El gigante del chip ha sido muy claro a la hora de hablar de la configuración necesaria para poder mover de forma óptima una tarjeta gráfica Intel Arc Alchemist, tanto que incluso ha llegado a decir que si no tenemos un equipo compatible con la tecnología Resizable BAR es mejor que no compremos un producto de dicha generación de tarjetas gráficas.

Puede parecer un comentario un tanto radical, pero tiene todo el sentido del mundo, ya que está confirmado que un PC que no disponga de Resizable BAR lastará enormemente el rendimiento de una tarjeta gráfica Intel Arc Alchemist. Dicha pérdida de rendimiento puede variar en función del juego y del modelo de tarjeta gráfica utilizada, pero en líneas generales hemos visto valores que suponían entre un 30% y un 50% menos de rendimiento.

Esto quiere decir que las tarjetas gráficas Intel Arc Alchemist no funcionarán a plena potencia en equipos relativamente antiguos, y que para poder sacarles el máximo partido necesitaremos, como mínimo, un equipo configurado con un Core Gen10 y una placa base con chipset Intel serie 400, o en el caso de AMD un Ryzen 3000 con una placa base que tenga el chipset serie 500. Tened en cuenta que los AMD 3000G no están incluidos.

En el primer caso deberemos activar Resizable BAR en la BIOS del equipo, y en el segundo tendremos que activar SAM (Smart Access Memory). Ambas tecnologías tienen nombres diferentes pero en el fondo son lo mismo, ya que permiten a la CPU acceder a la totalidad de la memoria gráfica de la GPU, y no a una pequeña porción de la misma. Esto es lo que marca esa diferencia tan grande a nivel de rendimiento.

Es importante que tengáis en cuenta que esto no quiere decir que no vayamos a poder montar una Intel Arc Alchemist con un Core Gen9 o anterior, o con un Ryzen 2000 o anterior. Podremos instalarla y dicha tarjeta gráfica funcionará, pero perderá mucho rendimiento porque no podremos utilizar las tecnologías Resizable BAR y SAM. La diferencia de rendimiento será enorme, como ya hemos comentado, y por eso no valdrá la pena.

Por último, Intel también ha confirmado que las Arc Alchemist necesitan Windows 10 20H2 o Windows 11 como sistema operativo. Estos requisitos sí son excluyentes, e implican que estas tarjetas gráficas no funcionarán en equipos basados en versiones anteriores de Windows. Si todo va según lo previsto el lanzamiento de las intel Arc A7 se producirá el 12 de octubre, aunque todavía no tenemos claro el grado de disponibilidad que tendrán a nivel internacional.