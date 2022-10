Nuestros lectores hablan: ¿qué procesador utilizas y por qué?

El procesador es el cerebro del equipo, es decir, es uno de los componentes más importantes de cualquier PC, porque trabaja como una solución de propósito general y se encarga de convertir todas las señales e instrucciones que recibe en otras que pueden ser interpretadas por el resto de componentes. Así, por ejemplo, el procesador es el que «alimenta» a la GPU para que esta pueda desarrollar su trabajo con total normalidad, y también interviene en tareas tan simples como la apertura de una carpeta o archivo, y en otras tan complejas como la paralelización del renderizado de una imagen.

Ese papel «central» que juega en cualquier PC hace que al final el rendimiento de este dependa en gran medida del procesador, y que otros componentes también tengan una fuerte dependencia de este. Siguiendo con el ejemplo anterior, una GPU de alto rendimiento puede verse seriamente lastrada en juegos por un procesador de baja potencia, sobre todo si nos movemos en resoluciones inferiores a 4K, porque este no será capaz de trabajar al ritmo que aquella necesita para arrojar una alta tasa de fotogramas por segundo.

Elegir el procesador de nuestro PC es una de las decisiones más importantes que tendremos que tomar, y esta dependerá en gran medida de nuestro presupuesto y de nuestras necesidades. En mi caso lo tuve bastante claro cuando renové mi equipo por última vez, necesitaba un chip con un alto rendimiento en monohilo para poder mover juegos actuales con fluidez, y no necesitaba más de 8 núcleos y 16 hilos, puesto que no iba a utilizar aplicaciones multihilo exigentes.

Con todo eso en mente la decisión no fue complicada, al final me hice con un Ryzen 7 5800X porque cumplía con todos esos requisitos y tenía, además, un consumo muy bajo y sus temperaturas eran muy buenas. El precio era más alto que el del modelo equivalente de la generación anterior, pero la diferencia que había entre ambos en juegos me hizo decantarme por el modelo basado en Zen 3.

Este procesador es el que utilizo a día de hoy en mi equipo personal, y estoy muy contento con él, ya que me ha dado un rendimiento excelente y ha cumplido de sobra con mis expectativas. Con la llegada de los Ryzen 7000 y de los Core Gen13 se ha visto claramente superado, pero no tengo previsto cambiar mi configuración ni a corto ni a medio plazo, porque ese procesador sigue cumpliendo de sobra con mis necesidades.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué procesador utilizáis y por qué? Los comentarios son vuestros, nos leemos.