Los «no me gusta» llegan a TikTok, pero solo para los comentarios

TikTok, la red social de moda, ha implementado una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los «no me gusta», pero solo para los comentarios, no para los vídeos, ya que el interés detrás de este cambio no es, al parecer, interferir con los contenidos, sino ayudar a limpiar un poco los hilos que se desmadran.

Como de costumbre, ByteDance, desarrolladora de TikTok, se equivoca o, a su estilo, peca de puritana, pero así es como funciona la plataforma: la censura de contenidos está a la orden del día, sea por las denuncias fundadas o infundadas de los usuarios, sea por la vena china sobre la que se ha construido el servicio y aplican sus responsables; pero la marea de usuarios es tan grande, que ni con esas pueden controlar algunas cosas.

Especialmente difíciles de controlar son las trifulcas que surgen en los comentarios y que, por lo general, se dejan al cargo de los autores de cada vídeo. Pero, de nuevo, en ocasiones son tantos los comentarios, que es muy complicado para una sola persona el mantener el control sobre lo que se publica. Ahí entran en juego los «me gusta», para destacar los comentarios favoritos de la gente; y ahora hacen lo propio los «no me gusta».

Así, los «no me gusta» ya están disponibles para todos los usuarios, meses después de adelantar su llegada como una nueva forma de «fomentar la amabilidad y la seguridad» en la plataforma. Lo dicho: puritanismo chino y, por qué no decirlo también, ingenuidad impostada. Porque ya sabemos todos cómo funcionan las redes sociales actualmente, y no es a base de amabilidad, sino de todo lo contrario. Y TikTok no es una excepción.

En efecto, en TikTok se lían tan pardas como en Twitter, solo que pasan más desapercibidas por la estructura de la red social, cuando no desaparecen fruto de la censura implícita o explícita. Y los «no me gusta», que pueden usar todos por igual, no van a cambiar nada. O sea, favorecerán al extremo con la participación más fuerte, lo cual, eso sí es cierto, dependerá del vídeo en cuestión.

¿Por qué no implementar los «no me gusta» para los vídeos? Un poco por lo mismo que los degradó YouTube, quitándoles el contador: para no molestar a los creadores víctimas de oleadas de fanáticos. Algo que, de nuevo, tiene poco sentido práctico, a tenor de lo mejor para retratar a los extremos es que se vean; pero también porque para YouTube, con una extensión, solucionas el problema.