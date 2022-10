GeForce NOW sigue mejorando. El servicio de juegos de NVIDIA anuncia ahora la activación del control táctil en nuevos juegos, por lo que los usuarios de teléfonos móviles y tabletas podrán aprovechar esta función para disfrutar de las novedades que van llegan de manera totalmente adaptada a sus dispositivos.

No serán todos, pero sí unos cuantos los juegos que GeForce NOW pondrá a disposición de sus usuarios de móviles y tabletas para jugarlos como corresponde a la plataforma, a golpe de dedo, y no de ratón y teclado, o de mando. Se acaba, pues, el requisito de utilizar periféricos para jugar a títulos de GeForce NOW en Android e iOS.

Qué juegos estarán disponibles bajo qué condiciones -condiciones «jugables», se entiende- dependerá del propio juego, aunque la compañía ya ha adelantado unos cuantos títulos que se ajustan a la novedad que nos ocupa, incluyendo alguno que ya gozaba de dicha característica en su «estado natural».

Los nuevos juegos que serán compatibles con los controles táctiles tanto en móviles como en tabletas son:

Fornite (Epic Games Store)

Genshin Impact (HoYoverse)

Trine 2: Complete Story (Steam)

Slay the Spire (Steam)

Dota Underlords (Steam)

Into the Breach (Steam y Epic Games Store)

Papers, Please (Steam)

Tabletop Simulator (Steam)

Por otro lado, habrá juegos que puedan disfrutarse con controles táctiles, pero solo en tabletas. Por ejemplo:

March of Empires (Steam)

Door Kickers (Steam)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Shadowrun Returns (Steam y Epic Games Store)

Monster Train (Steam)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Magic: The Gathering Arena (Wizards.com y Epic Games Store)

En otro orden de cosas, NVIDIA asegura seguir trabajando para mejorar la experiencia en GeForce NOW en dispositivos móviles y en su última actualización, es la aplicación de Android la beneficiada, ya que se ha implementado el soporte de Adaptive VSync, corrigiendo así problemas de frame stuttering o screen tearing.

No obstante, esta mejora, cuyo alcance se extenderá a más juegos en un futuro, se reduce por el momento a una lista cerrada de títulos que no se ha compartido.

Lo que sí compartió la compañía hace un par de semanas son las incorporaciones que recibe GeForce NOW para este mes, es decir, las novedades de GeForce NOW para octubre, entre las que se incluyen títulos de estreno tan interesantes como A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, LEGO Bricktales u Ozymandias: Bronze Age Empire Sim.