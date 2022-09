Samsung ha lanzado la tercera beta de One UI 15, su interfaz personalizada para Android 13, y no han tardado en saltar las chispas en torno a una de sus novedades: nuevas opciones de personalización para la pantalla de bloqueo… ¿al más puro estilo de iOS 16? Lo cierto es que sí, pero no.

A ver: que Apple tiene de vez en cuando destellos de genialidad que aplica como nadie, gracias básicamente a que solo se tiene que preocupar de que todo funcione bien en unos pocos modelos de dispositivo… Pues sí, para qué negarlo. Ahí está Dynamic Island como ejemplo de una buena idea que traen consigo los nuevos iPhone 14. Pero no se puede decir lo mismo de las opciones de personalización de la pantalla de bloqueo.

Así, mientras que una de las novedades de iOS 16 es la ampliación de las posibilidades de personalización de la pantalla de bloqueo y la nueva beta de One UI 5 aplica casi las mismas opciones -alguna más, alguna menos- de la misma manera, no se puede decir Samsung esté copiando a Apple, y menos descaradamente, solo porque el cambio coincida en el tiempo. Por varios motivos de peso.

El primero, porque si Apple lanzó la beta de iOS 16 en julio, Samsung hizo lo propio con la segunda beta de One UI 5 en agosto, y los desarrolladores no hacen magia, ni implementan estas cosas en unas pocas semanas que además son vacacionales en medio mundo. El segundo y definitivo motivo de por qué Samsung no está copiando a Apple en esta característica es, de hecho, el mismo por el que han implementado la función tan rápidamente: porque ya tenían todo eso.

Como sabrán los usuarios más cafeteros de móviles Samsung, entre las muchas aplicaciones propias de la compañía para sus teléfonos se incluye Good Lock, una para llevar la personalización de One UI a un nivel más profundo. La personalización estética, pero también la práctica, ojo. Y entre los módulos de Goog Lock se encuentra el de LockStar, uno dedicado específicamente a la personalización de la pantalla de bloqueo que, ya desde principio de año contaba con la mayoría de opciones que ahora se les acusa de copiar.



La novedad para con One UI 5 es que la funcionalidad que se aportaba por separado con Google Lock y LockStar, se ha integrado en las opciones predeterminadas del sistema. Así que, no, Samsung no ha copiado a Apple. En todo caso, habría sido al revés.

De hecho, antes incluso de que Samsung se implementase en sus aplicaciones este tipo de funciones, ya había aplicaciones de terceros de este tipo. Aplicaciones que no existen para iOS por su naturaleza cerrada. No solo eso: más allá de Samsung, otros fabricantes como Xiaomi también han hecho sus pinitos con la personalización de todo, pantalla de bloqueo incluida, y también hace mucho tiempo que los usuarios de Xiaomi pueden personalizarla con diferentes temas que incluyen diferentes disposiciones, widgets, etc.

Que Apple haga en ocasiones las cosas mejor que la competencia, es una cosa. Que sea la primera en hacerlo, otra muy diferente que la mayoría de las veces no se cumple, aunque pueda parecer lo contrario.