Kindle Scribe: la escritura llega a Kindle

Parece mentira, pero pronto se cumplirán 15 años desde el 19 de noviembre de 2007, fecha en la que Amazon lanzó su primer Kindle. Desde entonces hemos vivido la evolución del dispositivo, así como el crecimiento de la familia, el lanzamiento de su propia tienda de ebooks, su servicios de suscripción… la historia empezó con un único dispositivo, y ahora ya son cuatro, a los que se acaba de sumar Kindle Scribe, el primero que además de leer, nos permite escribir.

Este nuevo Kindle Scribe cuenta con una pantalla con la tecnología Paperwhite, que ya podemos encontrar en otros dispositivos de Amazon, con un tamaño de 10,2 pulgadas y una resolución de 300 puntos por pulgada, lo que hace que sea perfectamente adecuada tanto para mostrar todo tipo de contenido (revistas, comics, etcétera) como, claro, la escritura del usuario, que además se visualizará con más claridad gracias a la iluminación de la pantalla, con luz cálida y luz frontal.

Para la escritura, el Kindle Scribe se puede adquirir con un lápiz básico (solo el modelo de 16 gigabytes) o un modelo premium. Ninguno de ellos necesita cargar y ambos permiten, claro, la escritura, pero la versión premium incluye también un «borrador» en la parte posterior, así como un botón de acción rápida personalizable por el usuario. En el caso de los modelos con capacidades de 32 y 64 gigabytes, al menos de momento, solo se ofrece la opción con el lápiz premium. En el caso del modelo de 16 gigabytes, la diferencia de precio entre uno y otro es de 30 euros.

En cuanto a lo que podremos hacer, es decir, dónde podremos escribir, Amazon afirma que con el Kindle Scribe podremos realizar anotaciones en libros, guardar notas personales, crear cuadernos, diarios y listas (con plantillas disponibles), revisar documentos y tomar notas en los mismos, exportar nuestras notas y enviarlas por email… vamos, que con estas novedades, Kindle Scribe se sitúa a mitad de camino entre un eReader y una tablet.

Hay aspectos, sin embargo, que hacen que sea una propuesta única, y entre ellos el más destacable, con mucha diferencia, lo encontramos en su pantalla. Y es que como ya he indicado anteriormente, se basa en la tecnología Paperwhite, que ya hemos visto en otros modelos de Kindle. ¿Y qué quiero decir con esto? Efectivamente, seguro que ya te has dado cuenta: hablamos de una pantalla de tinta electrónica, una tecnología que, por sus particularidades, ofrece una autonomía muchísimo mayor que las pantallas que empleamos habitualmente.

En consecuencia, y aunque Amazon no revela la capacidad de la batería del Kindle Scribe, sí que define su más que extensa autonomía en los siguientes términos:

«Para la función de lectura, la batería puede durar hasta 12 semanas con una sola carga, tomando como referencia un hábito de lectura de media hora al día con la conexión inalámbrica desconectada y el brillo de la luz definido al nivel 13. Para la función de escritura, la batería puede durar hasta 3 semanas con una sola carga, tomando como referencia un hábito de escritura de media hora al día con la conexión inalámbrica desconectada y el brillo de la luz definido al nivel 13. La duración de la batería puede variar y puede ser menor de la indicada según el uso que se dé al dispositivo y otros factores, como la anotación de contenido.»

Más interesante (y sin duda mucho más concreta) es la información sobre su velocidad de carga, de alrededor de siete horas conectado a un ordenador a través de un cable USB-C, pero que pueden reducirse a menos de 2 horas y media conectado a un adaptador de corriente USB-C de 9 vatios.

“Kindle Scribe es el mejor Kindle que hemos construido hasta la fecha, emulando la experiencia de lectura y escritura en papel real”, dice Eric Saarnio, vicepresidente de Amazon Devices Internacional. “Está inspirado en los clientes de Kindle que han añadido miles de millones de notas y subrayados en los libros a lo largo de los años y, además, es ideal para revisar y anotar documentos, gestionar tu lista de tareas o hacer borradores de grandes ideas. También ofrece todas las ventajas de Kindle que los usuarios conocen y adoran, como millones de títulos disponibles, fuentes ajustables, funcionalidades prémium de lectura, y semanas y semanas de duración de la batería, todo con la ventaja de una gran pantalla”.

Personalmente no puedo afirmar, todavía, si este Kindle Scribe es o no es el mejor Kindle de la historia, pero de lo que no cabe duda alguna es de que sí que es de los más innovadores de la historia del eReader de Amazon y, aún digo más, de la historia en general de estos dispositivos, un mercado no muy grande, pero que sí que cuenta con una audiencia bastante fiel, y que posiblemente encuentre muy gratificante esta novedad aportada al sector por Amazon.

Kindle Scribe: precio y disponibilidad

Kindle Scribe está disponible para reservar a partir de hoy mismo, a través de la web de Amazon, y su llegada al mercado está prevista para el 30 de noviembre, con la estimación de que las primeras unidades se entregarán entre el 2 y el 23 de diciembre. Dicho de otra manera, si te planteas que sea un regalo de Navidad, no retrases demasiado la reserva. Está disponible en versión de 16, 32 y 64 gigabytes de capacidad, y su precio parte de los 369,99 euros para el modelo de 16 gigabytes de capacidad con el lápiz básico.