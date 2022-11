Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y si la semana pasada había mucho, pero todo era Halloween, esta hay bastante menos, tan poco como para destacar Enola Holmes 2; pero dentro de lo poco, hay más variedad.

Netflix

Abrimos la sección con Netflix, pues, y es que Enola Holmes 2 es su gran lanzamiento para esta semana, en la que, como nota del mencionado decaimiento, hasta la gran N del VOD recorta el número de contenidos que trae consigo.

Como es más que obvio, Enola Holmes 2 es la secuela de la Enola Holmes original, película que Netflix estrenó hace un par de años con bastante buena acogida. Y no fue para menos, pues si al carisma de Millie Bobby Brown (Stranger Things) le sumas el de secundarios de lujo como Henry Cavill (The Witcher), una trama ágil, un escenario victoriano con encanto y el apellido Holmes, el equivalente a misterio, lo tienes casi todo hecho.

En ese sentido Enola Holmes 2 es muy similar a su primera parte, así que permite que me repita: «lo esperpéntico de Enola Holmes, cuyo trasfondo de lucha feminista, incluso racial, es tan inocente, cuando no ingenuo, es que pasa tan sin pena ni gloria como su trama, digna de primero de instituto. Y sin embargo funciona, porque Enola Holmes es, ante todo, un película ligera a la par de entretenida. Pues eso, pero en 2022. O sea, un poco más esperpéntico, pero también un menos divertido.

En parte, porque Enola Holmes 2 pierde el factor sorpresa de la primera, un poco de su frescura y aunque pule algunos errores, cae en otros. Decía con el estreno de la original que Enola Holmes, la hermana pequeña de Mycroft y Sherlock Holmes inventada por la escritora Nancy Springer para construir una detective femenina en clave juvenil, era el principio de una franquicia en potencia. Y he aquí la constatación. Ideal para amenizar una sobremesa en familia.

Más contenidos exclusivos:

BLOCKBUSTER (T1). «El jefe del último videoclub Blockbuster en pie lucha para impedir su cierre y hacer felices a sus empleados mientras lidia con la competencia… y con sus sentimientos.»

(T1). «El jefe del último videoclub Blockbuster en pie lucha para impedir su cierre y hacer felices a sus empleados mientras lidia con la competencia… y con sus sentimientos.» Desde dentro (Miniserie). «Un preso estadounidense del corredor de la muerte usa sus poderes de deducción para tratar de impedir que un pastor británico cometa el asesinato que está barajando.»

(Miniserie). «Un preso estadounidense del corredor de la muerte usa sus poderes de deducción para tratar de impedir que un pastor británico cometa el asesinato que está barajando.» El príncipe dragón (T4). «Un descubrimiento hace que dos príncipes humanos forjen un peculiar vínculo con una asesina y emprendan una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.»

(T4). «Un descubrimiento hace que dos príncipes humanos forjen un peculiar vínculo con una asesina y emprendan una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.» Jóvenes altezas (T2). «Cuando el príncipe Guillermo llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere.»

(T2). «Cuando el príncipe Guillermo llega al prestigioso internado de Hillerska, por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere.» Killer Sally: La culturista asesina (T1). «A través de entrevistas con amigos, familiares y la propia Sally McNeil, se traza un retrato del turbulento matrimonio de una pareja de culturistas y su funesto final.»

(T1). «A través de entrevistas con amigos, familiares y la propia Sally McNeil, se traza un retrato del turbulento matrimonio de una pareja de culturistas y su funesto final.» La industria del orgasmo: La historia de OneTaste. «OneTaste, fruto de la burbuja tecnológica de San Francisco y aclamada por los grandes medios de salud y bienestar como un vehículo para alcanzar la plenitud, era una empresa de bienestar sexual que cobró fama mundial gracias a su «meditación orgásmica».

La toma del poder. «Injustamente acusada de asesinato tras destapar un escándalo informático, una hacktivista debe huir de la policía mientras trata de encontrar a los verdaderos criminales.»

Manifest (T4). «Cuando un avión aterriza varios años después de haber despegado, sus pasajeros vuelven a un mundo que ha avanzado sin ellos y viven nuevas y extrañas realidades.»

Panayotis Pascot : Presque. «En este divertidísimo y conmovedor especial de comedia, el popular presentador de TV francés Panayotis Pascot se sincera sobre su vida amorosa y su educación.»

. «En este divertidísimo y conmovedor especial de comedia, el popular presentador de TV francés Panayotis Pascot se sincera sobre su vida amorosa y su educación.» Ruido. «Una madre que busca a su hija desaparecida contacta con un grupo de apoyo y forja un vínculo con otras mujeres cuyas vidas han sido destruidas por la violencia.»

Entra en catálogo:

A Rusia con amor

Ahora los padres son ellos

Ataque a los Titanes (T1-T3P1)

Blitzed!

