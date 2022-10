Seguimos hablando de Steam y ya van un par de veces esta semana. Pero es que la tienda de juegos de Valve, cuando no celebra algo, aplica un cambio que interesa conocer, porque no solo se trata de la plataforma de juegos más popular de PC: todo lo que hace tiene su eco en la competencia más pronto que tarde.

Así, al hito de los 30 millones de usuarios simultáneos anunciado a principios de semana le siguió una actualización mucho menos halagüeña, como es el aumento de los precios recomendados que,a buen seguro, comenzaremos a sufrir en breve. Con matices, tal y como se comenta en la noticia, aunque dada la situación por la que atraviesa medio mundo, tampoco es que suponga una sorpresa.

Y esto de los «formatos de fechas y listados de próximos lanzamientos»… ¿es positivo o negativo? Pues no es por asustarse, pero… Es broma: es positivo. Es una cambio que se refiere a la reformulación de las fechas de lanzamiento de los juegos, y es que si bien no se puede obligar a los desarrolladores a fijar fechas de lanzamiento que pueden no terminar cumpliendo, los mensajes pintorescos sobran.

Dicho con otras palabras, los desarrolladores no tendrán por qué fijar una fecha para el lanzamiento de sus juegos, pero tampoco podrán dejar el mensaje que les apetezca y que muchas veces soo sirve para crear confusión entre los usuarios. O le pones una fecha, o dejas el socorrido «próximamente». Ojol el cambio no se dirige a los juegos con acceso anticipado, sino a todos los juegos en general.

«Para que los clientes puedan explorar más fácilmente los próximos lanzamientos, estamos estandarizando el formato de las fechas futuras», explican en los foros de Steam. Una estandarización que servirá, además, para clarificar las fechas de lanzamiento sin importar dónde se encuentre el usuario o el idioma que utilice: «Por ejemplo, la fecha 5/8/2023: ¿es el 8 de mayo o el 5 de agosto? ¡Depende de dónde vivas!», añaden.

Las nuevas opciones de formato de fechas incluyen:

La fecha exacta: «24 ago. 2023».

El mes y el año: «agosto de 2023».

El trimestre del año: «3.ᵉʳ trimestre de 2023».

El año: «2023».

Sin fecha concreta: «Próximamente».

Con la excepción del «próximamente», los formatos de fechas que se muestran son tanto para desarrolladores como para usuarios, aunque los primeros seguirán pudiendo ocultar a los segundos las fechas exactas si así lo desean, mostrando solo las aproximadas. En el artículo de Steam enlazado más arriba de se da cuenta de los pormenores, que por lo general están siendo bien recibidos.

En todo caso, esta suficiente estar esperando el lanzamiento de un juego, que se puede retrasar o no porque así son las cosas, no digamos ya hacer la precompra, como para que los editores te estén mareando con mensajes incomprensibles en ocasiones. Así que o fecha, o próximamente y que cada cual decida si invertir en ello su dinero, o no hacerlo.