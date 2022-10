Repasamos las novedades de GeForce Now para octubre

NVIDIA Ha confirmado las novedades más importantes que llegarán a GeForce Now durante este mes de octubre. A lo largo de esta semana llegarán 6 nuevos juegos a esta plataforma, y a estos se sumarán otros 19 juegos antes de terminar este mes, lo que nos deja un total de 25 juegos nuevos. Haciendo números os puedo confirmar que GeForce Now ya supera los 1.000 juegos disponibles.

Estos son los seis juegos que estarán disponibles desde hoy en GeForce Now:

Marauders (Nuevo en Steam).

Dark Desert Rally (Nuevo en Steam).

Lord of Rigel (Nuevo en Steam).

Priest Simulator (Nuevo en Steam).

Barotrauma (Steam).

Black Desert Online ( Launcher de Pearl Abyss ).

A partir de la semana que viene, y a lo largo de todo el mes, irán llegando otros 19 juegos:

Asterigos: Curse of the Stars (Nuevo en Steam, 11/9).

Kamiwaza: Way of the Thief (Nuevo en Steam, 11/9).

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Nuevo en Steam, 11/9).

LEGO Bricktales (Nuevo en Steam, 12/9).

PC Building Simulator 2 (Nuevo en Epic Games Store, 12/9).

The Last Oricru (Nuevo en Steam, 13/9).

Scorn (Nuevo en Steam y Epic Games Store, 14/9).

A Plague Tale: Requiem (Nuevo en Steam y Epic Games Store, 18/9).

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (Nuevo en Steam 20/9).

FAITH: The Unholy Trinity (Nuevo en Steam, 21/9).

Victoria 3 (Nuevo en Steam, 25/9).

The Unliving (Nuevo en Steam, 31/9).

Commandos 3 – HD Remaster (Steam y Epic Games Store).

Draw Slasher (Steam).

Guild Wars: Game of the Year (Steam).

Guild Wars: Trilogy (Steam).

Labyrinthine (Steam).

Volcanoids (Steam).

Monster Outbreak (Steam y Epic Games Store).

Recuerda que GeForce Now tiene diferentes modalidades, y que es posible disfrutar de este servicio de forma gratuita. Si tu PC no cumple con los requisitos para jugar a algún título actual, y no puedes permitirte actualizarlo, GeForce Now es una alternativa excelente, no solo por esa modalidad gratuita a la que hemos hecho referencia, sino también porque podrás utilizar los juegos que ya tengas en diferentes plataformas online, como Steam y Epic Games Store, y una vez que actualices tu PC podrás seguir disfrutando de dichos juegos en tu equipo.

Esas son, sin duda, las dos ventajas más importantes que ofrece GeForce Now frente a otros servicios de juego en la nube. No tendrás que preocuparte por no poder jugar un mes si no tienes dinero para pagar una suscripción, y si quieres disfrutar de una experiencia de nueva generación podrás acceder a la modalidad de pago de GeForce Now que te dará toda la potencia de una GeForce RTX 3080.

El futuro de tus juegos no correrá ningún peligro, ya que siempre serán tuyos y podrás acceder a ellos desde cualquier PC a través de las aplicaciones de Steam y Epic Games Store.