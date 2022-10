La serie The Witcher cambia a Henry Cavill por Liam Hemsworth como actor protagonista

The Witcher, sobre todo gracias a la tercera entrega de la saga de videojuegos, se ha convertido en un filón que está siendo explotado a diversos niveles. De todo lo producido se puede destacar la serie de Netflix (si contamos el ruido mediático), que muchos la interpretaron como una respuesta a Juego de Tronos, pero a la hora de la verdad el resultado quedó muy por debajo de la serie de HBO y hasta terminó dividiendo a los fans de los videojuegos y las novelas, cuando se suponía que se iba a basar en las últimas.

A pesar de que la serie de The Witcher no ha convencido a todo el mundo y sigue generando opiniones divididas, Netflix está decidida a seguir adelante con el show, así que la cuarta temporada ya ha sido confirmada y eso que la tercera todavía no ha sido estrenada. Sin embargo, Henry Cavill, el actor británico originario de Jersey que también interpreta (al menos por ahora) a Superman, ha decidido bajarse del barco y ha sido sustituido por Liam Hemsworth, quien ha participado en las películas de Los juegos del hambre y protagonizado Most Dangerous Game. Como bien insinúa su apellido, es hermano de Chris Hemsworth, actor que interpreta al Thor de Marvel.

Hasta ahora no han trascendido los motivos de por qué Henry Cavill ha decidido dejar de interpretar a Geralt de Rivia, pero los rumores apuntan a que habría decidido centrarse en Superman, más viendo DC parece estar dispuesta a darlo todo con la contratación de James Gunn como uno de los directores ejecutivos de DC Studio.

Cavill confirmó su marcha a través de su cuenta de Instagram diciendo que “mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

Liam Hemsworth, por su parte, ha respondido y confirmado la sustitución diciendo lo siguiente: “Como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”.

Vamos a ver cómo le va a la serie con semejante cambio, porque es muy probable que los que se engancharon viendo a Henry Cavill dejen la serie si Liam Hemsworth no consigue estar a su altura o realiza una interpretación muy diferente, aunque también puede que haya cambios en la historia para trasladar a Geralt de Rivia a otra época y minimizar así el impacto del cambio de actor. Por otro lado y siendo sinceros, ninguno de los dos tiene físico para ser Geralt de Rivia, personaje para el que habría sido mejor encontrar a algún actor con facciones más duras, pero está claro que Netflix ha decidido seguir apostando por caras conocidas para el público en general.