Tú y tus amigos podéis conseguir tres meses de suscripción a HP Instant Ink, te contamos cómo

Las opiniones de los usuarios de HP Instant Ink confirman que es un servicio excelente, y que está lleno de ventajas. Por todo ello no dudan en recomendarlo a sus amigos y familiares, una práctica que HP ha decidido premiar con una interesante promoción que os permitirá conseguir tres meses de suscripción. Te interesa, ¿verdad? Pues sigue leyendo, que te vamos a explicar cómo funciona.

Esta promoción no conlleva ningún tipo de compromiso, lo que significa que no tiene aparejada ningún tipo de permanencia. El único requisito para que tanto tú como tus familiares y amigos podáis beneficiaros de ella es que estés dado de alta en el servicio HP Instant Ink. Esto es necesario porque es la única manera de que puedas acceder a un código de referido, que estará disponible en tu área de cliente.

Una vez que consigas ese código de referido solo tendrás que compartirlo con tus amigos y familiares y listo, cuando se den de alta utilizando ese código tanto tú como ellos conseguiréis tres meses de suscripción al servicio HP Instant Ink. Recuerda que por cada amigo o familiar que se dé de alta sumarás otros tres meses de suscripción, así que ya sabes, ¡aprovecha!

¿Qué ventajas me ofrece el servicio HP Instant Ink?

Si todavía no lo sabes es porque no lo has probado, pero puede que las recomendaciones de tus amigos y esta promoción de tres meses de suscripción te estén animando a dar el paso. El servicio HP Instant Ink ha revolucionado el mundo de la impresión basada en tinta porque ofrece una serie valores verdaderamente únicos, tanto en lo que respecta al ahorro como a la comodidad y a la sostenibilidad.

Con el servicio HP Instant Ink disfrutarás de:

Un servicio totalmente automatizado: la impresora controlará los niveles de tinta, y cuando detecte que están bajos realizará un nuevo pedido de cartuchos. No tendrás que preocuparte por la tinta nunca más.

la impresora controlará los niveles de tinta, y cuando detecte que están bajos realizará un nuevo pedido de cartuchos. No tendrás que preocuparte por la tinta nunca más. Envíos a domicilio: todos los cartuchos de tinta que necesites te llegarán a la puerta de casa, y sin gastos de envío. Se acabó tener que salir a la tienda a comprar tinta, y tampoco tendrás que volver a perder el tiempo comparando precios y buscando ofertas.

todos los cartuchos de tinta que necesites te llegarán a la puerta de casa, y sin gastos de envío. Se acabó tener que salir a la tienda a comprar tinta, y tampoco tendrás que volver a perder el tiempo comparando precios y buscando ofertas. Imprime a color a coste de blanco y negro: con el servicio HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas, una ventaja muy importante que te permitirá reducir tus gastos en tinta hasta en un 70%.

con el servicio HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas, una ventaja muy importante que te permitirá reducir tus gastos en tinta hasta en un 70%. Libertad total: no asumes ningún tipo de compromiso, podrás cambiarte de plan tantas veces como quieras, y siempre tendrás el control total sobre tu suscripción, que podrás gestionar cómodamente de forma online.

no asumes ningún tipo de compromiso, podrás cambiarte de plan tantas veces como quieras, y siempre tendrás el control total sobre tu suscripción, que podrás gestionar cómodamente de forma online. Reciclaje incluido: tu suscripción al servicio HP Instant Ink incluye un programa de reciclaje gratuito que te permitirá reciclar sin coste todos los cartuchos de tinta que gastes. Podrás aportar tu granito de arena al cuidado del planeta.

HP Instant Ink es, además, un servicio asequible que se adapta a las necesidades y al presupuesto de cualquier usuario. Puedes elegir entre cinco planes distintos con un precio base de solo 0,99 euros al mes, y todos esos planes incluyen las mismas ventajas y los mismos valores. Esto quiere decir que incluso el plan de 0,99 euros mantiene el servicio automatizado y a domicilio y el programa de reciclaje.

¿Lo tienes claro y quieres darte de alta en este servicio? Pues aprovecha, suscríbete y empieza a invitar a tus amigos y familiares que ambos consigáis meses de suscripción al plan que ambos queráis. Una vez que probéis HP Instant Ink no querréis volver al modelo tradicional de compra de cartuchos de tinta.

Contenido ofrecido por HP.