Adéntrate en el hogar digital por solo 34,98 euros con estas dos ofertas

Seguramente llevas años escuchando hablar de las múltiples virtudes del hogar digital, conectado o de la domótica, como se conoció inicialmente esta faceta de la tecnología, consistente en dotar del apellido (o del prefijo) smart a muchos de los dispositivos de nuestro día a día, interconectándolos entre sí y permitiendo su control remoto, programación, asignación de respuestas a eventos, etcétera. Una propuesta que pone, al alcance de nuestra mano, una innumerable lista de posibilidades más que interesantes para hacer más cómodo y sencillo el día a día.

Sin embargo, todavía existe la extendida creencia de que desplegar la infraestructura para un hogar digital es algo muy complejo. Personalmente aún recuerdo, a principios de la primera década de este siglo, realizar algunas pruebas con un kit de domótica que, entre otras cosas, exigía tener en funcionamiento 24/7 un servidor que, a la vez, se responsabilizaba de la interconexión y gestión de los dispositivos, y proporcionaba una interfaz web para su administración. No era, ni remotamente, el desafío más complicado al que me he enfrentado en mi vida, pero sí que tenía cierta complejidad, amén de requisitos, que lo alejaba del común de los mortales.

Hoy en día no es así, desplegar un hogar digital es tan sencillo como poner bombillas, enchufar adaptadores y operaciones similares. La oferta de dispositivos inteligentes es cada vez más amplia y, gracias a los sistemas de gestión del ecosistema, su manejo es cada día más sencillo, y mayor su lista de posibilidades. Con un solo comando de voz puedes cambiar el esquema de iluminación de toda la casa, encender remotamente la manta eléctrica para encontrarte la cama calentita al irte a dormir, vigilar lo que ocurre en tu casa cuando no estás… lo que decía antes, la lista es interminable.

Otra creencia común es que hogar digital es sinónimo de caro, de tener que invertir centenas o incluso miles de euros. Pero, si eres de quienes piensan así, tengo muy buenas noticias para ti, ya que hace tiempo que esto dejó de ser así. De hecho, con la oferta que hemos encontrado para ti en Amazon, los dos kits de hogar conectado te permitirán dar los primeros pasos, a este respecto, por tan solo 34,98 euros. Te explico en qué consisten.

En primer lugar tenemos un kit compuesto por dos altavoces Echo Dot de tercera generación y una bombilla Philips Hue White con casquillo E27. Como ya sabrás, toda la gama de altavoces Echo incorporan Alexa, el asistente de voz de Amazon que, como ya habrás imaginado, te permitirá controlar mediante comandos de voz los elementos de hogar digital que hayas instalado en tu casa. Pero no solo eso, también te proporciona acceso a todo tipo de información, a los servicios de Amazon y claro, como no podía ser menos en un altavoz, también a los principales servicios de música en streaming.

La bombilla Philips Hue White, por su parte, permite ajustar tanto el nivel de luminosidad como la temperatura de la misma. De este modo podremos alternar, con un simple comando de voz o mediante su app, entre tonos fríos y más luminosos durante el día, cuando queremos mantenernos activos, y esquemas de luz más tenue y cálida, si deseamos disfrutar de una atmósfera más íntima y relajante. La diferencia, y te lo digo por experiencia propia, es espectacular. Por norma general, el precio de este kit es de 50,84 euros pero, con la oferta que hemos encontrado, puede ser tuyo con un sustancial descuento del 31%, es decir, por tan solo 34,98 euros.

El segundo kit se compone de dos altavoces Echo Dot de tercera generación y un adaptador inteligente de enchufe de Meross, una marca muy relevante en lo referido a hogar digital y que también puedo acreditar, por experiencia propia, que cuenta con dispositivos muy recomendables. El adaptador de enchufe inteligente te permitirá controlar, de manera remota, el suministro eléctrico a aquello que esté enchufado al mismo. ¿Recuerdas el ejemplo de la manta eléctrica que comendaba al principio? Pues es solo uno de los muchísimos casos de uso.

El precio normal de este kit es de 54,97 euros pero, de manera temporal, puedes hacerte con él con un descuento del 36%, que deja su precio en tan solo 34,98 euros.

Así, ya sea para ti, o para ir adelantando las compras de Navidad, estos dos kits de hogar digital son una oferta realmente interesante, de esas que merece la pena aprovechar.

