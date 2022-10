Los Stealth 700 Gen 2 son uno de los auriculares inalámbricos de batalla que tiene en catálogo el especialista en periféricos Turtle Beach. Concebido con los videojuegos en mente, el fabricante los comercializa en varias versiones, «diseñados» bajo licencia oficial para Xbox o PlayStation, aunque realmente se pueden usar de la misma manera en un PC con Windows u otros dispositivos móviles conectados vía Bluetooth.

Decir para empezar que el apartado del sonido ha ganado terreno en todos los campos de uso informáticos y/o de entretenimiento. Y nos alegra que el audio esté dejando de ser, frente al vídeo, el hermano pobre de la tecnología. La misión «hacer algo más que ruido» está en marcha y dos grupos de producto son los principales responsables de que los usuarios seamos cada vez más exigentes con los aparatos que colocamos en las orejas.

Por un lado, los pequeños auriculares intraurales inalámbricos que usamos mayoritariamente con móviles inteligente y cuyas ventas se han multiplicado los últimos años tanto por la búsqueda de mayor calidad y por librarnos del cableado, como en respuesta a que los fabricantes no los suelen incluir ya en la compra de móviles nuevos. El segundo gran grupo de producto con tirón en ventas es el que tenemos entre manos, los cascos de diadema que cada vez usamos más en el escritorio frente al PC o en el salón con las consolas, como este modelo de Turtle que hemos tenido oportunidad de analizar.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2, especificaciones

La oferta de periféricos de audio ha crecido enormemente los últimos años. La competencia es grande y las soluciones llegan de grandes especialistas como Bose o Sony y otros por encima en la cúspide de audiófilos como Sennheiser o Audio-Technica. Los videojuegos son un mundo aparte y la etiqueta Gaming se usa a discreción como motor de ventas.

Turtle Beach es un fabricante especializado en periféricos para juegos, especialmente auriculares como el que nos ocupa que está «diseñado para Xbox», las consolas de Microsoft a las que se conecta directamente bajo la tecnología Xbox Wireless. Por supuesto, se puede utilizar con otros dispositivos como un PC que hemos usado mayormente para las pruebas bajo conexión Bluetooth.

Como cuestión previa decir que se trata de la segunda generación de una de las series más populares de la marca, con novedades en todos los apartados. Tiene cuestiones a mejorar (como todo), pero es un modelo de gama media de gran valor teniendo en cuenta sus características y un precio de venta bastante contenido. Te dejamos con sus especificaciones principales:

Formato Diadema Circumaurales (cerradas) Diafragma Neodimio Nanoclear patentado de 50 mm Respuesta de frecuencia De 20Hz a 22.000 Hz Almohadillas Cuero sintético acolchado Micrófono Abatible omnidireccional Conectividad Xbox Wireless y Bluetooth Equipos soportados Xbox X Series, Xbox One, PCs Varios App Turtle Audio Hub para iOS y Android Autonomía Hasta 20 horas de uso inalámbrico Peso 381 gramos Precio oficial 149,99 euros

Turtle Beach sirve los Stealth 700 Gen 2 en una caja donde incluye los propios auriculares, un cable de carga para puertos USB Tipo-C, una pegatina del fabricante y una guía de inicio rápido.

Diseño

Estos auriculares inalámbricos usan un formato de diadema cerrada, en una unión externa de policarbonato y refuerzo interno con una banda de acero.

En un diseño clásico, sin estridencias y ligeramente ovalado, las almohadillas están realizadas en cuero sintético y tela, con una espuma viscoelástica de felpa que incorpora una capa de gel refrescante Aerofit. Como verás en las imágenes, están acabados en un color negro monocromático. Se ven y se sienten estables y robustos.

Un sistema de doble bisagra permite un rango de inclinación suficiente y logra que los auriculares queden planos cuando no los necesites. Son plegables e incluso se pueden quitar y, además, se pueden usar con gafas gracias a una lengüeta que permite crear un pequeño canal en la almohadilla donde descansan.

Todos los controles están en el lado izquierdo, controles de volumen, mezclador, selección de modo, encendido, Bluetooth (con funciones adicionales para multimedia según el número de toques) y emparejamiento para las Xbox. En este lado también se encuentra el puerto de carga USB Tipo-C y un pequeño LED de estado que informa del encendido, emparejamiento o nivel de carga.

Ciertamente son un buen número de controles físicos, pero el tamaño y forma similar del modo de audio y el de Bluetooth, al igual que los diales de volumen, puede confundir cuando los tengas puestos y busques a tientas algún cambio. Solo es cuestión de algo de tiempo para acostumbrarse.

Los auriculares también cuentan con un micrófono omnidireccional que siempre viene bien para interactuar con terceros mientras jugamos o para otros usos como las videollamadas. Al igual que el resto de controles, está situado en el lado izquierdo y se abate convenientemente en una ranura de la carcasa cuando no está en uso.

Los Stealth 700 Gen 2 son bastante voluminosos aunque su peso total no es excesivo y el acabado de las almohadillas ofrece sensación de calidad, transpirables y cómodas. Menos cómodo es la gran tensión del conjunto sobre las orejas. Tiene unos canales tallados en las almohadillas para reducir la presión sobre los marcos, pero aun así aprietan. Nosotros apostamos por la firmeza en cascos de batalla, pero quizá sea demasiada para algunos usuarios que pueden notar algo de fatiga después de largas sesiones de juego.

