos, y deberás hacer el esfuerzo de desplazarte a la tienda para recogerlos. Al final, es una pérdida de tiempo importante, y puede suponer un gasto considerable si tienes que coger el coche.

Tinta, envío y reciclaje desde solo 0,99 euros al mes con el servicio HP Instant Ink

Con el servicio HP Instant Ink ya no tendrás que volver a preocuparte por la tinta, y tampoco por salir a comprar cartuchos. Cuando nos damos de alta este servicio se ocupa de controlar automáticamente los niveles de tinta, y cuando detecte que los niveles están bajos realiza un pedido de nuevos cartuchos sin que tengamos que hacer nada.

Ese pedido de nuevos cartuchos nos llegará en unos días a domicilio y sin gastos de envío. Esto hace que HP Instant Ink sea un servicio muy cómodo, pero también es muy económico, ya que podremos disfrutar de todas sus ventajas desde solo 0,99 euros al mes. Por menos de lo que nos costaría un café tendremos tinta original HP para imprimir nuestros trabajos, fotografías y proyectos, tanto en blanco y negro como en color, y podremos ahorrar hasta un 70% en tinta.

Suena bien, ¿verdad? Ese importante ahorro que conseguimos con HP Instant Ink es posible porque este servicio no tiene en cuenta la tinta que gastamos, solo las páginas que imprimimos. Esto quiere decir que una página impresa a todo color nos costará lo mismo que una página imprimida en blanco y negro. Ya no tendrás que limitar el uso del color, y podrás imprimir con total libertad sin preocuparte por los costes.

El plan de impresión de 0,99 euros incluye, además del servicio automatizado y a domicilio, un total de 10 páginas que puedes imprimir al mes como quieras, en color o en blanco y negro. Si un mes necesitas imprimir más puedes ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro, o puedes cambiarte a un plan superior:

50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : también podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: también podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Tu plan de impresión también incluye un programa de reciclaje gratuito que te permitirá reciclar sin coste todos los cartuchos que gastes, y no tienes que aceptar ningún tipo de compromiso. Esto quiere decir que no solo podrás cambiarte de plan en cualquier momento, tanto hacia arriba como hacia abajo, también podrás darte de baja cuando lo desees, aunque estamos seguros de que cuando pruebes el servicio HP Instant Ink no querrás volver al pasado, y es que imprimir nunca fue tan cómodo y barato.