Evnia 34M2C7600MV, un debut de cinco estrellas

Como te contábamos esta mañana, Philips reinventa por completo su presencia en el mundo del gaming con Evnia, una nueva marca con una identidad muy propia y definida, que debuta con este Evnia 34M2C7600MV, y que pudimos probar en su reciente presentación global. Eso sí, tal y como puedes leer en la noticia al respecto, en realidad podemos afirmar que lo que han hecho ha sido ponernos la miel en los labios, pero dejándonos claro que todavía tendremos que esperar un poco hasta poder empezar a paladearla.

El primero de los dispositivos de Evnia en llegar al mercado será la pantalla Evnia 34M2C7600MV, una pantalla curva de 34 pulgadas de gama alta, con unas especificaciones que la convertirán en el objeto de deseo de muchos, y que podremos adquirir a partir del mes de diciembre. No es una propuesta para todos los bolsillos, eso sí que te lo adelanto, pues forma parte de la Serie 7000 (junto con la 8000, el tope de gama de Evnia). Lo entenderás mejor, sin duda, al ver sus especificaciones.

Evnia 34M2C7600MV: especificaciones técnicas

Evnia 34M2C7600MV Tamaño (diagonal) 34 pulgadas / 86,36 centímetros Panel LCD VA curvo con retroiluminación Mini LED (1.152 zonas) Resolución UltraWide QHD (panorámica) (3.440 x 1.440 puntos) Proporción de aspecto 21:9 Frecuencia de refresco Adaptativa, hasta 165 hercios Tiempo de respuesta 2,5 milisegundos (gris a gris) Color sRGB, 97% DCI-P3, 1.070 millones (8 bits + FRC) HDR Certificación DisplayHDR 1400 Densidad 109,68 puntos por pulgada Tamaño de píxel 0,23715 x 0,23715 milímetros Ángulo de visión 178° horizontal / 178° vertical Relación de contraste 3000:1 Brillo HDR desactivado (típico): 720 (centro) cd/m2; HDR activado (mínimo): 1400 (10 % de la pantalla) cd/m2; 900 (centro) HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C); HDCP 2.2 (USB-C); HDCP 2,3 (HDMI/DisplayPort) Altavoces 2 x 5 vatios DTS + salida de audio Tecnologías Switch KVM incluido, hub USB, PiP, Ambiglow, sin destellos, azul bajo, Adaptative Sync, SmartUniformity, SmartImage.

Queda claro, nada más ver esta lista de especificaciones, que efectivamente estamos hablando de un monitor de gama alta, una propuesta para quienes desean una experiencia de juego realmente inmersiva, de alto rendimiento y una gran calidad de imagen. Para ello, nos encontramos frente a un panel LCD VA curvo de 34 pulgadas, con una proporción de aspecto panorámica (21:9) y una resolución de 3.440 x 1.440 puntos que, para la iluminación ha optado por Mini LED, con atenuación local de 1.152 zonas.

En lo referido al rendimiento, el Evnia 34M2C7600MV apuesta por Adaptive-Sync para el ajuste dinámico de su frecuencia de refresco, que puede escalar hasta los 165 hercios, y en cuanto a su tiempo de respuesta, es de tan solo 2,5 milisegundos (gris a gris). Todo esto con una representación del 100% del espacio sRGB y del 97% DCI-P3, una relación de contraste 3000:1 y un brillo que, en modo HDR activado, puede alcanzar un pico de 1.400 nits.

En cuanto a tecnologías, la lista es larga y de categoría. Para empezar, este Evnia 34M2C7600MV incluye un switch KVM, para facilitar el uso tanto del monitor como del teclado y el ratón, así como el hub USB, con dos sistemas, entre los que podremos cambiar rápida y cómodamente.

Otro aspecto muy destacable, y que en mi caso reconozco que me produce una especial debilidad, es el que proporciona la iluminación Ambiglow, basada en clásico sistema Ambilight de Philips, y que se traduce en un conjunto de leds ubicados en los dos laterales y en los bordes superior e inferior de la pantalla, y que emiten luz de una tonalidad de color semejante a la que se está mostrando en esa región de la pantalla. Gracias a este sistema, se genera un entorno mucho más inmersivo (que ya de por sí es superior al de un monitor plano, pues hablamos de una pantalla curva) y, adicionalmente, contribuye a evitar el cansancio visual, pues reduce sustancialmente el contraste entre la pantalla y el entorno.

Como cabría esperar en una pantalla de estas características, también encontramos sistemas para evitar los destellos, a los que sumamos tratamientos y materiales antirreflejos y anti empañamiento, filtro para reducir la luz azul, modo Picture in Picture (PiP), así como el modo SmartImage, diseñado específicamente para optimizar la imagen en juegos.

El Evnia 34M2C7600MV será el primer dispositivo de la marca en llegar al mercado. Lo hará el próximo mes de diciembre y, eso sí, como adelantábamos al principio, no hablamos de un monitor para todos los bolsillos, pues su precio será de 2.069 euros. No obstante, no debemos perder de vista que estamos hablando de un tope de gama, y que tanto su calidad de imagen como sus prestaciones, doy fe de ello, son espectaculares.

