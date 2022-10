Evnia, Philips va a por todas en gaming

Que el mercado del gaming es uno de los principales puntales del mundo PC es algo indiscutible. En unos tiempos en los que las ventas de PC parecen declinar, en parte por la situación económica, pero también por el lento pero progresivo traspaso de tareas tradicionalmente asociadas al ordenador a otros dispositivos, el gaming se ha convertido en el mercado de consumo en, parafraseando a Morrisey «A light that never goes out«. Y Evnia es una clara muestra de ello.

¿Y por qué digo que va a por todas? Pues porque Evnia no es una familia de productos, no es una línea de dispositivos, no, hablamos de una marca propia, con su propia estructura y que aunque evidentemente toma elementos de Philips, busca desde el primer momento una entidad propia, que se define a partir una declaración de intenciones, recogida en este manifiesto, en el que a lo que tradicionalmente esperamos de una marca gamer, se suma un posicionamiento social que, dadas las polémicas que hemos vivido durante bastantes años en el mundo del gaming, no podemos decir que carezca de sentido.

Así, el protagonismo del evento de presentación recayó, sin duda, en la keniana Sylvia Gathoni, más conocida como QueenArrow, competidora profesional de eSports (forma parte del equipo XiT Gaming y es y miembro de la Global Esports Federation) especializada en Tekken, y que desde hace tiempo ha puesto su trascendencia internacional al servicio de la promoción del mundo del gaming de y en su Kenia natal, como una propuesta de futuro para los más jóvenes de sus comunidades, apoyando e implicándose en iniciativas locales.

¿Cómo se puede promover la diversidad con dispositivos gaming? Probablemente esta sea la pregunta más repetida, pues al final hablamos de monitores, teclados, ratones, auriculares y pads, objetos que desde hace años, aunque con evoluciones y matices, comparten muchos elementos comunes de diseño. En este punto, la propuesta de Evnia resulta visualmente atractiva y, a la vez, al menos en un primer vistazo, bastante neutra, con blancos, negros e iluminación led y diseños menos agresivos de los que podemos ver en los productos de otras marcas.

La principal aportación en este sentido, viene marcada no tanto por el diseño (aunque el manifiesto se haya tenido en cuenta durante su diseño), como por el mensaje asociado a sus dispositivos y a la marca. Esto, obviamente, de pie a la eterna discusión entre quienes consideran que estos mensajes suman, y los que los consideran simples acciones de imagen. Personalmente, en estos casos, pienso que los mensajes suman siempre y cuando, eso sí, las acciones de las compañías vayan en consonancia con los mismos. A este respecto, Evnia es una recién nacida, por lo que cuenta con todos los mimbres necesarios para hacer las cosas bien desde el principio.

Evnia: rendimiento, universalidad y sostenibilidad

«Performance, Universal & Welcoming, Sustainable» eran los tres puntos, destacados durante la presentación, sobre los que se sostiene la propuesta del ecosistema de dispositivos que compondrán las distintas familias de producto de Evnia, que serán las siguientes:

Así, como podemos comprobar, podemos entender que su nivel de entrada es la Serie 3000, si bien todo apunta a que no serán dispositivos especialmente económicos, es decir, que será su nivel de entrada, pero que quizá no se encuentre en el segmento general de la gama de entrada. A continuación encontraremos la Serie 5000, como punto intermedio de su oferta, y en la parte alta de la tabla se encuadran las Series 7000 y 8000, con los tope de gama de Evnia.

Es importante aclarar, eso sí, que su llegada al mercado se producirá de manera progresiva. El primero de los monitores en llegar al mercado será el 34M2C7600MV, que debutará el próximo mes de diciembre. Después, en enero, llegarán otras tres pantallas, los modelos 42M2N8900, 34M2C8600 y 27M2C5500W, y la llegada de teclados, ratones, auriculares y pads está prevista a medio plazo, a partir de junio del año que viene. Más adelante también se sumarán nuevas pantallas de alto rendimiento.

Un aspecto muy interesante de Evnia tiene que ver, no obstante, con el software, y es que su propuesta pasa por emplear una única solución de software para gestionar los perfiles de todos los dispositivos, y que como elemento diferencial permitirá almacenarlos en la nube, algo que nos permite tanto recuperarlos si estamos empleando cualquiera de nuestros dispositivos en otro sistema, como contar con un respaldo de los mismos en caso de fallo de nuestro sistema que impida recuperarlos de manera local.

Con Evnia, Philips plantea, a menos a priori, una nueva e interesante propuesta para el mundo del gaming, con un perfil que se diferencia de lo existente hasta el momento, y con productos que tanto a la vista de sus especificaciones como a las pruebas que pudimos realizar durante su presentación, apuntan a ofrecer una experiencia de juego premium. ¿Lo logrará? Parte con buenos mimbres y buenas ideas, ahora habrá que esperar a ver qué dice el tiempo.

Más información: web oficial