Capitán Phillips

Captain Fantastic

Ciudad de mentiras

Cobardes

Cuba’s Wild Revolution

Doce regalos de Navidad

El Capitán Calzoncillos: su primer peliculón

El Reino Infantil (T1-T3)

El lado bueno de las cosas

Elf Pets: Santa’s Reindeer Rescue

Escape

Health is wealth

Julieta

La hora de la araña

La isla de los condenados

Llegando a ti (Serie completa)

Looper

Mechanic: Resurrection

Mia Sarah

Molang (T3-T4)

Ninjago (T4)

Safe

Somos gente honrada

Sorpresa en Navidad

También la lluvia

The Core

The Pelayos

Tiempos de azúcar

To Die in San Hilario

Una Navidad de locos

Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también trae una peli destacada como estreno exclusivo y, al igual que Netflix, otro montón de clásicos con los que rellenar su fondo de armario.

Mi policía (My Policeman) es la película a la que nos referimos, una protagonizada por Harry Styles (Dunkerque, No te preocupes querida) cuyo bombo y cuyo drama, ambos bien anticipados, parecían aspirar a resultados que no está obteniendo, a juzgar por el decepcionante recibimiento que está teniendo la cinta entre la mayor parte de la crítica especializada.

Más contenidos exclusivos:

42 segundos . «’42 Segundos’ está basada en la historia épica y real de la selección española de waterpolo que consiguió una de las hazañas deportivas más impresionantes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.»

Dulceida al desnudo (T1). «En este documental de más de un año de seguimiento descubrimos qué hay detrás de sus trabajos y conocemos la faceta más personal de la influencer.»

El Presidente: Juego de la corrupción (Miniserie). «Jean-Marie Faustin Godefroid de Havelange, también conocido como João Havelange, es, presuntamente una de las figuras más corruptas de la historia del fútbol y de la FIFA.»

(Miniserie). «Jean-Marie Faustin Godefroid de Havelange, también conocido como João Havelange, es, presuntamente una de las figuras más corruptas de la historia del fútbol y de la FIFA.» Sobredosis. «La capitana Sara Bellaiche, de la Policía Judicial de Toulouse, investiga una incursión de traficantes vinculada al asesinato de dos adolescentes, que investiga Richard Cross, de la Brigada Criminal de París.»

Entra en catálogo:

7 cajas

70 binladens

Adiós

Antes de la quema

Apocalypse Now: Final Cut

Asesinato en el Orient Express

Ava

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)

Billy Elliot

Bridget Jones’ Baby

Bridget Jones: Sobreviviré

Campeones

Chaplin

Cuestión de justicia

Desafío total

El asesino de los caprichos

El crack Cero

El cuento de las comadrejas

El diario de Bridget Jones

El fin del amor (T1)

El graduado

El hombre elefante

El niño y el unicornio

Ella, escalofriante realidad

Flashback

Infamous

Inland Empire

Instinto básico

Johnny English: De nuevo en acción

Kamen Rider Black Sun(T1)

La decisión

La hija de un ladrón

La historia interminable

Las vírgenes suicidas

Love Actually

Muerte bajo el sol

No matarás

Petra

Terminator 2 : El juicio final

Top Gun (Ídolos del aire)

Un monstruo viene a verme

Viaje al cuarto de una madre

HBO Max

HBO Max resucita y lo hace con cieto brío: con la nueva temporada de una de las series revelación del año pasado como fue The White Lotus, con la serie documental Las últimas estrellas de Hollywood y con…

Los hombres del S.A.S es una «adaptación sobre cómo unos rebeldes del ejército británico formaron la mejor unidad de fuerzas especiales del mundo en el norte de África durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial», o lo que es lo mismo, una nueva miniserie bélica de época de las que tan buenos resultados han dadio siempre a HBO, aunque en realidad se trata de una producción ajena, distribuida por BBC One y que llega a HBO Max de rebote, pero con muy buena recepción por parte de la crítica.

Más contenidos exclusivos:

La Brea (T2). «Cuando aparece un gigantesco agujero en Los Ángeles, cientos de personas son arrastradas a su interior. Una familia tendrá que desvelar los secretos de este inexplicable acontecimiento mientras intenta reunirse.»

Las últimas estrellas de Hollywood (T1). «Serie que celebra las enigmáticas personalidades, el increíble talento y la historia de amor de los actores Joanne Woodward y Paul Newman. Ethan Hawke, cuatro veces nominado a los premios Óscar, dirige este documental de seis episodios.»

Los Winchester (T1). «Los Winchester es la épica y desconocida historia de amor sobre cómo John Winchester conoció a Mary Campbell y lo arriesgó todo no solo para salvar su amor, sino el mundo entero.»

Low Country: La dinastía Murdaugh (T1). «Documental de tres partes que analiza el legado de la familia Murdaugh cuya poderosa influencia sobre el sistema judicial de Carolina del Sur acabó con acusaciones de fraude, engaño y asesinatos.»

