GIGABYTE Z790 AERO G, análisis: calidad y estilo

Todavía estamos en plena «resaca» tras el lanzamiento de los Intel Core Gen13, y creo que es un excelente momento para compartir con vosotros un análisis de la placa base que utilizamos para probar los Intel Core i9-13900K y Core i5-13600K, la GIGABYTE Z790 AERO G.

La GIGABYTE Z790 AERO G es, sin duda, una placa base que se aleja un poco de lo que estoy acostumbrado a utilizar, ya que no tiene esa estética ni ese diseño gaming que podemos encontrar en las series AORUS de GIGABYTE, y que son los que casi siempre suelen pasar por mis manos.

Con todo, que no sea una placa base con estética gaming no quiere decir que no estemos ante un modelo de primer nivel, todo lo contrario, y de hecho ya os adelanto que la estética que tiene es de las más bonitas que he visto hasta el día de hoy en una placa base. Es un modelo más serio, elegante y atractivo, y la verdad es que está lleno de posibilidades, como veremos en este análisis.

Antes de entrar de lleno al análisis queremos dar las gracias a GIGABYTE España por enviarnos la GIGABYTE Z790 AERO G, y por permitirnos trabajar con ella sin ningún tipo de prisa. Dicho esto, poneos cómodos, que empezamos con el análisis.

GIGABYTE Z790 AERO G: desempaquetado y análisis externo

Como os he dicho en la introducción, la GIGABYTE Z790 AERO G es una placa base que desde luego no pasa desapercibida. Es un modelo verdaderamente único que se aleja de la estética gaming que presentan otros modelos del gigante taiwanés, y que derrocha elegancia, sobriedad y estilo. Los tonos blancos de los bloques de refrigeración que ha utilizado GIGABYTE en esta placa base generan un contraste muy bonito con el tono negro del PCB y de las diferentes ranuras y conectores, y los detalles coloridos con efecto holográfico le dan un toque de distinción.

A nivel estético lo tengo muy claro, la GIGABYTE Z790 AERO G es una de las placas base más bonitas que he tenido la oportunidad de probar, y su calidad de construcción también queda patente desde el primer momento. Es cierto que su terminación no llega al nivel de las series top de GIGABYTE, pero esto es totalmente comprensible ya que su precio también se mantiene en un nivel más contenido. Con todo, esta placa base es por méritos propios un modelo de gama alta, y ofrece una solidez estructural, una terminación y un nivel de prestaciones a la altura de dicha gama.

Como más de uno de nuestros lectores habrá podido imaginar, la GIGABYTE Z790 AERO G es una placa base que está pensada para usuarios exigentes, y también para profesionales dedicados al mundo del diseño, el streaming, la creación de contenidos y el renderizado. Su cara profesional salta a la vista por su diseño y estética, y se confirma cuando vemos que incluye una función muy interesante, conectividad VisionLINK.



La tecnología VisionLINK se apoya en el estándar USB Type-C para ofrecer conectividad de última generación que nos hará la vida mucho más fácil. Con ella podemos transferir datos, vídeo y alimentación (hasta 60 vatios) a través de un único conector USB Type-C. También podemos utilizarla para conectar de una manera sencilla, y con un único cable, una tableta gráfica y cualquier tipo de pantalla táctil compatible con lápiz óptico. Es compatible con múltiples dispositivos, y ofrece una experiencia «plug and play», es decir, conectar y utilizar.

Nada más abrir la caja nos encontramos con lo que veis en la imagen. Como os he dicho, la GIGABYTE Z790 AERO G tiene una estética atractiva y su calidad de construcción se aprecia a simple vista. En la parte de la derecha vemos con más detalle la terminación de la tapa que cubre la sección inferior donde se sitúan tres conectores M.2. Dicha tapa actúa como sistema de refrigeración pasiva y las tres ranuras M.2 utilizan el estándar PCIe Gen4 x4, la primera vía CPU y las otras dos vía chipset.

Tenemos cuatro conectores SATA III a 6 Gbps, un botón multifunción que nos permite resetear la placa (justo al lado de la pila CMOS), y también podemos ver la zona dedicada a las conexiones para el panel frontal del chasis. Ahí es donde debemos utilizar los conectores que activan cosas tan importantes como el botón de encendido del chasis.

En la imagen isométrica tomada desde una posición más elevada vemos con más detalle la tapa que ya hemos mencionado, y que incluye el logo AERO, una franja central en blanco y un detalle holográfico. Justo encima de ella está situada la ranura PCIe Gen5 x16, que tiene una terminación reforzada para poder resistir sin problemas el peso de cualquier tarjeta gráfica actual, y que incorpora un mecanismo de retención y liberación PCIe EZ-Latch, que nos permite sacar la tarjeta gráfica con gran facilidad.

Justo encima de dicha ranura vemos el sistema de refrigeración Thermal Guard, que cubre la ranura M.2 principal para una unidad SSD M.2 PCIe Gen5 x4, que conecta directamente con la CPU. Esto explica por qué ese sistema de refrigeración es más voluminoso que el que cubre las ranuras PCIe Gen4 x4, porque tiene como tarea refrigerar SSDs de última generación que alcanzan velocidades mucho más elevadas y que, por tanto, se calientan más. En la parte inferior tenemos dos ranuras PCIe Gen4 x4, y vemos también el botón dedicado a Q-Flash Plus.

También podemos ver que la zona del VRM tiene un sistema de refrigeración pasiva de primera, y que GIGABYTE ha mantenido el color gris aluminio como dominante, acompañado de toques de blanco y de otro detalle holográfico con el nombre del chipset, «Z790». Ese sistema de refrigeración es toda una garantía de estabilidad y de rendimiento, ya que asegura que el sistema de alimentación se mantendrá fresco en todo momento, y que no se producirán problemas de thermal throttling ni siquiera al utilizar el Intel Core i9-13900K a plena carga y sin limitación de potencia.

Pasamos ahora a repasar el abanico de conexiones que integra la GIGABYTE Z790 AERO G. Tenemos dos conectores USB 2.0 Type-A en color negro, seis conectores USB 3.2 Type-A en azul y rojo, una salida HDMI 2.0 y otra DisplayPort 1.4, un conector USB Type-C a 10 Gbps con soporte de DisplayPort, otro conector USB Type-C a 20 Gbps, una conexión óptica para sonido, dos jack de 3,5 mm, uno de entrada y otro de salida, y un conector de red LAN Intel 2,5 GbE. También podemos ver dos tomas para conectar la antena de ganancia que incluye la GIGABYTE Z790 AERO G, y que nos permitirá mejorar el alcance de la conexión Wi-Fi.

Pasamos a otra imagen. En la parte de la derecha vemos el conector USB 3.2 dedicado al cable que activa la conectividad del frontal del chasis, y tenemos también el conector ATX de 24 pines. La GIGABYTE Z790 AERO G cuenta con cuatro ranuras DIMM para memoria DDR5, puede trabajar en single o en dual channel (64 bits o 128 bits), soporta un máximo de 128 GB y puede alcanzar una velocidad de hasta 7.600 MHz con perfiles Intel XMP 3.0.

Se mantiene el socket LGA1700 y el sistema de retención por presión, y todos los sistemas de refrigeración compatibles con placas base serie 600 se pueden utilizar sin problema con los modelos de la serie 700. Justo encima del socket, detrás del sistema de refrigeración pasiva que cubre el VRM, tenemos dos conectores de alimentación CPU, uno de 8 pines y otro de 4 pines.

Desmontando los sistemas de refrigeración pasiva que cubren las ranuras M.2 vemos el cuidado que ha puesto GIGABYTE en el diseño de esta placa. Ambos bloques tienen almohadillas térmicas para hacer un contacto perfecto y evitar que se produzcan pérdidas de rendimiento por calor, y todas las ranuras cuentan con un sistema de retención y liberación M.2 EZ-Latch Plus, que simplifica el proceso de instalación de un SSD M.2.

La misma imagen nos muestra la tarjeta de red Intel Wi-Fi 6E AX211, que ofrece conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth, y que se sitúa en una posición más bajada para no interferir con la cuarta ranura M2. El bloque que queda en la parte de la derecha, diferenciado por el holograma, cubre y refrigera el chipset Z790.

En la parte de la izquierda podemos ver con más detalle las dos ranuras PCIe Gen4 x4, y tenemos también unos condensadores Nichicon de alta calidad. El cable que conecta a la tarjeta de red Intel Wi-Fi 6E AX211 con las tomas para la antena queda visible al retirar los bloques de refrigeración pasiva, pero al colocarlos queda totalmente oculto. La GIGABYTE Z790 AERO G integra un sistema de sonido Realtek ALC1220-VB 2.1-5.1-7.1, y cuenta con software dedicado que ofrece diferentes opciones de configuración.

La última imagen nos muestra el diagrama de la placa base, y recoge sus claves más importantes explicadas de una manera bastante sencilla. Aunque se indique soporte de memoria DDR5 a 5.600 MHz esto se debe a que habla únicamente del soporte nativo, es decir, no tiene en cuenta los valores máximos que es posible alcanzar mediante los perfiles Intel XMP 3.0, que como sabemos aplican overclock y afinan latencias.

Especificaciones clave de la GIGABYTE Z790 AERO G

Placa base de gama alta en formato ATX (30,5 x 24,4 cm) con socket LGA1700.

Compatible con los procesadores Core Gen13, y también con los Core Gen12, así como con los procesadores Pentium y Celeron basados en socket LGA1700.

Chipset Z790, que ofrece funciones de última generación y permite hacer overclock a los procesadores serie «K» y «KF».

VRM de alta potencia preparado para mover sin problemas un Core i9-13900K a plena carga, y superando los 300 vatios de consumo.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard III, que cubre tanto el VRM como las ranuras M.2 para unidades SSD.

Retención PCIe EZ-Latch, que facilita la liberación de la tarjeta gráfica, y EZ-Latch Plus para las unidades SSD M.2.

Cuatro ranuras DIMM para memoria DDR5 en canal único, con un bus de 64 bits, o en doble canal, con un bus de 128 bits. Soporta una frecuencia máxima de 7.600 MHz con perfiles Intel XMP 3.0.

Dispone de dos conectores USB 2.0 Type-A, seis conectores USB 3.2 Type-A, una salida HDMI 2.0 y otra DisplayPort 1.4, un conector USB Type-C a 10 Gbps con soporte de DisplayPort, otro conector USB Type-C a 20 Gbps, una conexión óptica para sonido, dos jack de 3,5 mm, uno de entrada y otro de salida, conector de red LAN Intel 2,5 GbE y dos conectores para una antena de ganancia Wi-Fi.

Tarjeta de red Intel Wi-Fi 6E AX211 con conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth.

Tres ranuras PCIe para tarjetas, una de ellas reforzada con el diseño Ultra Durable y compatible con el estándar PCIe Gen5 en modo x16, y dos compatibles con el estándar PCIe Gen4 en modo x4.

Cuatro ranuras M.2 para unidades SSD NVMe, la primera es compatible con el estándar PCIe Gen5 en modo x4, y las otras tres con el estándar PCIe Gen4 en modo x4.

Sistema de sonido Realtek ALC1220-VB 2.1-5.1-7.

Cuatro conectores SATA III.

Tecnología Q-Flash que nos permite actualizar la BIOS sin tener instalada una CPU ni una GPU.

Tecnología VisionLINK que nos permite utilizar un conector USB Type-C para vídeo, transmisión de datos y alimentación y carga.

Incluye una antena de ganancia para mejorar el alcance y el rendimiento en conexiones Wi-Fi.

Tecnología Smart Fan 6, con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con función «FAN STOP» y detección de ruido.

Compatible con GIGABYTE Control Center.

Precio: 499 euros.

GIGABYTE Z790 AERO G: experiencia de uso

La instalación de la GIGABYTE Z790 AERO G no presenta ningún tipo de particularidad. El proceso es el mismo que el de cualquier placa base ATX, lo que significa que solo tenemos que colocarla en los alzadores con cuidado para que estos coincidan con las aperturas donde posteriormente atornillaremos. Una vez completado el proceso de atornillado, la placa base quedará sujeta y podremos empezar con el montaje de componentes.

En mi caso, como he utilizado un banco de pruebas abierto y el montaje queda en horizontal, puedo permitirme colocar los componentes con la placa base ya atornillada. Si vais a montarla en un chasis cerrado y en vertical os recomiendo lo que os he dicho siempre, montar siempre fuera la CPU, la RAM, las unidades SSD M.2 y el sistema de refrigeración, ya que es más fácil hacer todo eso fuera que con la placa base dentro del chasis.

La GIGABYTE Z790 AERO G utiliza el socket LGA1700, así que para instalar el sistema de refrigeración debemos colocar la placa trasera de retención, luego los alzadores sobre los que van los agarres de la bomba y finalmente los tornillos de sujeción que la mantendrán firmemente sujeta. Tened en cuenta que en este análisis hemos utilizado un kit de refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite LCD, y que el proceso de montaje puede variar con otros sistemas de refrigeración, aunque en cualquier caso os resultará muy sencillo.

En mis pruebas he utilizado la BIOS que trae por defecto la GIGABYTE Z790 AERO G. No he actualizado, y esto tiene una explicación, he querido comprobar la madurez de la misma y ponerle las cosas difíciles. El resultado ha sido excelente, ya que la estabilidad de la placa fue total durante el análisis de los Intel Core i9-13900K y Core i5-13600K, y esta funcionó sin ningún tipo de problema con memoria DDR5 Kingston Fury a 5.200 MHz y con memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz. Los perfiles Intel XMP 3.0 funcionaron a la perfección.

La BIOS que incorpora la GIGABYTE Z790 AERO G tiene una combinación de colores muy particular, ya que adopta un fondo blanco con matices en gris y azul. Este diseño se aleja totalmente del que utiliza la compañía en sus modelos gaming, y mantiene la combinación de colores que hemos visto en los componentes de la placa. La interfaz se mantiene, sin embargo, al nivel que cabe esperar de un grande como GIGABYTE. Podéis hacer clic para ampliar la galería que encontraréis debajo de estas líneas.

Nada más entrar en la BIOS nos da la bienvenida el modo «fácil», donde tenemos agrupada una gran cantidad de información sobre el sistema, incluyendo temperaturas, frecuencias y especificaciones clave, y podemos activar fácilmente el perfil Intel XMP 3.0 con un simple clic.

En la parte de la derecha tenemos diferentes opciones que nos llevarán al modo avanzado, donde podremos encontrar ajustes muy variados, como la selección de diferentes perfiles de rendimiento de la CPU, la activación de la tecnología ResizableBAR, ajustes de seguridad y soporte, funciones de overclock, modificación de los núcleos P y E activos y mucho más. También podremos acceder a Q-Flash, que nos permitirá actualizar la BIOS de forma sencilla y rápida, y a Smart Fan 6.

La BIOS de la GIGABYTE Z790 AERO G mantiene todo el valor que acostumbramos a ver en las placas base tope de gama de la compañía, y que tan buenos resultados le han dado en sus modelos de alto rendimiento para gaming. Está llena de posibilidades, cuenta con todas las opciones de configuración y personalización que cualquier usuario exigente puede llegar a necesitar, es estable y tiene un buen rendimiento, y presenta con un toque de estilo único gracias a esa combinación de colores que podemos ver en las imágenes.

Analizar los Intel Core i9-13900K e Intel Core i5-13600K sobre la GIGABYTE Z790 AERO G fue coser y cantar. La estabilidad fue total, y la temperatura del VRM se mantuvieron en niveles excelentes. El Intel Core i9-13900K, que llegó a alcanzar picos de 100 grados y medias máximas de 98 grados en Cinebench R23 sufrió thermal throttling por calor, pero el VRM de la GIGABYTE Z790 AERO G se mantuvo fresco en todo momento, y la herramienta Intel XTU me confirmó que nunca se produjo thermal throttling a nivel de VRM. La prueba de estabilidad de AIDA64 también fue coser y cantar para esta placa base.

Con el Intel Core i5-13600K overclockeado a 5,3 GHz la GIGABYTE Z790 AERO G también se comportó de una manera impecable, y si utilizamos un buen sistema de refrigeración y tenemos un poco de suerte podemos llevarlo manualmente hasta los 5,4 GHz-5,5 GHz. Eso sí, tened en cuenta que con esas frecuencias el procesador superará de largo los noventa grados incluso con un kit AIO de refrigeración líquida de 360 mm.

El sistema VisionLINK también funciona de maravilla, y es especialmente útil si trabajamos con diferentes dispositivos conectados al PC, ya que nos permite unificar tres funciones con un único cable USB Type-C: imagen, datos y alimentación.

No quiero terminar sin hablaros de la utilidad que tiene el sistema PCIe EZ-Latch, ya que es muy útil. En el análisis utilicé una GeForce RTX 4090, una tarjeta gráfica grande y pesada, pero gracias al sistema PCIe EZ-Latch retirarla de la placa GIGABYTE Z790 AERO G fue muy fácil y cómodo, solo tuve que bajar la palanca y listo, la tarjeta gráfica quedó liberada al momento.

Notas finales: una placa base de última generación muy completa

La placa base juega un papel fundamental en cualquier PC. Es la que determina las posibilidades de uso y de ampliación, y también es clave en cosas tan importantes como la correcta alimentación de los componentes, en el correcto desarrollo del potencial de estos y en la estabilidad general del equipo. Si vamos a utilizar un procesador potente y exigente en términos de consumo, como el Intel Core i9-13900K, necesitamos una placa base que esté a la altura, y en este sentido la GIGABYTE Z790 AERO G cumplió de sobra con mis expectativas.

Su diseño clásico, discreto y elegante no debe engañarnos. Es una placa base de gama alta con unas especificaciones de última generación que ofrece un abanico de prestaciones sobresaliente, y que tiene una calidad de construcción tan cuidada como su diseño.

Como hemos visto cuenta con una ranura PCIe Gen5 x16, lo que significa que está preparada para el futuro, dispone de una ranura M.2 con interfaz PCIe Gen5 x4, con la que podremos utilizar unidades SSD de próxima generación, y encima nos ofrece otras tres ranuras M.2 para unidades SSD PCIe Gen4 x4.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si utilizamos la ranura PCIe Gen5 y el conector M.2 PCIe Gen5 x4 la primera trabajará en x8, y no en x16. No es un problema, porque ahora mismo no existe una tarjeta gráfica capaz de saturar de verdad una ranura PCIe Gen5 x8, pero es un detalle que debemos tener en cuenta para poder aprovechar de forma óptima esta placa base, especialmente a futuro.

El sistema de refrigeración pasiva cubre todos los componentes clave, y permite que el VRM pueda mantenerse en unos valores de temperatura excelentes incluso cuando el Intel Core i9-13900K trabaja a plena carga. En esas situaciones este chip consume más de 300 vatios, y como ya he dicho incluso en esas condiciones la GIGABYTE Z790 AERO G no ha tenido el más mínimo problema. GIGABYTE ha hecho un excelente trabajo con la disipación, y con la calidad de construcción en general.

En la BIOS nos encontramos una interfaz sencilla, limpia y llena de posibilidades, y la GIGABYTE Z790 AERO G también pone a nuestra disposición Wi-Fi 6E, Bluetooth y un amplio abanico de conexiones cableadas. No le falta absolutamente nada.

La presencia de la tecnología VisionLINK, y los sistemas de liberación fácil de la tarjeta gráfica y de los SSD, representan un claro valor añadido que nos hará la vida mucho más fácil, y redondean un conjunto de prestaciones que colocan a la GIGABYTE Z790 AERO G en lo más alto de su categoría. Potente, bien construida, con una refrigeración muy cuidada, una estabilidad perfecta y a la última, una buena compra, sin duda.