Mazda CX-5 2022, pertenencia

Vuelvo a mi vieja furgoneta mal aparcada. No he podido entrar al concierto. Imposible. Veo a grupos de personas dispersas que en este lugar y a esta hora solamente pueden ser espectadores frustrados como yo. Tenemos todos un cierto aire de zombies. No sabemos qué hacer. Miramos nuestros móviles disimuladamente pero de tanto en tanto todos levantamos la mirada al estadio. Se empieza a escuchar el sonido de las presentaciones, el rugido del público. Pero nosotros estamos excluídos de todo eso. Y sin embargo nos quedamos embobados mirando el resplandor de las luces del escenario desbordando por las gradas y los focos proyectándose hacia el cielo. Hay unos tipos que parecen dispuestos a acampar. Han conseguido una caja de cervezas y parece que se lo van a tomar con filosofía. Hay una chica que está sola como yo. Tiene un aire triste, como de derrota, y acaba sentándose sobre un buzón dando la espalda al estadio. Quizás como protesta. Quizás para no sufrir más. Pero al escucharse las notas de la primera canción gira la cabeza. Y suspira tan fuerte que la puedo oír desde donde estoy. La canción levanta el vuelo en forma de ecos que llegan desde el estadio. No se distingue lo que dicen pero sí que se reconoce la melodía perfectamente.

Es extraño que hayan comenzado el concierto con uno de sus grandes éxitos de hace ya más de diez años. Me sorprendo deseando que el concierto sea un fracaso. Que suene mal, que no toquen mis canciones favoritas… Pero esta que suena es precisamente la que más me gusta de ellos. Una de esas canciones que parecen estar dedicadas a uno. Varias veces en la vida me he encontrado con que me decía algo sobre lo que me estaba pasando. Que me ayudaba a entenderlo o a superarlo. Recuerdo alguna de esas situaciones y no puedo evitar emocionarme. Mi madre no les soportaba, y a esta canción menos. Se me agarrota la garganta recordándola. Me doy cuenta de que sigo de pie mirando al estadio. No me he movido apenas. En la mano sigo teniendo el móvil pero no le hago caso. Tampoco he hecho fotos. Ni las voy a hacer. Suspiro y decido irme a casa. Quizás eso de que va a ser su último concierto sea una falsa alarma, como otras muchas veces. Otro día será. Una columna de luz desciende desde el cielo como una cascada de centellas sobre el estadio. Un resplandor que dura unos segundos y luego la explosión. Me quito de encima los escombros. El estadio no existe. Me alivia pensar que el concierto en el fondo ha sido un fracaso.

El fabricante japonés Mazda ha conseguido hacerse un lugar privilegiado en el mercado de los SUV de tamaño medio con su modelo CX-5. Sus propuestas técnicas con motores atmosféricos y su especial enfoque del diseño de carrocería y demás elementos hacen de este modelo una elección original que se desmarca del resto de los modelos del mercado. Ya tuvimos ocasión en su momento de probar este excelente vehículo y ahora Mazda ha renovado algunos detalles para actualizarlo y que siga siendo competitivo en un mercado muy exigente.

Modelo analizado Mazda CX-5 Motor y acabado Newground 2.2 SKYACTIV-D 150CV Potencia 150 CV Velocidad máxima 204 Kmh Aceleración o-100 9,9 s Largo/ancho/alto 4575/1845/1685 mm Potencia máxima RPM 150 CV 4.500 rpm Par máximo Nm/RPM 380 Nm Caja de cambios Manual 6 velocidades Web https://www.mazda.es/ Precio 34.900 euros

Los cambios que ha sufrido esta nueva versión del SUV japonés no son demasiados y la gran mayoría estéticos. El primero que salta a la vista es el color, y precisamente el modelo que pudimos probar disponía de la carrocería en el tono Zircon Sand metalizado que no estaba a disposición en la generación anterior. En la parte delantera es complicado distinguir esta actualización del modelo anterior ya que la impresión general es prácticamente la misma. El primer cambio que notamos es el de los faros.

Actualizado

Los de esta nueva actualización tienen una forma ligeramente diferente y cambia también la disposición de los elementos dentro del mismo por lo que la «firma lumínica» es distinta. La parrilla es idéntica a la del modelo anterior, con su forma poligonal aunque cambian ligeramente las molturas plateadas que la delimitan con el contorno interno ya que son más anchas en los laterales y ya no se extienden por debajo de los faros. Una «mancha» de color en algunos elementos de la parrilla distinguen la variante que probamos llamada Newground.

El paragolpes también cambia de forma con una toma de aire inferior más grande y una moldura plateada en la parte inferior que tiene el aspecto de defensa de la parte de abajo del coche lo que le da un aspecto algo más todoterreno al conjunto. Sobre ella la moldura negra tiene una forma más irregular que se ensancha en los laterales mientras que en el diseño de la versión anterior tenía un diseño más regular y recto.

El lateral tiene el mismo diseño aerodinámico que su predecesor y la misma línea de carrocería. El único cambio que luce esta actualización en los lados son las ya mencionadas defensas plateadas por debajo de la carrocería. En la parte trasera, al igual que en el frontal del CX-5, cambia el diseño de los faros. En este caso cambia la forma, que es algo y el tamaño es mayor, sobre todo la parte que se extiende por el portón que es bastante más alargada que en el diseño de la versión anterior.

Reformas atrás

En lo que respecta al resto de elementos de la parte trasera las formas de la carrocería son las mismas. Cambia, una vez más, la parte inferior en la que la moldura negra se eleva algo más y aparece una moldura plateada para proporcionar el mismo efecto de defensa de los bajos estilo todoterreno que encontramos en otras partes del coche. En el caso de esta versión solamente encontramos un tubo de escape.

