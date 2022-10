Ha llegado ese momento del mes en el que los principales navegadores web del mercado lanzan sus nuevas versiones y si hablamos de los derivados de Chromium, Brave es uno que suele traer novedades interesantes de vez en cuando, como es el caso: traductor propio, lista de lectura, mejora del soporte de la red Tor…

De hecho, todo lo que trae la nueva versión de Brave, Brave 1.44 para más señas, es de cosecha propia. Las novedades correspondientes a Chromium 106, versión en la que se basa este, son todas de carácter técnico y sin relevancia práctica para el usuario final. De ahí que ni vayamos a reseñar nada sobre Chrome 106, ya que es un calco de Chromium. Habrá que ver Microsoft Edge 106, pero mientras tanto…

Mientras tanto, Brave 1.44 hace días que lanzó la actualización para todos sus usuarios en PC (Linux, Mac, Windows) y al margen de correcciones y optimizaciones habituales, presenta tres novedades destacadas, aun cuando el calificativo de novedad dependerá un poco del usuario, porque los hay que las han recibido antes y los hay que no. Hablamos, por ejemplo, de la lista de lectura, esa característica heredada de Chromium/Chrome y que Brave ha tardado en pulimentar.

Así pues, es con Brave 1.44 que la lista de lectura ocupa su posición junto al resto de opciones del panel lateral, que no es exactamente igual a como lo presenta Chromium/Chrome por defecto. Vamos, que ya puedes añadirte ahí lo que desees revisar más tarde y no te encaje bien en los marcadores. Esta característica es la primera de las mencionadas en las notas de lanzamiento de esta versión.

Otra función largo tiempo esperada y que por fin parece haber terminado de ponerse a disposición de toda la base de usuarios de Brave es el traductor de páginas web integrado. Su despliegue comenzó en verano, pero se ha demorado en llegar a todos. Sea como fuere… ¿de qué se trata? Básicamente, es un clon de la característica propia de Chrome, con la misma forma y opciones.

Si por alguna casualidad no te ha salido al entrar en una página de otro idioma al predeterminado del navegador, tal vez sea porque tienes instalada la extensión de Google Translate que recomendaba Brave a los nuevos usuarios, en cuyo caso deberás desinstalarla; o tal vez sea porque no has activado la opción de marras, que encontrarás en: «Configuración > Idiomas > Usar el traductor de Brave».

¿Qué ventajas tiene el nuevo traductor de Brave en comparación a la extensión de Google Translate? En la práctica, ninguna; es más, se echa en falta el poder traducir selecciones de texto, como por ejemplo permite el traductor de Brave. Pero esta traducción no pasa por Google, ergo respeta la privacidad del usuario. Y es que no era de recibe que un navegador como Brave tirase de un componente como ese.

Por último, Brave mejora el soporte de la red Tor con el soporte de transportes conectables y repetidores puente, dos funciones para usuarios experimentados que, no obstante, aún precisan de una integración más accesible.