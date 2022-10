Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y no, no es que no hayas estrenos contantes y sonantes esta semana: es que son tirando a flojos y por eso, pero no solo, destacar un entretenimiento genérico como La ciudad perdida parece una buena jugada. Dicho lo cual, pasean y vean, porque hay un poco de todo en todos lados.

Amazon Prime Video

Ayer se emitió el último capítulo de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder en Amazon Prime Video, así que para rellenar el hueco… ¿La ciudad perdida? Aceptamos pulpo. Claro que si no te gusta el octópodo, hay más cosas.

La ciudad perdida, vaya por delante, no es un contenido original de Amazon, aunque se lo han quedado en exclusiva por estos lares para su distribución vía streaming, tal y como hicieron la semana pasada con la secuela de la película de Sonic. En ambos casos, además, se trata de títulos que tuvieron su estreno en cines el pasado abril aquí en España, por lo que nuevo no son, aunque es posible que no los hayas visto.

Centrándonos en el lanzamiento que nos toca, La ciudad perdida es una peli de aventuras de corte mainstream protagonizada por Sandra Bullock (no necesita presentación ¿verdad?) y Channing Tatum (El destino de Júpiter, Los odiosos ocho), con apariciones de otros rostros conocidos como son el de Daniel Radcliffe (¡Harry Potter!) o Brad Pitt (tampoco necesita presentación). En resumen, cine palomitero para dejar la mente en blanco y que fluya todo.

Otro estreno peliculero de Amazon para esta semana, este sí original, aunque no se trate de una producción propia, es el de Desaparecida sin rastro, una más de las protagonizadas por Gerard Butler (300, Ataque a la Casa Blanca)… y con eso deberían sobrar más explicaciones. En esta ocasión, el susodicho deberá enfrentarse a una situación que… No le pidas peras al olmo. (Tráiler en inglés)

Más contenidos exclusivos:

Despidiendo a Yang «Un padre (Colin Farrel) y su hija (Haley Lu Richardson) intentan salvar la vida de su hijo y hermano, un niño mitad humano, mitad robot.»

Entra en catálogo:

Netflix

Continuamos el repaso semanal con la siempre bien nutrida, que no nutricionalmente buena oferta de Netflix, de la que, más allá del par de lanzamientos que destacamos, quizás te interese fijarte en Sagrada familia o Belascoarán las nuevas series española y mexicana de la plataforma, respectivamente, y que por lo que se ve, están gustando. O en Excepción, nueva serie de anime.

O te puedes fijar en Vigilante, una nueva serie de misterio con pinceladas de terror, basada en hechos reales y protagonizada por Naomi Watts (King Kong, Lo imposible). Se trata, de hecho, de lo último de Ian Brennan y Ryan Murphy, quienes hace apenas unas semanas estrenaban la exitosa Dahmer también en Netflix. Esta vez, al menos a juzgar por la crítica, no les ha salido ni remotamente tan bien la jugada.

En el otro extremo tenemos El espíritu de Bridge Hollow, la nueva película de Jeff Wadlow (Memorias de un asesino internacional) para Netflix, interpretada por otro rostro bien conocido en la plataforma como es el del cómico Marlon Wayans (Marlon, Desnudo). Una comedia de terror para toda la familia que, cómo no, está disgustando mayoritariamente a la crítica especializada… al tiempo que está encantando al público.

Más contenidos exclusivos:

Batalla de cocina fácil: Un concurso con sabor casero (T1). «Cocineros aficionados ponen a prueba su talento y creatividad preparando platos deliciosos de forma rápida y sencilla… con el objetivo de ganar un jugoso premio.»

(T1). «Cocineros aficionados ponen a prueba su talento y creatividad preparando platos deliciosos de forma rápida y sencilla… con el objetivo de ganar un jugoso premio.» Belascoarán (T1). «Héctor Belascoarán deja su trabajo de oficina y su aburrido matrimonio para convertirse en detective independiente y resolver casos impactantes en el México de los 70.»

(T1). «Héctor Belascoarán deja su trabajo de oficina y su aburrido matrimonio para convertirse en detective independiente y resolver casos impactantes en el México de los 70.» El Polilla (T1). «Polilla es un niño imaginativo con ideas geniales que adora meter a los demás en sus aventuras… ¡aunque las cosas no suelen salir como él las planea!»

