Corsair Katar Elite Wireless y Corsair MM700 RGB 3XL, análisis: un equipo de primera

La compañía estadounidense ha lanzado dos nuevos productos dentro de su catálogo de periféricos, el Corsair Katar Elite Wireless y la Corsair MM700 RGB 3XL. El primero es un ratón inalámbrico para juegos que representa una evolución del Corsair Katar Pro Wireless, un modelo que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento y que destacó por su diseño, sus prestaciones, su calidad de construcción y su precio. La segunda es una versión de gran tamaño de la Corsair MM700 RGB Extended, que también pudimos analizar el año pasado.

El lanzamiento del Corsair Katar Elite Wireless ha tenido lugar hoy mismo, lo que significa que ya podemos encontrarlo en los principales minoristas españoles con un precio de 79,99 euros. La alfombrilla Corsair MM700 RGB 3XL está disponible desde el 6 de octubre con un precio de 129,99 euros, pero he querido posponer su análisis para acompañar al nuevo ratón de Corsair, ya que creo que ambos forman un gran equipo y ofrecen un buen valor en manos de cualquier amante del gaming en PC.

La espera ha terminado, hoy por fin puedo compartir con vosotros nuestro análisis del Corsair Katar Elite Wireless y de la Corsair MM700 RGB 3XL, aunque antes de entrar en materia queremos agradecer a Corsair España que nos haya enviado ambas muestras. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Corsair Katar Elite Wireless: análisis externo

El Corsair Katar Elite Wireless es, como anticipamos, un ratón inalámbrico para gaming que mantiene en gran medida las claves del Corsair Katar Pro Wireless. Esto se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja, ya que se produce una especie de «déjà vu» tanto por el diseño como por la ergonomía de este ratón.

Tenemos una terminación en plástico de alta calidad que transmite buenas sensaciones al tacto, y una línea simétrica que facilita un buen agarre y una buena experiencia de uso con ambas manos. La terminación rugosa de los laterales juega un papel importante en este sentido. También destaca la ligereza del ratón y su pequeño tamaño, dos claves que lo convierten en una opción ideal para usuarios con manos pequeñas y de tamaño medio.

El agarre no ha cambiado con respecto al modelo anterior, lo que significa que el Corsair Katar Elite Wireless es un ratón perfecto para aquellos usuarios que tienden a utilizar un agarre de tipo dedos o de tipo garra. En mi caso, como ya sabréis los que nos seguís desde hace años, utilizo un agarre de tipo palma, pero cuando pruebo ratones pequeños como el Corsair Katar Elite Wireless no tengo ningún problema para adaptarme, simplemente paso a un agarre de tipo dedos y listo.

En la parte superior podemos ver los clásicos botones de clic izquierdo y clic derecho, y en el centro tenemos un botón adicional que nos permitirá controlar la sensibilidad del ratón (DPI o puntos por pulgada) y también podemos ver un indicador LED multipropósito. Justo encima de este tenemos la rueda de desplazamiento vertical que además funciona como tercer clic, y en el lateral izquierdo vemos dos botones adicionales que podemos personalizar en iCUE. Debajo del todo vemos el logo de Corsair con iluminación LED RGB personalizable.

Saltamos ahora a ver la base y el frontal. En el frontal tenemos un conector USB Type-C que nos permitirá utilizar el ratón de forma cableada y recargar su batería. Esta es, precisamente, una de las novedades más importantes que presenta el Corsair Katar Elite Wireless frente al Corsair Katar Pro Wireless, que viene con una batería recargable y que por tanto no necesita pilas. En la base tenemos un sistema de deslizamiento de alta calidad gracias al uso de teflón, y vemos también el sensor óptico, el botón de activación y de cambio de modo del ratón y el espacio reservado al receptor USB.

Tras este primer vistazo estamos listos para profundizar en las claves del Corsair Katar Elite Wireless. Este «peso ligero» posiciona como uno de los ratones más avanzados de su categoría, ya que incorpora tecnologías de última generación con las que marca una clara diferencia. El sensor Corsair Marksman de hasta 26.000 DPI con aceleración 50G es una de sus características más importantes, pero no es la única.

Este ratón también utiliza la tecnología SLIPSTREAM WIRELESS de Corsair, que permite una conectividad inalámbrica con una latencia inferior a 1 ms, tiene botones Corsair QUICKSTRIKE, lo que significa que no hay espacios en los interruptores de los botones principales (clic izquierdo y clic derecho), y que gracias a esto las pulsaciones de ambos se ejecutan de manera prácticamente instantánea. Esto puede darnos una ventaja importante en juegos competitivos.

