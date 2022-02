Doogee S98: dos pantallas y cámara de visión nocturna

Aunque son las grandes marcas las que suelen acaparar la atención, no debemos olvidarnos de que otras muchas compañías, como Doogee en este caso, también aportan mucho al mercado de los smartphones, con propuestas que en ocasiones destacan por precios, en otras por características y, aunque sea menos común, en ocasiones también por su innovación, si bien es cierto que, en la inmensa mayoría de los casos, la elección de las mismas por parte de los consumidores se debe casi en exclusiva al primero de dichos puntos.

El caso de Doogee es interesante, pues a una política de precios bastante moderada, se suma su especialización en dispositivos especialmente resistentes, que además suelen destacar por la descomunal capacidad de sus baterías, como ya te contamos hace algún tiempo al hablarte del Doogee S86, un dispositivo que puede llegar a codearse con los gama media más básicos, y que sin duda garantiza la autonomía con sus 8.500 miliamperios.

¿Y qué es lo que podemos esperar de este fabricante en el futuro cercano? Pues GSMArena nos pone sobre la pista de la futura serie Doogee S98, que tiene razones más que suficientes para llamar nuestra atención, empezando por su SoC, y es que podrían ser los primeros smartphones en integrar un nuevo chip de seis nanómetros en que estaría trabajando MediaTek, que de momento se identifica con el nombre en clave «Next-G» y que vendría a sustituir al Helio G96.

En dicha exclusiva se menciona que la serie contaría con tres modelos: Doogee S98, S98 Pro y S98 Ultra, si bien de momento solo se habrían filtrado las especificaciones e imágenes del primero, que además podría llegar al mercado en marzo, antes que sus dos hermanos mayores, que lo harían en abril o mayo. No obstante, esto entra un poco en conflicto con lo que señalan los rumores sobre el MediaTk Next-G, que en principio no vería la luz hasta el tercer trimestre de este año. Así, en ambos casos, las fecha de estas teorías hay que cogerlas con muchas pinzas o, como dicen los anglosajones, con una pizca de sal.

En cuanto al Doogee S98, lo primero que vemos del mismo es una pantalla LCD de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+ y una densidad de 409 puntos por pulgada. Y tanto el diseño del teléfono como el hecho de que su pantalla esté protegida por Gorilla Glass, nos indica que la serie S mantiene su estilo de dispositivo resistente, una de las señas de identidad de varias de las líneas de producto de Doogee.

Pero esta no es la única pantalla que encontraremos en el Doogee S98. En la parte superior central de su trasera, se ubicará una segunda pantalla, con un factor de forma circular, del estilo de la que podemos encontrar en el Huawei P50 Pocket pero aparentemente de mayor tamaño y rodeada de los elementos que conforman la cámara principal. Dicha pantalla podrá mostrar información y notificaciones, así como actuar como visor cuando queramos tomarnos una foto con la cámara principal, en vez de utilizar la frontal.

Ya en el interior del Doogee S98, junto con el SoC antes mencionado encontraremos 8 gigabytes de RAM y 256 gigas de almacenamiento UFS 2.2. Una capacidad ya bastante decente, pero que además podemos incrementar con una tarjeta MicroSD de hasta 512 gigbytes. El conjunto se alimenta de una batería de 6.000 miliamperios (aquí vemos un descenso con respecto a sus predecesores), con carga rápida cableada de 35 vatios e inalámbrica de 15 vatios.

Algo que me ha sorprendido, eso sí, es que el Doogee S98 llegaría sin conectividad 5G. Me llama la atención que un smartphone que, por lo demás, pelea dignamente para posicionarse en la gama media, no de sin embargo el salto a la nueva generación de conectividad celular, quedándose en 4G-LTE. Contará, eso sí, con WiFi de doble banda, Bluetooth 5.1 y NFC. Tendremos que esperar a las versiones Pro y Ultra para comprobar si éstas sí que dan ese salto, si bien el 97S Ultra se quedó en 4G.

En lo referido a sus cámaras, el Doogee S98 destaca sin duda por la principal, que se compondrá de tres sensores:. el principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angula de 8 megapíxeles y una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles que se apoyará en dos luces infrarrojas de visión nocturna ubicadas debajo de la cámara principal. Y si hablamos de sus hermanos mayores, se espera que el S98 Pro integre una cámara de visión nocturna Starlight, mientras que el S98 Ultra contaría con una cámara de imagen térmica. La cámara frontal contará con un sensor de 16 megapíxeles.

En cuanto a su resistencia, se espera que el Doogee S98 cuente con las certificaciones IP68/69K y MIL-STD-810G, lo que sin duda nos habla de un smartphone realmente resistente. Esto, sumado a la cámara térmica que podría incluir el Doogee S98 Ultra, nos deja claro que uno de sus mercados principales es el de las actividades profesionales en entornos no amigables, en los que contar con herramientas resistentes y capaces de proporcionar información del entorno (como imagen en entornos muy oscuros o un mapa térmico) pueden marca una gran diferencia.