Conectividad, autonomía

La compatibilidad con el control inalámbrico de las Xbox garantiza un emparejamiento instantáneo y sin problemas a través del botón dedicado que incluye estos auriculares. Con la consola, Xbox Wireless configura automáticamente la conexión de los auriculares. Se emparejan como un controlador más de Xbox y pueden configurarse para que se enciendan automáticamente cuando se inicie la consola. Simplemente es cuestión de encender y conectar sin necesidad de más adaptadores.

Lo mismo que en PCs, con el botón de activación de Bluetooth y los controles de la configuración de Windows 10 es muy sencillo conectarlos. Funciona bien, a pesar de ser la versión 4.2 de Bluetooth y soportar el códec SBC predeterminado, pero -como es obvio por su nivel de precio- no está diseñado como un dispositivo de audio de alta resolución.

Gracias a la conexión Bluetooth simultánea, los Stealth 700 Gen 2 también se sincronizan con un smartphone para contestar una llamada mientras que estás jugando sin necesidad de pausar el juego o quitarse los auriculares. O escuchar tu música favorita si lo prefieres.

Los auriculares disponen de una batería de polímeros de litio que promete una autonomía de 20 horas. La cifra del fabricante está bastante ajustada y casi la alcanzamos en reproducción de audio estándar. Hay modelos del mismo fabricante que ofrecen más autonomía, pero suelen tener un precio más elevado y 20 horas son suficientes para cualquier jornada de batalla. No tiene carga rápida, pero puede usarse también mientras se recargan.

En cuanto a conexiones, prefiero que los auriculares inalámbricos también cuenten con una conexión cableada (ideal con su jack de audio) para casos de uso determinados, pero entiendo que la tendencia va por la comodidad de una conexión inalámbrica y la de estos auriculares funciona bastante bien, con buena latencia y sin cortes.

Experiencia de uso

La calidad de sonido debe ser el principal elemento a valorar en unos auriculares y hay que decir que los altavoces Nanoclear de 50 mm cumplen lo que prometen y los Stealth 700 Gen 2 suenan realmente bien en todos los rangos de frecuencias. Siempre teniendo en cuenta lo que cuestan y para obtener el sonido sin cableado…

Nos ha sorprendido especialmente, para bien, los niveles de graves que ofrece y que no suelen ser habituales en unos auriculares por debajo de los 150 euros. Intensos y dominantes en su modo predeterminado, se notan especialmente en la ejecución de juegos, su principal objetivo. Y ello dentro de un buen equilibrio en agudos y voces en los juegos con un perfil de sonido en forma de V.

Por si no quieres que el estruendo de las explosiones y disparos se interpongan con señales de audio más sutiles en modos multijugador o escuchando música, hay un modo dedicado entre los cinco preajustes propuestos por el fabricante, que reduce la salida de las notas graves por debajo de los 100 Hz y los sonidos de alta frecuencia por encima de los 10 kHz.

Para ello, Turtle ofrece la app móvil Audio Hub disponible para iOS y Android, donde además de actualizar el firmware del dispositivo o informar del nivel de carga, permite seleccionar los modos preestablecidos o probar diferentes niveles de ecualización de sonido.

También permite reasignar las funciones de la rueda de volumen de chat y el botón de ‘modo’. Y querrás hacerlo. El dial de volumen es sensible y hay que usarlo porque el perfil por defecto dispara el volumen a cotas elevadas y además varía bastante si lo usas en la Xbox, en el PC o en un móvil Android.

Los Stealth 700 Gen 2 no destacan por su uso en exteriores ya que el aislamiento de ruido ambiental es deficiente y no tienen control ANC para supresión de ruido. Realmente, no es la función de unos auriculares para juegos bastante voluminosos para llevarlos en marcha, pero hubiera sido un plus para uso fuera de casa conectados al móvil por Bluetooth.

Si nos ha gustado mucho la calidad y precisión del micrófono incorporado. Las voces suenan naturales y sin apenas distorsiones y las grabaciones son de buen nivel. Presenta una salida de audio precisa en todo el espectro vocal, incluso en el rango de graves, donde la mayoría de auriculares para juegos no son tan efectivos.

Conclusiones, disponibilidad y precio

Nos han gustado estos Stealth 700 Gen 2 de Turtle, porque -sin ser perfectos- entregan valor. Su calidad de construcción es notable con el refuerzo de metal en la diadema, buenos acabados especialmente en las alfombrillas y con un sistema de doble bisagra efectivo. Su conexión es sencilla gracias al soporte Xbox Wireless y Bluetooth y su autonomía de 20 horas suficiente.

Nos ha gustado menos su gran voluminosidad, la presión excesiva de diadema-auriculares y el pobre aislamiento que los descarta para usos en exteriores. En lo principal de unos periféricos de audio, hay que repetir que la calidad de sonido de los auriculares y especialmente de su micrófono están por encima de la media del segmento. Si apuestas por ellos, no te vas a equivocar en la compra.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 están disponibles en el portal web del fabricante con precio oficial de 149,99 euros. También se venden en el canal minorista con Amazon como protagonista ya que ofrece casi todo su catálogo de auriculares. Señalar para finalizar que Turtle tiene a la venta una versión superior y más nueva del modelo analizado y que era el que inicialmente habíamos pedido al fabricante.

Etiquetado como versión ‘Max’, ofrece adicionalmente un dongle RF inalámbrico USB-A de 2,4 GHz con soporte multiplataforma para Xbox y PlayStation, capaz de alternarse simplemente presionando un botón en el dongle. También soporta la Nintendo Switch, el Steam Deck y PCs. Además, dobla la autonomía sobre el modelo analizado y tiene carga rápida. Solo cuesta 50 euros más que el modelo analizado, por lo que puede ser interesante como alternativa. Puedes adquirir ambos en el portal web del fabricante o en canales minoristas.