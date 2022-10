ASUS Turquía ha filtrado un portátil de la serie Zenbook 14 que incluye entre sus características un componente destacado que aún no ha sido anunciado: el primer procesador Ryzen 7000 Mobile.

Ya sabes que Intel y AMD están en pleno despliegue de sus nuevas plataformas de procesamiento, una vez comercializados los primeros modelos que han correspondido a las versiones para ordenadores de sobremesa. Otro segmento de mercado importante a cubrir es el de portátiles y los nuevos chips no tardarán demasiado en estar disponibles.

El modelo filtrado (todavía no presentado oficialmente) es un Ryzen 7 7730U bajo arquitectura Zen 3+ o Zen 3+. No se conoce su número de núcleos físicos (6 u 8) con un consumo TDP en el rango de 15-28 vatios y una gráfica integrada Vega. Se confirmaría así que los Ryzen 7000 Mobile combinarán arquitecturas Zen 2, Zen 3 y Zen 4, y con sus respectivas gráficas. No nos gusta nada este tipo de «reciclados» (o más bien refritos) en plataformas de nueva generación, pero así parece que será.

Esta estrategia puede confundir al usuario que espere las últimas tecnologías disponibles (como ha sucedido con los Ryzen 7000 para sobremesas) y se encuentre con una mezcla de arquitecturas ya superadas por los años que llevan en el mercado. Deberás conocer al detalle la configuración para no llevarte sorpresas porque lo que sabemos hasta ahora es un caos de mezclas.

Por lo demás, esta versión del Zenbook 14, al igual que su CPU, mezcla especificaciones nuevas con otras más antiguas. Rebaja la calidad de la pantalla de OLED a IPS lo que indica que se trata de un modelo de serie más económica. Soporta la norma más avanzada en conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E, pero se queda en USB 3.2 (y no USB4), monta memorias LPDDR4X (y no las más nuevas LPDDR5) o instala una SSD PCIe 3.0 cuando la Gen4 está disponible desde hace tiempo y las Gen5 llegarán el próximo año.

AMD debería clarificar todo lo concerniente a las especificaciones de los Ryzen 7000 Mobile. Y se espera que lo haga en el CES 2023 de enero, la primera gran conferencia tecnológica del año donde también veremos la llegada de su gran competencia, las versiones para portátiles de los Raptor Lake de Intel.