En el interior encontramos la habitual alta calidad de los modelos de la marca japonesa y del CX-5 en particular, aunque se han modificado algunos detalles. Uno de los que salta a primera vista es que en las salidas del sistema de ventilación se han colocado unas molduras de color verde que le dan un toque alegre al habitáculo. Este toque lo encontramos también en las costuras y los bordes de los asientos.

Precisamente los asientos delanteros han sufrido un rediseño que mejora bastante el acolchado dando una impresión de ligereza muy agradable. Seha perdido algo de sujección lateral pero la verdad es que en un uso razonable incluso en carrateras viradas y curvas rápidas no supone un gran cambio con respecto al modelo anterior. Sí que pueden resultar más agradables en recorridos largos. Nos ha gustado también el tacto de la tela de esta versión en particular con combinación de cuero y alcántara.

Nueva pantalla

Otro de los cambios que saltan a la vista es la forma y el tamaño de la pantalla de información y entretenimiento. Sigue estando colocada en la parte superior asomando por encima del salpicadero pero ahora es más alargada y colocada más a la izquierda. El tamaño de la pantalla es ahora de 10,25 pulgadas y es compatible con Android Auto y Apple Car play. Sin embargo la pantalla sigue sin ser táctil y la tendremos que manejar con los mandos junto al cambio, lo que en ocasiones es poco intuitivo.

También la instrumentación ha sufrido cambios y se ha incorporado el sistema que equipan otros modelos de la marca. Con respecto al diseño de la versión anterior en la que cada dial tenía su parasol ahora el parasol es común a los tres diales. En el centro hay una pantalla que hace la función de cuentakilómetros y ofrece informacón complementaria. Es muy legible y aunque muestra menos información que otros modelos de la competencia que disponen de una pantalla más grande es suficiente.

En la parte trasera el espacio es el mismo que en la generación anterior y el acceso que deja la puerta de atrás también es igual. Como en el modelo anterior el diseño de estas plazas se ha optimizado para que cuatro personas viajen cómodas mientras que la plaza central es más sacrificada. En cualquier caso son cómodas y pueden acomodar personas de cierta estatura con bastante holgura. El respaldo de los asientos traseros, al igual que el modelo anterior, puede inclinarse.

Más maletero

El maletero ha sufrido un rediseño por lo que a pesar de que las formas de la carrocería y el chasis apenas han sufrido modificaciones se ha conseguido aumentar el volumen de carga ligeramente, hasta los 510 litros, con lo que mejora uno de los puntos débiles sin colocarse como uno de los más capaces de su categoría. Se trata de un espacio grande, bien tapizado con distintos accesorios para asegurar y dividir la carga. Abatiendo los asientos podemos lograr un volumen de carga que alcanza los 1626 litros en total.

En lo que respecta a la conducción lo primero es comentar que hemos tenido la ocasión de probar un modelo diesel, en este caso de 150 caballos y con cambio manual. Lo primero que notamos es que, a pesar de que la insonorización es buena, inevitablemente se filtra más ruido en el habitáculo de lo que hacía en las versiones de gasolina de la generación anterior, sobre todo en frío. Una vez en marcha y rodando en autopista el ruido es más parejo con lo que percibimos en anteriores pruebas.

Buena respuesta

Nos ha gustado mucho la respuesta de este motor que monta dos turbocompresores y que empuja desde muy abajo (la potencia máxima se obtiene a las 4.500 revoluciones) y recupera de forma decidida partiendo de cualquier cifra del taquímetro. A destacar nuevamente el cambio manual de Mazda que es preciso y rápido como los mejores que hemos probado. Esto junto con la buena entrega de potencia hace de este CX-5 un coche divertido.

No es de los más rápidos, el tiempo para partir de cero y alcancar los 100 kilómetros por hora roza los diez segundos, pero la facilidad de jugar con el cambio y la respuesta del motor en todo momento hace que sea muy agradable de conducir. Este nuevo CX-5 tampoco ha perdido la excelente respuesta de la dirección y de las suspensiones para ofrecer una conducción a la vez segura y divertida con una excelente sensación de control en cualquier circunstancia y que sale a la luz en recorridos con curvas cerradas o rápidas.

Excelente cambio

A la vez, al igual que el anterior modelo que pudimos probar, ofrece un confort de marcha excelente en carreteras y autopistas con lo que permite recorrer largas distancias con el mínimo de cansancio. La buena disposición de los controles a disposición y el tacto de los mismos contribuye a esta sensación de buen diseño y de que todo está pensado para mimar al conductor. Una indudable marca de la casa por parte de Mazda.

La oportunidad de probar un propulsor diésel en esta ocasión nos ha permitido comprobar que sigue siendo un motor con ese toque ligeramente deportivo que diseña la marca japonesa pero sin que la entrega de potencia sea entusiasmante. Es decir, muy en la línea de lo que pudimos observar en los motores de gasolina de las pruebas anteriores que realizamos de estos modelos. Un motor potente pero con pinta de domesticado.

Conclusiones

El nuevo CX-5 no supone ni mucho menos una revolución con respecto a la generación anterior. Los cambios estéticos se ven pero siguen en la misma línea de diseño que mantiene Mazda para sus vehículos mientras que los cambios en equipamiento y en el interior son pequeñas mejoras que lo siguen proponiendo como un coche confortable y muy agradable de conducir. El cambio sigue siendo uno de esos logros de la mecánica que no nos cansamos de elogiar.

Sigue siendo uno de los SUV de tamaño medio más recomendables para todo tipo de uso, pero sobre todo para viajes y especialmente la motorización diésel. Un excelente confort de marcha y su comportamiento impecable en carretera con un consumo comedido dado el tamaño y el peso del coche son buenos ingredientes para hacer muchos kilómetros de la forma más cómoda.