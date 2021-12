Haciendo honor a la mojigatería que lleva caracterizando a Google los últimos años, la compañía decidió hace unas semanas eliminar el contador de «no me gusta» de los vídeos de YouTube. Una media que no ha gustado a muchos usuarios y que, afortunadamente, se puede revertir instalando una sencilla extensión para el navegador web… en el PC, eso sí; en las apps de los dispositivos móviles no hay tutía.

¿Por qué hizo Google algo así? En general, por la mencionada mojigatería que se gastan las empresas actuales en su fútil intento por no ofender a nadie; en particular, por no «ocasionar ciertos perjuicios» a los creadores que son víctima de «campañas de acoso» organizadas. Una excusa cuya traducción es, de nuevo, la mojigatería imperante estos días.

El motivo es obvio: la opción de seguir votando negativo a los vídeos sigue estando presente en YouTube, ergo es de suponer que sigue sirviendo para determinar parámetros tanto en su exposición pública como para con lo que al usuario que ha votado negativo se trata. Es obvio que hay campañas de odio en Internet desde todos los extremos, pero eso no lo va a cambiar una medida como esta.

Por el contrario, el contador de votos negativos, como el de positivos, es un indicador que puede ayudar al usuario a decidir si el contenido merece la pena o no, aun cuando no es determinante en sí mismo: si un vídeo te interesa, lo vas a ver tengo un o cien millones de positivos. Lo mismo ocurre con los vídeos que acumulan millones de positivos y solo un puñado de «no me gusta».

Cómo recuperar el contador de «no me gusta» en YouTube

La gente puede darle «me gusta» o «no me gusta» a una vídeo por diferentes razones, que a su vez pueden ser las mismas por las que ver el número en pantalla puede servir para algo… Y al igual que habrá quien no eche en falta el contador de marras, habrá quien sí lo haga… Y, afortunadamente, al menos por ahora, es posible volver a tenerlo.

De hecho, desde que YouTube dio a conocer el cambio que se avecinaba son varias las iniciativas que se han puesto en marcha para recuperar recuperar el contador de «no me gusta», de las cuales Return YouTube Dislike es la que te recomiendo por lo redonda que les ha salido. Se trata básicamente de un proyecto de código abierto con amplia compatibilidad.

Puedes encontrar Return YouTube Dislike como extensión para tu navegador web de PC, sea Firefox o cualquiera de los basados en Chromium: Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera o Vialdi; además de como Userscript. Por lo demás, no tiene mucho misterio su funcionamiento: lo instalas donde quieras y volverás a ver el número de «no me gusta» en YouTube.

Gracias a Return YouTube Dislike podrás ver, por ejemplo, el último YouTube Rewind que se publicó, vídeo que ostenta el triste récord de mayor número de «no me gusta» de la historia de la plataforma… ¿Quizás por eso han quitado el contador de en medio? Conociendo a Google y YouTube yo diría que no: mantengo lo de la mojigatería.