Razer Edge 5G es una nueva computadora de mano con enfoque a juegos que el especialista en periféricos acaba de anunciar en el Mobile World Congress de Las Vegas. Ha sido desarrollada en colaboración con Verizon y Qualcomm y la compañía ofrecerá más detalles el 15 de octubre en la RazerCon.

En su día pronosticamos que la Steam Deck de Valve iba sido un gran revulsivo para animar un segmento de máquinas de juego de mano que había perdido mercado a favor del juego en movilidad que facilitan la enorme versatilidad de los smartphones modernos.

Pero no hay nada como una máquina dedicada y tras el dispositivo de Valve los especialistas chinos como AYA y ONE han aumentado su catálogo de handhelds. Sin embargo, la Razer Edge 5G que nos ocupa parece la respuesta al Logitech G Gaming que el fabricante suizo ha creado junto a Tencent Games.

El fabricante no ha detallado todas sus características, pero sí sabemos que el dispositivo estará basado en la plataforma Snapdragon G3x Gen 1 de Qualcomm. Este chipset móvil tiene una gráfica integrada Adreno capaz de soportar pantallas HDR de 10 bits y frecuencias de actualización de hasta 144 Hz.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world’s first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022