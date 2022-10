Sony esperará al menos un año para llevar los exclusivos de PS5 a PC

Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha confirmado en una entrevista que el lanzamiento de las adaptaciones de juegos exclusivos de PS5 a PC tardará, como mínimo, un año. Esto quiere decir que los usuarios de la consola de nueva generación de Sony disfrutarán de una exclusividad anual, y que ese periodo se fija como mínimo, lo que significa que en algunos casos podría durar incluso más tiempo.

Si miramos el enfoque que ha venido adoptando Sony en este sentido nos daremos cuenta de que, en general, el lanzamiento de los exclusivos de PS4 y PS5 en PC se ha demorado entre dos y cuatro años. Por ejemplo, Uncharted 4 llegó a PS4 en 2016, mientras que Spider-Man Miles Molares llegó a PS4 y PS5 en 2020. Days Gone, otro de los grandes exclusivos de PS4, debutó en 2019 y llegó a PC en 2021.

He querido compartir con vosotros esos ejemplos concretos porque nos permiten establecer un patrón específico de los lanzamientos que ha venido haciendo Sony, y porque dejan claro lo que podemos esperar a medio y largo plazo. Hulst habla de periodos mínimos de un año, pero me inclino a pensar que en el caso de grandes títulos triple A exclusivos al final la espera será de dos años, salvo que sus ventas no hayan alcanzado el nivel esperado y Sony tenga que intentar rentabilizarlos al máximo.

Según las últimas informaciones que hemos visto los próximos exclusivos de PS4 y PS5 que llegarán a PC serán Horizon: Forbidden West y Ghost of Tsushima, aunque todavía no tenemos fechas concretas, así que no puedo deciros nada específico. Con todo, atendiendo a las fechas de llegada de ambos juegos a las consolas de Sony la lógica nos dice que el primero en ser portado a PC debería ser Ghost of Tsushima.

En cuanto a la versión de PC de The Last of Us Part 1, uno de los más esperados, todo parece indicar que su llegada no se producirá hasta algún momento de 2023. Hust también ha confirmado que las ventas de las adaptaciones de exclusivos de PS4 y PS5 a PC han permitido aumentar la inversión en juegos triple A, y ha comentado que PlayStation Studios tiene previsto reforzar su apuesta por el sector PC y por el gaming en dispositivos móviles, de hecho hace poco vimos rumores que apuntaban al posible lanzamiento de un launcher en PC.

Otro frente en el que también tienen previsto reforzar su inversión es en los juegos como servicio, y es totalmente comprensible, ya que este tipo de juegos pueden convertirse fácilmente en una fuente de ingresos constantes, gracias al modelo de juego como algo vivo, cambiante y que evoluciona en tiempo real para ofrecer nuevas experiencias a los jugadores. Su monetización se puede llevar a cabo de diferentes formas, como el modelo de suscripción y los micropagos. Os dejo la entrevista completa en el vídeo adjunto.