(T1). «Polilla es un niño imaginativo con ideas geniales que adora meter a los demás en sus aventuras… ¡aunque las cosas no suelen salir como él las planea!» El Punto Muerto: Un parque paranormal (T2). «Dos adolescentes y un perro que habla unen fuerzas para combatir demonios en un parque temático encantado… y tal vez salvar al mundo de un apocalipsis sobrenatural.»

(T2). «Dos adolescentes y un perro que habla unen fuerzas para combatir demonios en un parque temático encantado… y tal vez salvar al mundo de un apocalipsis sobrenatural.» En una jaula (T1). «Un consejero matrimonial intenta disuadir a sus clientes en conflicto para que no se divorcien mientras hace malabares con sus propios dilemas sentimentales.»

(T1). «Un consejero matrimonial intenta disuadir a sus clientes en conflicto para que no se divorcien mientras hace malabares con sus propios dilemas sentimentales.» Excepción . «En un futuro lejano en el que los humanos deben abandonar la Tierra, una nave espacial con una tripulación de especialistas impresos en 3D parte hacia un nuevo planeta.»

. «En un futuro lejano en el que los humanos deben abandonar la Tierra, una nave espacial con una tripulación de especialistas impresos en 3D parte hacia un nuevo planeta.» Iliza Shlesinger: Hot Forever . «Iliza, la voz más hilarante y auténtica de su generación, habla de temas como los monos ajustados, los sujetadores feos o por qué los hombres deberían tener un canapé.»

. «Iliza, la voz más hilarante y auténtica de su generación, habla de temas como los monos ajustados, los sujetadores feos o por qué los hombres deberían tener un canapé.» Kev Adams : Le vrai moi . «Ahora que ha cumplido los 30, el humorista francés Kev Adams se sincera sobre cómo ha cambiado su vida (para bien y para mal) desde que se hizo famoso hace 12 años.»

. «Ahora que ha cumplido los 30, el humorista francés Kev Adams se sincera sobre cómo ha cambiado su vida (para bien y para mal) desde que se hizo famoso hace 12 años.» La isla de los lobos costeros (T1). «Un viaje a la espectacular isla de Vancouver, un entorno salvaje donde animales como águilas calvas y lobos costeros encuentran su alimento en las frías aguas del océano.»

(T1). «Un viaje a la espectacular isla de Vancouver, un entorno salvaje donde animales como águilas calvas y lobos costeros encuentran su alimento en las frías aguas del océano.» La playlist (T1). «En este relato ficticio, un emprendedor tecnológico sueco y sus socios se proponen revolucionar la industria de la música con una plataforma de streaming legal.»

(T1). «En este relato ficticio, un emprendedor tecnológico sueco y sus socios se proponen revolucionar la industria de la música con una plataforma de streaming legal.» Las frikiaventuras de James y Max (T1). «James es un niño con forma de burbuja que cuestiona cualquier cosa que le molesta. ¿El resultado? Vive un montón de locas aventuras con sus dos mejores amigos.»

(T1). «James es un niño con forma de burbuja que cuestiona cualquier cosa que le molesta. ¿El resultado? Vive un montón de locas aventuras con sus dos mejores amigos.» Las hermanas (T1). «Tres hermanas que no tienen a nadie más en el mundo y sin apenas dinero se ven envueltas en una conspiración que implica a personas ricas y poderosas.»

(T1). «Tres hermanas que no tienen a nadie más en el mundo y sin apenas dinero se ven envueltas en una conspiración que implica a personas ricas y poderosas.» Las mariposas negras (T1). «Un novelista deprimido que no encuentra inspiración para su segundo libro accede a escribir las memorias de un hombre moribundo y acaba envuelto en su sanguinario pasado.»

(T1). «Un novelista deprimido que no encuentra inspiración para su segundo libro accede a escribir las memorias de un hombre moribundo y acaba envuelto en su sanguinario pasado.» Lina, actriz para todo . «Para cumplir el último deseo de su madre y evitar quedarse fuera de su testamento, un soltero empedernido contrata a una actriz para que finja ser su prometida.»

. «Para cumplir el último deseo de su madre y evitar quedarse fuera de su testamento, un soltero empedernido contrata a una actriz para que finja ser su prometida.» Los guardaespíritus del bosque (T1). «Los hermanos nativos americanos Kodi, Summer y Eddy tienen un secreto: son «guardaespíritus del bosque» y ayudan a proteger el parque nacional en el que viven.»

(T1). «Los hermanos nativos americanos Kodi, Summer y Eddy tienen un secreto: son «guardaespíritus del bosque» y ayudan a proteger el parque nacional en el que viven.» Mismatched (T2). «Sus familias intentan emparejarlos: el resultado es un desastre. Pero estos dos jóvenes entablan una tímida amistad que podría ser el comienzo de algo más profundo.»

(T2). «Sus familias intentan emparejarlos: el resultado es un desastre. Pero estos dos jóvenes entablan una tímida amistad que podría ser el comienzo de algo más profundo.» Sagrada familia (T1). «Una familia que oculta un secreto inconfesable empieza de cero en Madrid, pero las relaciones que forjan complican sus planes y el pasado empieza a alcanzarlos.»

(T1). «Una familia que oculta un secreto inconfesable empieza de cero en Madrid, pero las relaciones que forjan complican sus planes y el pasado empieza a alcanzarlos.» Sue Perkins: Increíble pero legal (T1). «Sue Perkins se enfrenta a la mediana edad visitando varios países latinoamericanos donde se embarca en actividades increíbles, pero legales… y a veces peligrosas.»

(T1). «Sue Perkins se enfrenta a la mediana edad visitando varios países latinoamericanos donde se embarca en actividades increíbles, pero legales… y a veces peligrosas.» Todos quieren salvarse (T1). «Daniele se despierta en un psiquiátrico donde ha sido internado involuntariamente. Con la ayuda del resto de pacientes, tiene que volver a aprender a vivir… y a amar.»

(T1). «Daniele se despierta en un psiquiátrico donde ha sido internado involuntariamente. Con la ayuda del resto de pacientes, tiene que volver a aprender a vivir… y a amar.» Toma 1 (T1). «Músicos famosos ponen toda la carne en el asador para ofrecer la mejor interpretación en directo de una canción de su elección… y en una sola toma.»

Entra en catálogo:

Disney+

Disney+ viene, como últimamente, bien aprovisionada de contenidos exclusivos, que no originales. Pero tanto monta. Destacamos…

Candy: asesinato en Texas es una miniserie de tipo ‘true crime’ que tanto se lleva ahora, en la que se recrea el caso de Candy Montgomery, una ama de casa aparentemente normal, pero a la que se acusó en 1980 del asesinato de su vecina. Lo cual, dicho así, suena mucho menos truculento de lo que es, tenlo por seguro.

En segundo lugar y con un aire un poco más apegado al carácter de la plataforma, pero no demasiado, está Grimcutty: Asesino implacable, «un meme aterrador de Internet que despierta el pánico entre todos los padres de la ciudad, convencidos de que está haciendo que sus hijos se lastimen a sí mismos y a los demás».

Más contenidos exclusivos:

El míster (T2). «Tras su expulsión de la NCAA, un entrenador de baloncesto masculino acaba trabajando en un selecto colegio de chicas.»

(T2). «Tras su expulsión de la NCAA, un entrenador de baloncesto masculino acaba trabajando en un selecto colegio de chicas.» Emmet Till: que el mundo lo vea (T1). «Este documental es un análisis actual y profundo sobre la lucha de una madre para llevar el cadáver de su hijo hasta Chicago, lo que finalmente sirvió como punto de inflexión para el movimiento por los derechos civiles.»

(T1). «Este documental es un análisis actual y profundo sobre la lucha de una madre para llevar el cadáver de su hijo hasta Chicago, lo que finalmente sirvió como punto de inflexión para el movimiento por los derechos civiles.» Mira: Royal Detective (T1). «Recién nombrada detective real en la tierra de Jalpur, de inspiración india, ¡la valiente e ingeniosa Mira viaja por todo el reino ayudando tanto a la realeza como a los plebeyos!»

(T1). «Recién nombrada detective real en la tierra de Jalpur, de inspiración india, ¡la valiente e ingeniosa Mira viaja por todo el reino ayudando tanto a la realeza como a los plebeyos!» Renunciando a los mormones (T1). «Renunciando a los mormones nos cuenta la inspiradora historia de Sal y Lena mientras intentan descubrir cómo salir de la Iglesia, de sus matrimonios y del armario.»

(T1). «Renunciando a los mormones nos cuenta la inspiradora historia de Sal y Lena mientras intentan descubrir cómo salir de la Iglesia, de sus matrimonios y del armario.» Rookie Cops (T1). «Una historia de madurez que refleja los retos, el espíritu y la pasión de la juventud cuando dos estudiantes de la Universidad de Policía Nacional de Corea estudian para convertirse en auténticos policías.»

(T1). «Una historia de madurez que refleja los retos, el espíritu y la pasión de la juventud cuando dos estudiantes de la Universidad de Policía Nacional de Corea estudian para convertirse en auténticos policías.» Rosalina . «Rosalina cuenta desde una perspectiva cómica y fresca la clásica historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, contada desde el punto de vista de Rosalina, la prima de Julieta, que resulta ser el primer amor de Romeo.»

. «Rosalina cuenta desde una perspectiva cómica y fresca la clásica historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, contada desde el punto de vista de Rosalina, la prima de Julieta, que resulta ser el primer amor de Romeo.» Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising . «Explora cómo las actrices negras, un grupo menospreciado e ignorado de Hollywood, ha ascendido recientemente a las altas esferas del entretenimiento y la cultura estadounidense.»

. «Explora cómo las actrices negras, un grupo menospreciado e ignorado de Hollywood, ha ascendido recientemente a las altas esferas del entretenimiento y la cultura estadounidense.» The Captain (T1). «The Captain es un documental sobre el legendario Derek Jeter.»

(T1). «The Captain es un documental sobre el legendario Derek Jeter.» Ópera (T1). «En la mundialmente conocida Ópera de París, Zoé, una bailarina principal de 35 años con una carrera deslumbrante, ha flaqueado recientemente.Por su parte, Flora, una joven bailarina negra de 19 años, acaba de incorporarse a la compañía.»

Entra en catálogo:

Apple TV+

Por último, Apple TV+ estrena…

Shantaram es una nueva serie original de Apple TV+ por el creador de The Punisher de Netflix, a medio caballo entre la acción y el drama con el justito de Charlie Hunnam (Hijos de la anarquía, Pacific Rim) al frente de la misma.

HBO Max

Hay más, sí, pero sin contenidos destacados, y es que HBO Max no está muy excelsa últimamente en los que a lanzamientos de calado se refiere… Aunque esta semana estrenan la segunda temporada de su comedia espacial Avenue 5, que tampoco está mal. Y más cosas, claro.

Contenidos exclusivos:

38 at the Garden . «Documental que analiza el impacto del jugador de la NBA Jeremy Lin y el fenómeno cultural “Linsanity” que revolucionó la ciudad de Nueva York y el mundo de los deportes en 2012.»

. «Documental que analiza el impacto del jugador de la NBA Jeremy Lin y el fenómeno cultural “Linsanity” que revolucionó la ciudad de Nueva York y el mundo de los deportes en 2012.» All American (T5). «Cuando un prometedor jugador de fútbol americano recibe una oferta para jugar en el Beverly Hills High, las victorias, las derrotas y las dificultades de dos familias de mundos muy diferentes, Crenshaw y Beverly Hills, chocarán.»

(T5). «Cuando un prometedor jugador de fútbol americano recibe una oferta para jugar en el Beverly Hills High, las victorias, las derrotas y las dificultades de dos familias de mundos muy diferentes, Crenshaw y Beverly Hills, chocarán.» All American: Homecoming (T2). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte universitario y lidian con lo bueno, lo malo y lo sexy de ser un joven adulto en una prestigiosa universidad históricamente negra.»

(T2). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte universitario y lidian con lo bueno, lo malo y lo sexy de ser un joven adulto en una prestigiosa universidad históricamente negra.» Avenue 5 (T2). «De Armando Ianucci, el ganador de dos premios Emmy y creador de Veep, llega esta comedia de turismo espacial ambientada en un futuro en el que el sistema solar se populariza.»

(T2). «De Armando Ianucci, el ganador de dos premios Emmy y creador de Veep, llega esta comedia de turismo espacial ambientada en un futuro en el que el sistema solar se populariza.» Oh Hell (T1). «Esta dramedia de ocho episodios cuenta la historia desde la perspectiva de Helene, una joven de 24 años a la que todos llaman simplemente «Hell». Como su nombre indica, Hell va de desastre en desastre.»

(T1). «Esta dramedia de ocho episodios cuenta la historia desde la perspectiva de Helene, una joven de 24 años a la que todos llaman simplemente «Hell». Como su nombre indica, Hell va de desastre en desastre.» The Shivering Truth (T2). «Comedia surrealista que narra diferentes parábolas emocionales que tratan de reflejar los miedos más profundos del inconsciente.»

Entra en catálogo: