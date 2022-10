CDPR trabaja en la secuela de Cyberpunk 2077 y en tres nuevos The Witcher 3

El conocido estudio polaco CD Projekt RED ha confirmado que está trabajando en una secuela de Cyberpunk 2077, una noticia muy importante que confirma que este título se convertirá en una franquicia. La verdad es que esto era un secreto a voces, ya que a pesar de sus duros comienzos y de un lanzamiento un tanto accidentado las ventas de Cyberpunk 2077 han sido realmente buenas. Al momento de escribir este artículo ya acumula más de 20 millones de unidades vendidas.

La imagen que ha compartido CD Projekt RED es muy clara. Cyberpunk 2077 recibirá próximamente la expansión Phantom Liberty, y posteriormente llegará al mercado Orion, nombre en clave de la secuela de Cyberpunk 2077. Todavía no tenemos detalles sobre lo que podemos esperar de esa segunda parte, de hecho ni siquiera es seguro que vaya a ser concebida como una continuación de lo ocurrido en la primera entrega, y es normal porque la historia de esta es autoconclusiva.

Con esto en mente, lo más probable es que Orion no sea una segunda parte de Cyberpunk 2077, sino una secuela totalmente independiente a nivel de historia. No obstante, su ambientación y su enfoque a nivel jugable deberían ser muy parecidos al original. Por lo que respecta al nivel técnico, Orion será un proyecto exclusivo de la nueva generación, lo que significa que debería marcar un salto considerablemente en todos los sentidos, y que tendría que llegar más pulido y mejor terminado que el original.

Esto es muy importante, porque al final Cyberpunk 2077 acabó estando lastrado por su lanzamiento en las consolas de la vieja generación. Es un tema que ya os he explicado en más de una ocasión, así que no voy a volver a repetirlo todo, pero en esencia su concepción como título intergeneracional obligó a establecer un mínimo adaptado a PS4 y Xbox One, y todos sabemos cuál fue el resultado y cuáles fueron las consecuencias.

En otro orden de cosas, CDPR también trabaja en tres nuevos proyectos relacionados con The Witcher. Uno de ellos es Project Polaris, que será una secuela de The Witcher 3, y que será el inicio de una nueva trilogía según ha confirmado el estudio polaco. Por contra Project Canis Majoris será un nuevo proyecto ambientado en el universo de The Witcher, y llegará como un RPG de tipo mundo abierto. Finalmente tenemos Project Sirius, que será un proyecto totalmente nuevo y estará enfocado tanto en el modo campaña como en el multijugador.

Nos falta hablar de Hadar, una IP totalmente nueva con la que CDPR espera poder abrir una nueva franquicia con la que ampliar su catálogo de juegos triple A. No sabemos nada sobre él, ya que se encuentra en una etapa de desarrollo muy temprana, así que ahora mismo solo podemos esperar a ver con qué nos sorprenden.