The Hype (T2). «Los mundos de la moda, los negocios y la cultura se unen en este programa. Diez diseñadores de ropa compiten en diferentes retos para demostrar lo que valen.»

(T2). «Los mundos de la moda, los negocios y la cultura se unen en este programa. Diez diseñadores de ropa compiten en diferentes retos para demostrar lo que valen.» The White Lotus (T2). «Ingeniosa sátira social que sigue las andanzas de diferentes empleados y huéspedes de un exclusivo resort a lo largo de una semana de lo más transformativa.»

Entra en catálogo:

Diry Grandpa

Into the Storm

Jersey Boys

Joe Pera Talks with you (T2)

Que Dios nos perdone

Soñadores

The Head (T1)

(T1) The Outlaws (T1)

Apple TV+

Apple TV+… sí, viene con lo suyo, incluyendo un par de novedades menores, la nueva temporada de una de serie de la que se esperaba mucho más y una película de estreno, nada menos.

Causeway es un drama con poso de crítica social al frente de la cual está Jennifer Lawrence (Los juegos del hambre) en el papel de «una soldado que lucha por volver a adaptarse a su hogar en Nueva Orleans después de sufrir una lesión traumática». No se trata de una producción original de Apple, sino de una de esas que las plataformas se agencian a golpe de talonario. Lo cual tampoco es que importe.

Más contenidos exclusivos:

La costa de los mosquitos (T2). «Allie Fox (Justin Theroux), un brillante inventor e idealista radical, se embarca con su familia en una peligrosa aventura a través de México para huir del gobierno de EE. UU.»

Selena Gomez: mi mente y yo. «Tras años en el candelero, Selena Gomez alcanza un estatus de estrella inimaginable. Sin embargo, justo cuando conquista una nueva cima, un giro inesperado la sume en la oscuridad.»

. «Tras años en el candelero, Selena Gomez alcanza un estatus de estrella inimaginable. Sin embargo, justo cuando conquista una nueva cima, un giro inesperado la sume en la oscuridad.» Slumberkins (T1). «Vive aventuras junto a Piegrande, Unicornio, Perezoso y Yak a medida que exploran todo un mundo de sentimientos en esta serie de Jim Henson Company que da vida a las enseñanzas sobre educación emocional de Slumberkins.»

Disney+

Poco, muy poco trae también Disney+ para lo que nos ha acostumbrado en los últimos meses. Pero nunca nada. Como lanzamiento destacado, Reboot, una comedia de Hulu del creador de Modern Family de la que Disney+ no se ha dignado a publicar ni un mero tráiler en castellano, así que aquí queda la indicación.

Más contenidos exclusivos:

Anatomía de Grey (T19). «Serie sobre un grupo de cirujanos que trabajan en un hospital de Seattle.»

Así se hizo La maldición del hombre lobo. «Cuenta la historia de dos hermanos ganadores del Oscar y sus distintas formas de contar historias.»

Así se hizo She-Hulk: Abogada Hulka. «Descubre cómo se concibió y desarrolló «She-Hulk: Abogada Hulka», con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong y muchos más.»

. «Descubre cómo se concibió y desarrolló «She-Hulk: Abogada Hulka», con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong y muchos más.» Brahmāstra Part One: Shiva «Esta trilogía cuenta la historia del primer universo original de la India, el Astraverso. Inspirado por conceptos culturales y la tradición india, esta primera entrega de la trilogía se centra en Shiva, para el que todo cambiará cuando está a punto de vivir un amor épico.»

«Esta trilogía cuenta la historia del primer universo original de la India, el Astraverso. Inspirado por conceptos culturales y la tradición india, esta primera entrega de la trilogía se centra en Shiva, para el que todo cambiará cuando está a punto de vivir un amor épico.» Las recetas navideñas de Donna Hay (T1). «Donna Hay nos enseña a preparar la celebración más espectacular en esta nueva serie de cuatro partes, Donna Hay Navidad.»

Los secretos de Sulphur Springs (T2). «Griffin y su familia se mudan al viejo hotel Tremont del pueblo de Sulphur Springs. Todo el pueblo cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña llamada Savannah.»

Matriarcado. «Una mujer llega a un punto de inflexión tras haber sufrido una terrible sobredosis y vuelve a su hogar natal para enfrentarse a sus propios demonios. Sin embargo, se encuentra con uno de verdad.»

. «Una mujer llega a un punto de inflexión tras haber sufrido una terrible sobredosis y vuelve a su hogar natal para enfrentarse a sus propios demonios. Sin embargo, se encuentra con uno de verdad.» Reboot (T1). «Hulu nos trae un reboot de la sitcom familiar de principios de los 2000, volviendo a reunir a su disparatado elenco. En esta ocasión tendrán que encargarse de los asuntos que se les quedaron sin resolver en una época en la que todo cambia muy rápido.»

Entra en catálogo: