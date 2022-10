Hace unos días se les escapó a los responsables de Xiaomi Cloud una publicación que dio mucho de que hablar, pero sin concretar. En resumen, se adelantaba el fin de Xiaomi Cloud tal y como se conoce ahora al servicio de almacenamiento de datos en la nube y base de varias de las aplicaciones que preinstalan los dispositivos de la marca, pero también de filiales como POCO o Redmi.

Así, la compañía china anunciaba la desmantelación paulatina de Xiaomi Cloud con un primer efecto: el fin de la sincronización de fotos a través de la aplicación de galería. Sin embargo, todo quedaba en vilo, dado que lo que se vio como una apresurada nota de prensa en la que ni siquiera figuraban fechas exactas, fue borrada a las pocas horas de su publicación.

Total, que no quedaba claro cuándo exactamente se cerraba todo, pero sí que una decisión de ese tipo no se improvisa. Y aunque la compañía no ha dicho nada al respecto, tampoco para desmentir lo publicado, lo damos por cierto. Se apuntaba ahí al abandono tanto de la función de sincronización de la galería de Xiaomi con Xiaomi Cloud, como el de Xiaomi Cloud Membership… ¿Qué cabe esperar, pues?

En otras palabras, si no sobrevive la membresía a Xiaomi Cloud ¿cómo va a sobrevivir Xiaomi Cloud? A fin de cuentas, el almacenamiento en la nube se usa para guardar y sincronizar datos de otras aplicaciones de Xiaomi como la de notas. El misterio se resolverá probablemente en un futuro cercano. Mientras tanto, se confirma otra cosa que también se apuntaba en el comunicado de marras.

Se confirma, además, otro cambio que estaba más claro porque se describía al completo: «una ventana de migración hacia Google Fotos» que se cerraba a finales de 2023 y que ya se ha abierto, según informa Xiaomi en una nota que, esta vez, se mantiene tal cual. Y sí, hay migración hacia Google Fotos y de una manera mucho más decidida y presta de lo que se esperaba.

Básicamente, la app de galería de Xiaomi implementará función de sincronización con Google Fotos…. y retirará la propia, todavía presente y que sincroniza las imágenes con Xiaomi Cloud. El despliegue de este cambio comenzará la semana que viene en algunas regiones de Asia como Singapur y se extenderá más tarde al resto de mercado en los que opera la marca, sin un plazo determinado.

Falta por ver si, como se indicaba en la primera nota, se mantiene el cierre definitivo de Xiaomi Cloud, al menos del servicio de almacenamiento y sincronización ligado a la galería de fotos, para finales del año que viene. Pero como de momento se está cumpliendo todo lo adelantado… la duda ahora es si usar la galería o usar directamente Google Fotos. U otra aplicación o servicio, claro.