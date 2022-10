Vamos con una de juegos gratis y ofertas, que nunca amarga. Y es que si es difícil decirle que no a un buen juego gratis, muchas veces también cuesta bastante decírselo a una oferta jugosa de ese título al que un día le echamos el ojo, pero nunca nos hicimos con el. Y si no, que se lo digan al que se inventó las rebajas (dentro de no mucho se celebrarán las de Steam y cía).

Mientras tanto, mientras llegan los descuentos masivos allá donde mires… sigue habiéndolos de igual manera. Es lo que tiene vivir en una sociedad tan consumista como la nuestra. Así que habrá que aprovecharse de ello en la medida de lo posible… con límites ¿eh? No peques por encima de tus posibilidades y, si estas son escasas, mira primero lo que te puedes llevar gratis.

Juegos gratis

Comenzamos, pues, por el regalito semanal de Epic Games Store, que una vez más es doble… pero no para todos los públicos. Ojo con eso que se acerca Halloween y se empiezan a hacer notar los títulos acordes con la festividad… como sucedió la semana pasada.

Darkwood

El primero de los juegos gratis para esta semana en Epic Games Store es Darkwood, un survival horror con su propia vuelta de tuerca, esto es, elementos de RPG y vista cenital, que desde su lanzamiento en 2017 ha cosechado el aplauso de crítica y público. Puedes reclamarlo en este enlace.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

De más amplio espectro es ***ToeJam & Earl: Back in the Groove!***, una suerte de secuela tardía (2019) del clásico de los años noventa que hiciese su más célebre andadura por consolas como la SEGA MegaDrive. Un título de corte más casual y sin sobresaltos que, no obstante, tampoco es para todo el mundo. Puedes reclamarlo en este enlace.

Minion Masters – Torment

Minion Masters – Torment no es un juego, sino un DLC del juego del mismo nombre, un título de estrategia con cartas free to play del que te puedes llevar este contenido descargable gratis, siempre que lo añadas a tu biblioteca de Steam antes del 20 de octubre.Puedes reclamarlo en este enlace

Juegos gratis de octubre en Prime Gaming

Si tienes una suscripción de Amazon Prime, ya lo sabes: cada mes te aguardan multitud de regalitos en Prime Gaming, entre otros varios juegos gratis que te regala Amazon, pero que tendrás que reclamar en diferentes plataformas. Los juegos gratis de octubre son:

Fallout 76 en Amazon Games.

en Amazon Games. Middle-Earth: Shadow of War en GOG.

en GOG. Total War: WARHAMMER II en Epic Games Store.

en Epic Games Store. Glass Masquerade: Origins en Legacy Games.

en Legacy Games. Hero’s Hour en Amazon Games.

en Amazon Games. Loom en Amazon Games.

en Amazon Games. Horace en Amazon Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming.

Ofertas

Y vamos con las ofertas, que es donde está la variedad, aunque como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. O, en otras palabras, aunque lo poco que recogemos intentamos que sea lo más interesante posible, sobre gustos y listas de deseados, no hay nada escrito, o cada cual se escribe lo suyo, más bien.

Ofertas en Humble Store

Las mejores tradiciones son las que se asientan por conveniencia y si hay una tienda de juegos conveniente, esa es la Humble Store, por lo que comenzaremos el repaso de oportunidad de la semana por ella. Hay, como de costumbre, un mucho de todo, incluyendo:

Paradox Sale . Promoción del editor con descuentos de hasta el 75% en franquicias como Crusader Kings, Europa Universalis o Shadowrun, entre otras.

. Promoción del editor con descuentos de hasta el 75% en franquicias como Crusader Kings, Europa Universalis o Shadowrun, entre otras. Warhammer Sale . Promoción de franquicia con descuentos de hasta el 90% en más de 75 juegos.

. Promoción de franquicia con descuentos de hasta el 90% en más de 75 juegos. Valor and Victory Sale. Promoción para los amantes del género bélico en todas sus formas con descuentos de hasta el 80% en franquicias, juegos y DLC de Age of Empires, Northgard, Day of Infamy, Tom Clancy’s Ghost Recon…

Ofertas en Steam

¿Qué hay en Steam, te preguntas? Más ofertas, claro. Por ejemplo…

Tales Of . Promoción de la popular franquicia JRPG de bandai Namco con descuentos de hasta el 90% en títulos como Tales of Arise, Tales of Symphonia o Tales of Zestiria.

. Promoción de la popular franquicia JRPG de bandai Namco con descuentos de hasta el 90% en títulos como Tales of Arise, Tales of Symphonia o Tales of Zestiria. Metro Series . Promoción de la franquicia de acción de Deep Silver (Metro 2033, Metro Last Light y Metro Exodus) con descuentos en juegos y DLC de entre el 60 y el 80%.

. Promoción de la franquicia de acción de Deep Silver (Metro 2033, Metro Last Light y Metro Exodus) con descuentos en juegos y DLC de entre el 60 y el 80%. Fallout 25 aniversario. Promoción monográfica de la franquicia de Bethesda con descuentos en juegos y DLC de hasta el 75%.

Otras ofertas que te pueden interesar de Steam son:

Ofertas para consolas

A falta de que lleguen las campañas de rebajas, buscando un poco se pueden encontrar descuentos interesantes en las respectivas tiendas. Por ejemplo…

En PlayStation Store:

Selección Square Enix . Promoción con multitud de títulos y descuentos de hasta el 80%.

. Promoción con multitud de títulos y descuentos de hasta el 80%. World of Warships Legends. Promoción con descuentos de hasta el 50% en diversos títulos y DLC de esta franquicia.

En Microsoft Store:

The Surge 2 al 75% de descuento (Xbox One, Series).

Streets of Rage 4 al 50% de descuento (Xbox One, Series).

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Lote Multigeneracional al 60% de descuento (Xbox One, Series).

En Nintendo eShop: