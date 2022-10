DS 4 e-tense, magnitudes

And Jesus was a sailor Leonard Cohen (Suzanne, 1967)

En el mundo del automóvil el diseño y la sofisticación ocupan desde los incicios un lugar importante. No hay que olvidar que los coches no solamente son meras herramientas de transporte sino también objeto de deseo y símbolo de elegancia muchas veces con propuestas de vanguardia no solamente desde el punto de vista de la ingenieria o la electrónica sino también en lo que respecta a su aspecto. Por eso la industria mantiene esa llama aspiracional con modelos que trascienden las líneas de los coches tradicionales para proponer nuevas formas de concebir un vehículo.

Modelo analizado DS 4 Motor y acabado Rivoli E-TENSE 225 Potencia 224 CV Velocidad máxima 223 Kmh Aceleración o-100 7,9 s Largo/ancho/alto 4400/1830/1470 mm Potencia máxima RPM 181 CV 6.000 rpm (gasolina) 110 CV (eléctrico) Par máximo Nm/RPM 320 Nm Caja de cambios Automático 8 marchas Web https://www.dsautomobiles.es Precio 49.900 euros

Esto presenta muchas veces la dificultad de que el coche lleva muchos años con nosotros y se corre el riesgo de volver a proponer formas y soluciones ya vistas con esa sensación de que está todo inventado. Por eso propuestas realmente originales llaman la atención, como lo que nos ha presentado Citröen a través de su filial DS con su modelo DS 4 que hemos tenido la ocasión de probar. Desde el primer vistazo podemos decir que no se trata de un coche cualquiera sino de una apuesta estética original que sin embargo sigue las líneas generales de diseño del resto de la familia de los modelos DS.

Inspiración

La línea de este DS 4 es estilizada con tintes deportivos, muy en línea con el histórico modelo DS del fabricante francés que ha servido de inspiración para los modelos de esta marca. Como sus hermanos de marca los ángulos son los protagonistas de los elementos de la carrocería y de los grupos ópticos en todo el coche. En el frontal destacan unos faros muy alargados compuestos por tres elementos y una tira led en forma de S a imagen de la segunda letra del nombre de la marca con los característicos y mencionados ángulos.

La gran parrilla de forma exagonal y de color negro ocupa gran parte del frontal entre los faros y desciende hasta una segunda rejilla más ancha rematada con un spoiler que sobresale en la parte inferior en el color de la carrocería. En el centro de la parrilla superior el logotipo de la marca se coloca en el centro. El capó tiene un diseño arqueado con hendiduras en los laterales hasta los faros mientras que en el centro del mismo encontramos una franja que sobresale y que llega hasta la parte delantera donde luce un escudo que identifica el acabado, en nuestro caso el Rivoli.

El diseño del lateral queda marcado por el morro alargado y un habitáculo de formas aerodinámicas así como la línea de los cristales laterales que se estrecha hasta la parte trasera. Las puertas quedan marcadas por relieves, siempre con formas angulosas, y un surco intermitente en la carrocería justo debajo de los cristales. Los tiradores de las puertas, tal y como sucede en otros modelos modernos, son escamoteables y se ocultan en la carrocería para aparecer solamente cuando tengamos que abrir la puerta. Tienen cierta utilidad aerodinámica, pero su fin es principalmente estético.

Anguloso

En la parte trasera encontramos dos grupos ópticos muy alargados que se dividen en dos por el portón que están compuestos por multitud de prismas dando una imagen curiosa y desde luego única que es un sello de identidad de la marca. El cristal es estrecho para dar un aspecto más deportivo aunque reste visibilidad. Éste queda enmarcado en la parte superior por un spoiler envolvente en color negro que se extiende por el techo donde prosigue con chapa del mismo color y en el caso de nuestro modelo con el techo solar también en color negro.

La zona de los grupos ópticos queda unida por el centro con una franja de plástico transparente sobre el logotipo de la marca. El portón tiene un ánglo pronunciado hasta la zona de los grupos ópticos en la que pasa a descender verticalmente hasta el amplio paragolpes con varios elementos también con formas en ángulo. Bajo el parachoques encontramos el espacio para la matrícula y debajo de la misma una franja negra donde se han colocado los dos escapes con forma poligonal.

Si el diseño exterior es original, en el interior el fabricante francés ha añadido a lo vanguardista detalles de exclusividad. Los materiales son de alta calidad y encontramos elementos acolchados en cuero, fibra de carbono e incluso de madera de fresno con un tacto agradable y una gran sensación de calidad. El interior no da esa impresión de frialdad que en algunos casos encontramos en interiores que han querido llevar la modernidad al extremo y lo hemos encontrado vanguardista pero también acogedor.

Modernidad

Hay algunos detalles que igual sí que han excedido la dosis de modernidad, como el panel táctil que se encuentra encima del bloque donde se ha colocado el selector del cambio y que han denominado DS Smart Touch que en teoría dispone de reconocimiento de escritura y de algunos símbolos que tenemos que trazar con los dedos pero al que no hemos encontrado demasiada utilidad porque siempre existe una alternativa mediante pulsadores o la pantalla táctil del sistema de información y entretenimiento. Además tenemos que confesar que nos ha costado que reconociera lo que trazábamos sobre él…

El puesto de conducción es cómodo, con esa sensación de estar envuelto por zonas acolchadas y de tacto agradable caraterística de los coches de lujo. Los asientos son cómodos y con multitud de regulaciones con un diseño envolvente tanto en el asiento como en el respaldo y un tapizado agradable al tacto y con acolchado muy cómodo. El volante tiene un diseño achatado en la parte inferior y con una parte central acolchada que sobresale sobre el resto de la pieza. También se encuentra tapizado con una tela de tacto muy agradable y con un tamaño y diseño óptimo para la conducción.

La pantalla multimedia del sistema de información y entretenimiento tiene una calidad muy alta y se encuentra colocada en la parte superior del salpicadero. La respuesta de los sensores táctiles es muy buena y en general se maneja bien, aunque los menús son algo engorrosos. Debajo de la pantalla encontramos los controles del sistema de climatización con dos curiosos controles empotrados con forma de pestaña gruesa metálica que tras una breve experimentación descubrimos que sirven par orientar las salidas de ventilación. Éstas son algo estrechas pero cumplen su función de forma suficiente.

Originalidades

También curiosos los controles de los elevalunas en la puerta del conductor y a los que igualmente hay que acostumbrarse. Detrás del volante la instrumentación se presenta en una pantalla algo pequeña y empotrada en el salpicadero en un hueco con forma poligonal. Da información suficiente y es configurable pero quizás es el elemento que más desentona comparado con el resto del habitáculo o incluso con otros modelos del propio grupo Stellantis. Para complementar la información de la instrumentación nuestro modelo disponía de un sistema HUD de proyección sobre el parabrisas.

El acceso a las plazas posteriores es algo estrecho y bajo, sobre todo por la forma aerodinámica de la carrocería, sin embargo es más cómodo que otros modelos con mayores ínfulas deportivas por lo que se queda en un punto medio. El acolchado y tapizado de los asientos mantiene una calidad alta, aunque la plaza central, como es habitual, es algo más dura e incómoda por la presencia del túnel central donde se encuentran las salidas de ventilación y los conectores de carga USB.

Como es habitual en las versiones híbridas enchufables, y el DS4 escogido para la prueba lo era, el maletero es algo más reducido por la presencia de la batería. En cualquier caso los 390 litros de capacidad son muy respetables y dan espacio suficiente para el equipaje de un pequeño viaje. Las versiones híbridas enchufables de otras marcas se quedan muy lejos de esta capacidad y esto es un detalle muy a tener en cuenta. Como en el resto del interior del coche el maletero tiene buenos acabados con defensas en la parte de carga y un tapizado con aspecto de resistente.

Enchufable

Tal y como hemos apuntado se trata de la versión híbrida enchufable del DS4 que monta un motor de gasolina de 181 caballos y otro eléctrico de 110 para un total de 224 caballos y una cifra de par de 360 Nm. Es un sistema similar al que hemos visto en otros modelos del grupo pero que en este caso monta una batería algo más grande con 12,4 Kwh con lo que se consigue una autonomía que también es algo mayor, 62 Kilómetros oficiales del ciclo WLTP que rondan los 50 en un uso normal.

Es un sistema de propulsión con potencia de sobra y un cambio automático de ocho velocidades que también hemos podido probar en otros modelos del grupo. Igualmente el coche dispone de un selector para elegir entre distintas modalidades de conducción: eléctrica, en la que solamente funcionará el motor con dicha propulsión, Híbrido, en el que funcionarán ambos motores de forma optimizada, y Sport, que pone en funcionamiento ambos motores con la máxima potencia disponible.

Suspensión predictiva

En este modelo también está disponible el modo confort con el que se activa el modo híbrido de funcionamiento de motor y el sistema de suspensiones avanzado. Este sistema llamado DS Active Scan Suspension es capaz de detectar las peculiaridades del terreno a través de sensores hasta con cinco metros de antelación y configurar de forma dinámica el comportamiento de las suspensiones para otorgar siempre el máximo confort de marcha. Esta innovación en las suspensiones, muy en línea con la tradición al respecto de Citröen desde hace muchos años, se deja notar sobre todo en recorridos más abruptos y resulta realmente sorprendente sobre todo sobre terrenos irregulares.

La suspensión en modo deportivo también hace un excelente trabajo, en este caso cuando conducimos por carreteras viradas. Gracias al bajo centro de gravedad y las mencionadas suspensiones el DS4 es uno de esos coches que rozan el comportamiento de un deportivo y que invitan a buscar los límites por la gran seguridad que transmiten al volante. Aún asín el territorio preferido del DS4 son los largos viajes con todo tipo de asfalto. Es un coche que invita a devorar kilómetros gracias a un confort general al que se le añade la insonorización, es habitáculo acogedor, el sistema de música de alta calidad…

En ciudad el motor eléctrico cobra protagonismo y mueve con absoluta suavidad el DS4. Es una lástima que en este modo no se pueda activar la suspensión predictiva ya que la sensación de levedad y delicadeza del sistema de propulsión maridaría de forma excelente con la increíble eficacia del sistema DS Active Scan Suspension. El consumo de energía en modo eléctrico no es de los más altos y la capacidad extra de la batería resulta interesante para realizar recorridos más largos. Como curiosidad cuando el coche funciona en modo eléctrico se enciende una luz sobre el salpicadero que puede verse desde fuera y así demostrar que en zonas de bajas emisiones no «estamos haciendo trampa…»

Conclusiones

Este DS4 es un coche que destaca por su elegancia y que adopta soluciones tecnológicas avanzadas para conseguir una sensación de confort propias de berlinas más prestigiosas y de mayor tamaño. La combinación de todo ello con el sistema híbrido enchufable da como resultado un coche elegante pero también práctico, tanto en ciudad donde podemos circular en modo eléctrico como fuera de ella donde el sistema híbrido nos proporciona potencia de sobra para devorar kilómetros e incluso permitirnos alegrías en recorridos más complejos.

La soluciones de diseño son originales y en ocasiones atrevidas lo que de vez en cuando choca con lo intuitivo, pero es un pequeño peaje por tener un coche con un diseño «avant-garde». No hubiera sobrado un panel de instrumentos algo más sofisticado, como el que equipa sin ir más lejos su hermano el DS7, o que su precio fuera un poco más ajustado para competir con ventaja vehículos de categoría superior ya que sí compite en exclusividad, acabados y prestaciones. En cualquier caso un coche que no por original deja de ser una excelente opción.