El Wi-Fi 6 es importante, pero el Wi-Fi 5 sigue ofreciendo un gran valor

Todos hablamos a diario del Wi-Fi de una manera muy genérica, sin diferenciar entre estándares. Es algo totalmente normal y perfectamente comprensible, ya que al final la mayoría de la gente no tiene claro qué es el Wi-Fi 5 ni las diferencias que presenta frente al Wi-Fi 6.

Sin embargo, los usuarios más avanzados sí que conocen las diferencias y los valores que ofrece cada uno de esos estándares, y por ello tienen más claro si realmente necesitan dar el salto, o no, a ellos. La verdad es que el proceso de transición al Wi-Fi 6 está siendo bastante más lento de lo previsto, y esto tiene una explicación, el Wi-Fi 5 sigue ofreciendo un rendimiento excelente y es capaz de cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Para disfrutar de todas las ventajas que ofrece el Wi-Fi 6 necesitamos una conexión a Internet muy rápida, algo que no tiene todo el mundo, de hecho según un estudio de Speedtest Global Index la velocidad media de conexión en España es de 73 Mbps, una cifra que queda incluso por debajo del valor de 100 Mbps que suele considerarse como «mínimo óptimo» en líneas generales.

Si tenemos una velocidad de conexión a Internet de 100 Mbps o menos, al final la diferencia entre utilizar el estándar Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6 va a ser bastante pequeña, y puede llegar a ser mínima si no tenemos varios dispositivos conectados de forma simultánea. Al final, el estándar Wi-Fi 5 sigue ofreciendo un valor excelente en todos los sentidos, y es más que suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios, como ya hemos dicho anteriormente.

Poniendo todo eso en conjunto, y teniendo en cuenta que para realizar un salto completo al estándar Wi-Fi 6 es necesario hacer una inversión importante, es fácil entender por qué muchos usuarios ni siquiera se lo han planteado todavía.

Por otro lado, también es importante recordar que el estándar Wi-Fi 5 cuenta con una serie de tecnologías que, al final, nos ayudarán a mejorar considerablemente el rendimiento y la experiencia de uso de nuestra red inalámbrica, como por ejemplo beamforming, que amplifica la señal y la orienta en la dirección de cada dispositivo, mejorando con ello el alcance. Otra tecnología a destacar es Wi-Fi Mesh Steering, que se activa cuando creamos una red mallada y trabaja alternando de forma inteligente entre los diferentes puntos de acceso y bandas disponibles.

Ten claro que si todavía sigues «anclado» en el Wi-Fi 5 no tienes nada de lo que preocuparte, este estándar sigue siendo perfectamente capaz, puede llegar a unas velocidades máximas de 1.300 Mbps y todavía tiene una larga vida útil por delante, de hecho incluso el Wi-Fi 4 sigue siendo suficiente en muchas situaciones cotidianas.

Con todo, esto no quiere decir que el Wi-Fi 6 no tenga ventajas frente al Wi-Fi 5, ya te las contamos en su momento en este artículo. La clave que debes tener clara es que, para la mayoría de los usuarios, este último sigue siendo más que suficiente, y esta realidad no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo.