El Corsair Katar Elite Wireless utiliza interruptores OMRON, lo que se traduce en una fiabilidad total y en una larga vida útil, tiene una tasa de muestreo de hasta 2.000 Hz, el doble que otros ratones gaming inalámbricos, utiliza cifrado AES de 128 bits para mantener protegidas sus conexiones inalámbricas, tiene un alcance máximo de 10 metros, se integra a la perfección en iCUE y nos permite guardar hasta seis perfiles en su memoria integrada.

Podemos conectar el Corsair Katar Elite Wireless por cable, y también mediante Bluetooth y Wi-Fi. Si utilizamos Bluetooth la autonomía máxima es de 110 horas por cada carga de batería, y si optamos por la tecnología SLIPSTREAM WIRELESS la autonomía máxima será de 60 horas por cada carga de batería. Si utilizamos el ratón una media de ocho horas al día tendremos más de 7 días de autonomía con el modo SLIPSTREAM WIRELESS.

Especificaciones del Corsair Katar Elite Wireless

Ratón gaming inalámbrico, compacto y ligero.

Diseño simétrico ambidiestro, ideal para agarres de tipo dedos y garra.

Construido en plástico de alta calidad con terminación rugosa en los laterales.

Indicador LED RGB personalizable que puede mostrar notificaciones e información importante sobre el estado del ratón.

Base de teflón para minimizar la fricción y conseguir un deslizamiento de primera.

Conectividad SLIPSTREAM WIRELESS (2,4 GHz) con un tiempo inferior a 1 ms, o Bluetooth 4.2 y Bluetooth LE.

Sensor óptico Corsair MARKSMAN de hasta 26.000 DPI ajustable en pasos de 1 DPI, con una aceleración de hasta 50G.

Interruptores OMRON mecánicos con una vida útil de hasta 60 millones de pulsaciones.

Tecnología Corsair QUICKSTRIKE que elimina el espacio entre los interruptores principales para conseguir una respuesta casi instantánea.

Seis botones programables.

Integración total en iCUE que nos permitirá personalizar la iluminación LED RGB, crear macros y perfiles y configurar otros ajustes del ratón.

Conector USB Type-C para recarga y uso cableado.

Memoria integrada que nos permitirá almacenar hasta 6 perfiles.

Batería integrada recargable con hasta 110 horas de autonomía.

Medidas: 115,8 x 64,2 x 37,8 mm.

Peso: 69 gramos.

Precio: 79,99 euros.

Compatible con PC, Mac, Android 4.0 y superior y iOS 5 y superior.

Configuración, instalación y experiencia de uso

La configuración e instalación del Corsair Katar Elite Wireless no tiene ningún misterio, aunque dependerá del modo en que queramos utilizarlo, es decir, de si queremos empezar probándolo de forma cableada o inalámbrica. En cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer para sacarle el máximo partido es descargar Corsair iCUE, una herramienta totalmente gratuita que nos permitirá configurar y personalizar este ratón.

Una vez que hemos descargado e instalado Corsair iCUE conectamos el Corsair Katar Elite Wireless y listo, no tendremos que entrar en complicadas configuraciones para empezar a disfrutarlo. Tened en cuenta que si lo utilizamos de forma inalámbrica con la tecnología SLIPSTREAM WIRELESS debemos sacar primero el adaptador inalámbrico USB y conectarlo a nuestro PC. Hecho esto desplazamos el interruptor de la base del ratón al modo Wi-Fi (abajo del todo) y ya está. Si queremos conectarnos por Bluetooth tenemos que desplazarlo hacia arriba.

Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

En la interfaz de Corsair iCUE nos aparecerá identificado el Corsair Katar Elite Wireless. Podremos ver el modo de uso, el estado de la batería y podremos realizar diferentes ajustes con unos sencillos clics:

Asignar teclas, tanto por software como por hardware . En este último caso quedarán almacenadas como un perfil en la memoria del ratón. Corsair ha mejorado mucho este apartado, ya que podemos crear macros, remapear teclas y crear atajos para lanzar aplicaciones con un simple clic.

. En este último caso quedarán almacenadas como un perfil en la memoria del ratón. Corsair ha mejorado mucho este apartado, ya que podemos crear macros, remapear teclas y crear atajos para lanzar aplicaciones con un simple clic. Personalizar la iluminación del ratón, tanto por software como por hardware. Ocurrirá lo mismo que os he dicho en el apartado anterior, si lo hacemos por hardware se guardará en la memoria del ratón. Podemos enlazar directamente con la iluminación de nuestro equipo.

tanto por software como por hardware. Ocurrirá lo mismo que os he dicho en el apartado anterior, si lo hacemos por hardware se guardará en la memoria del ratón. Podemos enlazar directamente con la iluminación de nuestro equipo. Ajustar los valores de DPI y crear diferentes perfiles asociados a un color concreto, que se mostrará en el indicador luminoso del ratón para que sepamos qué perfil estamos utilizando en cada momento.

asociados a un color concreto, que se mostrará en el indicador luminoso del ratón para que sepamos qué perfil estamos utilizando en cada momento. Realizar una calibración de superficie , que nos ayudará a afinar el sensor del ratón para conseguir un seguimiento óptimo y una experiencia de uso perfecta. Este ajuste se almacena en la memoria del ratón, así que si cambia la superficie en la que lo estábamos utilizando tendremos que hacer una nueva calibración.

, que nos ayudará a afinar el sensor del ratón para conseguir un seguimiento óptimo y una experiencia de uso perfecta. Este ajuste se almacena en la memoria del ratón, así que si cambia la superficie en la que lo estábamos utilizando tendremos que hacer una nueva calibración. Ajustes del dispositivo, que incluye la configuración de la tasa de sondeo (máximo de 2.000 Hz/0,5 milisegundos) y la actualización del firmware.

que incluye la configuración de la tasa de sondeo (máximo de 2.000 Hz/0,5 milisegundos) y la actualización del firmware. En ajustes podremos configurar también el nivel de brillo, la activación del modo suspensión y otras opciones, como la respuesta optimizada de botones.

El Corsair Katar Elite Wireless es un ratón especializado en juegos, pero lo he probado también en tareas más sencillas, como la navegación web y en mi trabajo diario, todo para tener una visión más clara de lo que puede dar de sí. He utilizado el modo SLIPSTREAM WIRELESS, la tasa de sondeo a 2.000 Hz y he ajustado un tiempo de entrada en suspensión de 60 segundos, ya que es el nivel que más cómodo me resulta y marca una enorme diferencia a la hora de ahorrar batería y de maximizar la autonomía.

En navegación web y trabajo la experiencia de uso ha sido muy buena. El Corsair Katar Elite Wireless es muy cómodo, sale con rapidez del modo suspensión y me permitió mantener un alto grado de productividad en todo momento. Para maximizar mi rendimiento personalicé los dos botones del lateral para que estos sirvieran como atajos para lanzar una dirección web y una aplicación que utilizo con frecuencia, y el resultado fue excelente. Al final es un detalle que te acaba ahorrando tiempo, y que marca una clara diferencia.

Para probarlo en juegos he utilizado DOOM Eternal, un clásico para probar periféricos por su acción frenética y por la alta velocidad de respuesta que requiere, sobre todo en los modos de dificultad más elevados, donde un segundo puede marca la diferencia. También he utilizado otros juegos muy populares, como League of Legends, Destiny 2 en modo jugador contra jugador y Overwatch.

La ligereza y la ergonomía del Corsair Katar Elite Wireless hacen que podamos moverlo sin esfuerzo en cualquier superficie, y su base de teflón consigue un deslizamiento perfecto. Esto tiene un impacto muy importante en todos los juegos que hemos utilizado, ya que se traduce en un movimiento perfectamente afinado que nos permite realizar acciones con rapidez y precisión. Incluso en cosas tan simples como apuntar al enemigo en movimiento se nota una diferencia clara entre el Corsair Katar Elite Wireless y otros ratones inalámbricos que no están a su nivel.

El sensor ofrece una respuesta perfecta y podemos ajustarlo sin problemas a las particularidades de cada juego, todo para conseguir una velocidad mayor o menor en función del juego y también de nuestras capacidades. En los juegos donde los enemigos tienen mayor movilidad me gusta utilizar una tasa de DPI mayor, mientras que en juegos donde esa movilidad es menor opto por todo lo contrario para poder afinar mejor el apuntado.

Mención especial merecen también los botones, que ofrecen una respuesta excelente y reproducen las acciones al instante. Esto nos ayudará a disparar primero, y a realizar acciones tanto ofensivas como defensivas a mayor velocidad, y con una latencia mínima. Excelente trabajo por parte de Corsair en este sentido, y también en lo que respecta a la autonomía, aunque es importante tener en cuenta que si activamos la iluminación LED RGB la autonomía total será inferior a las 60 horas bajo el modo SLIPSTREAM WIRELESS (dependerá del nivel de brillo que utilicemos).

Como anticipamos, ya podemos comprar el Corsair Katar Elite Wireless en la web oficial de Corsair por 79,99 euros.

Corsair MM700 RGB 3XL: análisis externo y experiencia de uso

La Corsair MM700 RGB 3XL es, como os dije al principio del artículo, una versión de gran tamaño de la Corsair MM700 RGB Extended. Mantiene todas las claves de aquella, lo que significa que la única diferencia que presenta es su tamaño, que es de 1.220 x 610 mm (122 cm x 61 cm). A efectos comparativos, la versión Extended tiene un tamaño de 930 x 400 mm (93 x 40 cm).

