Nueva ronda de juegos gratis y ofertas en la que, como siempre, hay mucho de todo, y eso que solo seleccionamos lo más interesante… sin ser exhaustivos, porque si no hay vida para jugar a todo lo que sale, tampoco la hay para estar al tanto de todo en una escena tan gigantesca y movida como la de los videojuegos. Dicho lo cual…

Juegos gratis

Dicho, lo cual, llévate estos juegos gratis, continuaba, porque estos regalos se terminan más pronto de lo que parece y si te despistas te quedas sin ellos. Comenzamos de manera diferente esta vez, y es que al margen de lo que encontrarás en la Epic Games Store, esta semana hay más y te conviene ser más rápido, si quieres aprovechar.

Warhammer: Vermintide 2

Si no has tenido suficiente Warhammer estas últimas semanas, en Steam también tienen esta semana un juego de regalo para ti y no es otro que Warhammer: Vermintide 2, título de acción en primera persona basado en este popular mundo fantástico. Eso sí, si quieres ahorrarte los 27,99 euros que cuesta, reclámalo en este enlace antes del lunes, porque entonces habrá expirado la oferta.

Rising Storm 2: Vietnam

Tras una par de semanas en las que todo se movía al son que marca Halloween, hay cambio de tercio y el primero de los dos juegos que regala Epic Games Store esta semana es Rising Storm 2: Vietnam, un FPS multijugador cuyo título lo dice todo y que si eres fan del trabajo de Red Orchestra te gustará, en el caso de que no lo conocieras. Puedes reclamarlo en este enlace.

Filament

El segundo juego que tienes gratis en Epic Games Store esta semana es Filament, un indie de rompecabezas y ambientación espacial que va a poner a prueba tus neuronas, de nuevo, si es que te gustan esta clase de títulos. La pena, como es habitual, es que la tienda de Epic no dé soporte a Linux. Puedes reclamar el juego en este enlace.

Internet Cafe Simulator

En Fanatical tienes otra oferta que expira el lunes con la que puedes conseguir una clave de Steam del simulador Internet Cafe Simulator… cumpliendo unos requisitos: vincular tu cuenta de Steam con Fanatical y suscribirte a su newsletter. A cambio recibirás la clave y un descuento del 66% para Internet Cafe Simulator2. Puedes reclamarlo en este enlace(una vez canjeado el juego, puedes retirar la vinculación y cancelar la suscripción).

Juegos gratis de noviembre en Prime Gaming

Ya estamos en noviembre y si tienes una suscripción de Amazon Prime ya sabes lo que eso significa: más juegos gratis a reclamar en diferentes plataformas, además de otro montón de contenidos relacionados.

Fallout: New Vegas Ultimate Edition en GOG.

en GOG. WRC 9 en Amazon Games.

en Amazon Games. Indiana Jones and the Last Crusade en Amazon Games.

en Amazon Games. Whispering Willows en Amazon Games.

en Amazon Games. Last Day of June en Legacy Games.

en Legacy Games. Etherborn en Legacy Games.

en Legacy Games. Facility 47 en Legacy Games.

Recuerda: tienes hasta final de mes para reclamar todos estos juegos gratis en Prime Gaming, entre otros contenidos.

Ofertas

Ofertas hay muchas y de mucho tipo, por eso solo nos quedamos con unas pocas.

Ofertas en Humble Store

Si eres un jugón temeroso de la nube ya sabes que vale la pena priorizar las compras en la Humble Store por sus particulares, y es por ello que ahí es donde miramos primera cuando de ofertas se trata.

Plat-Rogue-Vania-Like . Promoción para los que tienen lo que hay que tener con descuentos de hasta el 90% en títulos de franquicias de la talla de Hollow Knight, Dead Cells, Risk of Rain, Rayman, Prince of Persia, Megaman, Trine ,Celeste y muchos otros.

. Promoción para los que tienen lo que hay que tener con descuentos de hasta el 90% en títulos de franquicias de la talla de Hollow Knight, Dead Cells, Risk of Rain, Rayman, Prince of Persia, Megaman, Trine ,Celeste y muchos otros. Racing . Promoción para los adictos al motor y al olor de neumáticos quemados con descuentos de hasta el 90% en títulos de franquicias como WRC, Riders Republic, MOTOGP, The Crew, Car Mechanica Simulator y muchos otros.

. Promoción para los adictos al motor y al olor de neumáticos quemados con descuentos de hasta el 90% en títulos de franquicias como WRC, Riders Republic, MOTOGP, The Crew, Car Mechanica Simulator y muchos otros. PlayStation Studios. Promoción del editor, en este caso de PlayStation Studios, con títulos para PC limitados de las series Helldivers y Predator y descuentos de hasta el 75%.

Ofertas en Steam

Terminado el «Festival del miedo» con las ofertas de Halloween, en Steam no faltan las ofertas, aunque vale la pena seleccionarlas a mano. Ahí van unas sugerencias:

Novedades en oferta

Como hemos dicho, ya estamos en noviembre, lo cual significa, además de nuevas ofertas, un montón de nuevos lanzamientos que irán cayendo a lo largo del mes y, como novedades que son, suele costar más encontrar descuentos. Pero haberlos haylos y los mejores que encontramos te los dejamos aquí. O sea, primero le das un repaso a ese artículo y luego miras aquí, a ver qué puedes rascar. Por ahora tienes…:

Ofertas para consolas

También hay ofertas en el mundo consolero, aunque ya sabes que lo mejor en este caso es estar atento a las respectivas tiendas y tus listas de deseados. No obstante, si te falta inspiración o andas despistado, a continuación van unas recomendaciones.