Es bastante probable que todavía no conozcas el DOOGEE V10, pues aunque en MuyComputer ya te hemos hablado en otras ocasiones de esta marca, más concretamente de sus modelos S86 (con una colosal batería) y del S98, que integra dos pantallas y una cámara de visión nocturna, es cierto que no es una marca que haya llegado al gran público, y eso que razones no le faltan.

Por si aún no los conoces, una característica común de los smartphones de DOOGEE es que son rugerizados, ya sabes, el anglicismo que se ha popularizado para definir los dispositivos especialmente resistentes frente a golpes, caídas, capaces de operar en entornos extremos, etcétera. Y puede que esta definición haga venir a tu cabeza la imagen de un ladrillo, en lo referido a diseño, pero lo cierto es que esta marca ha sabido combinar resistencia y un diseño que, sin ser especialmente chic, si que tiene su encanto.

En el caso de este DOOGEE V10, nos encontramos con un smartphone de gama media que cuenta con algunas especificaciones más que destacables, además de las de resistencia ya mencionadas:

Procesador y GPU:Dimensity 700 / OCTA Core / 2.2GHz / 7nm

Memoria: 8G RAM + 128G ROM / UFS 2.2

Carga: carga rápida de 33 vatios / OTG carga inversa / carga inalámbrica

Batería: 8.500 miliamperios

Cámara: Samsung AI triple cámara (48MP + 8MP + 2MP) + cámara frontal 16MP

Pantalla: 6,39 «dotdisplay Corning Gorilla Glass

Certificación: IP68 / IP69K / MIL-STD-810G impermeable, a prueba de polvo, a prueba de golpes

Sistema de operación: Android 11.0

Navegación: GPS | Glonass | Galileo | Beidou

Soporte de carga inalámbrica y NFC

Dimensiones: 169,3 x 81,2 x 16,1 milímetros

Funciones: ID de huellas dactilares, Bluetooth 5.2, NFC, FM, WiFi, amplificador de sonido, sensor de proximidad, sensor G, giroscopio, sensor de luz ambiental.

Como puedes comprobar, hablamos de un dispositivo más que apto para la gran mayoría de usos, y que además tiene el aliciente de que no se te parará el corazón si, de repente, se sale del bolsillo o se escurre de la mesa y acaba impactando con el suelo. Además, su batería, su enorme batería de 8.500 miliamperios (algo que también suele ser marca de la casa) te garantiza una autonomía que puede proporcionar días de autonomía, o incluso la posibilidad de cargar otros dispositivos gracias a su función de carga inversa.

Por norma general, el DOOGEE V10 de color negro tiene un precio de 359,99 euros, lo que parece razonable para un smartphone de estas características. Pero, como sorpresa de domingo, al revisar las ofertas de Amazon nos lo hemos encontrado con una oferta especial, en la que su precio se reduce nada menos que un 21%, por lo que su precio final se reduce a los 282,78 euros. Es una oferta que solo durará unas horas, eso sí, por lo que si te interesa, no lo dudes ni un minuto, o puede que ya sea tarde.



Nota: Esta publicación contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.