Esta alfombrilla está terminada en tela con base de goma antideslizante, tiene un sistema de iluminación LED RGB de tres zonas personalizable a través de iCUE, integra 8 perfiles de iluminación en la memoria que podemos activar con el botón dedicado que viene en el cabezal, donde encontraremos también dos puertos USB Type-A junto al conector USB Type-C de alimentación de la propia alfombrilla.

La Corsair MM700 RGB 3XL tiene una superficie optimizada para reducir la fricción, un grosor de 4 mm y se integra a la perfección con Corsair iCUE, aunque su funcionamiento es totalmente «plug and play», lo que significa que podremos conectarla y empezar a utilizarla directamente y sin tener que configurar nada. Con todo, es recomendable descargar iCUE, ya que con esta aplicación podremos personalizar la iluminación LED RGB de la alfombrilla.

El tacto de la Corsair MM700 RGB 3XL es suave y transmite calidad desde el primer momento. La base de goma la mantiene firmemente sujeta en cualquier escritorio, y la calidad de la iluminación LED RGB es excelente. He utilizado el Corsair Katar Elite Wireless sobre esta alfombrilla, y el deslizamiento ha sido perfecto en todo momento.

Podemos ampliar la galería haciendo clic en ella.

En líneas generales, está claro que la Corsair MM700 RGB 3XL es una alfombrilla bien terminada y que ofrece un valor a la altura del modelo Extended. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es muy grande, y que por tanto no es una opción para cualquier escritorio, ya que ocupa mucho espacio. A mi juicio esto es una ventaja, ya que se trata de un modelo específicamente diseñado para usuarios que quieran poner «todo su mundo» encima de la alfombrilla.

La Corsair MM700 RGB 3XL no presentó ningún tipo de deformidad al sacarla de la caja, tuvo una caída perfecta sobre la mesa donde hice las pruebas, y no requiere nada especial para su mantenimiento. Podemos limpiarla perfectamente con un paño de microfibra humedecido con un poco de amoníaco perfumado diluido en agua.

Notas finales y valoración

El Corsair Katar Elite Wireless representa una evolución notable frente al Corsair Katar Pro Wireless. Este nuevo modelo mantiene la excelente ergonomía y el diseño simétrico de aquel, pero introduce cambios importantes que lo colocan en una posición superior, y que lo convierten en una de las mejores opciones dentro de su categoría.

La introducción de iluminación LED RGB personalizable en el logo de Corsair es una mejora estética importante, pero sin duda los cambios más importantes están presentes a nivel funcional.

El Corsair Katar Elite Wireless no utiliza pilas, sino que incluye una batería recargable capaz de ofrecer hasta 110 horas de autonomía, utiliza un sensor óptico Corsair MARKSMAN de hasta 26.000 DPI, muy superior al sensor PixArt PMW3325 de 10.000 DPI del modelo «Pro», dobla la tasa de sondeo y cuenta con la tecnología Corsair QUICKSTRIKE, que hace que las pulsaciones de los clics derecho e izquierdo se registren de forma instantánea.

Todo esto se traduce en una importante mejora de la experiencia de uso, y hace que el Corsair Katar Elite Wireless represente un gran salto generacional frente al Corsair Katar Pro Wireless. Es cierto que su precio es mayor, pero también hay que tener en cuenta que lo compensa con un nivel de prestaciones muy superior, y que al final compensa por el dinero que nos ahorraremos en pilas.

En cuanto a la Corsair MM700 RGB 3XL, tengo claro que es una opción fantástica para aquellos que tengan el espacio suficiente para utilizarla. Su calidad en general raya a un gran nivel, ofrece un deslizamiento perfecto y un tacto suave, y su iluminación LED RGB personalizable dará un toque de distinción a nuestro escritorio.

Corsair Katar Elite Wireless 9.3 NOTA NOS GUSTA Diseño simétrico. Muy ligero. Prestaciones de última generación. Sensor personalizado de alto rendimiento. Opciones de conectividad. Batería integrada. A MEJORAR Solo seis botones. RESUMEN El Corsair Katar Elite Wireless representa una evolución notable frente al Corsair Katar Pro Wireless. Este nuevo modelo mantiene la excelente ergonomía y el diseño simétrico de aquel, pero introduce cambios importantes que lo colocan en una posición superior, y que lo convierten en una de las mejores opciones dentro de su categoría. Un ratón de última generación muy recomendable. Calidad de construcción 9 Rendimiento 9.5 Instalación y software 9.5 Calidad/Precio 9