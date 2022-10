Netflix monetizará las cuentas compartidas a partir de 2023

No hay duda de que Netflix está introduciendo importantes cambios en su modelo de negocio. El plan económico con publicidad ha sido una de las novedades más importantes en este sentido, pero no ha sido la única, y es que el gigante del streaming también se está preparando para implementar, de forma global, el pago de una cuota adicional por lo que conocemos como cuentas compartidas.

Os pongo en situación, hasta ahora cuando nos suscribimos a Netflix tenemos la posibilidad de compartir nuestra cuenta con un número determinado de dispositivos, y no importa si estos están en nuestro domicilio o fuera del mismo. En mi caso, comparto mi cuenta con mis padres y con mis suegros, ya que así puedo rentabilizar al máximo la suscripción al plan 4K.

Por desgracia esto va a cambiar. Ya os lo adelantamos en su momento en este artículo, y hoy sabemos que es muy probable que Netflix generalice el cobro por compartir cuenta a partir de 2023. A partir de esa fecha se establecerá el pago de una cuota adicional de 2,99 dólares por compartir cuenta con todos aquellos dispositivos que se conecten desde fuera del hogar principal. Para facilitar la transición a este modelo la compañía ha lanzado una herramienta que permitirá migrar perfiles al crear una cuenta nueva de Netflix.

En principio, parece que esta cuota adicional solo afectará a aquellos que compartan cuenta para ver Netflix en una televisión, así que en teoría los que se conecten desde un smartphone o un PC no tendrán que pagarla, al menos de momento, ya que esto podría acabar cambiando a corto o medio plazo.

Habrá que ver cómo afecta este movimiento a la cuota de usuarios de Netflix, y sobre todo si esa cuota adicional acaba siendo suficiente para compensar la pérdida de usuarios que acabará sufriendo esta plataforma, de forma irremediable, cuando empiece a cobrar por compartir cuenta. En mi caso acabará manteniendo la suscripción porque, como he dicho, al final me sale rentable al compartirla con mis seres queridos, pero entiendo que habrá mucha gente a la que ya no le cuadrarán los números.

Os recuerdo que al pagar esa cuota adicional de 2,99 dólares podremos compartir la cuenta con hasta dos hogares adicionales, y con una limitación de dos dispositivos. Esto quiere decir que si deseamos compartir cuenta con cuatro hogares tendríamos que pagar dos cuotas de 2,99 dólares más la cuota de la suscripción principal.