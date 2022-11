Los Samsung Galaxy S23 tendrán más autonomía

Todavía faltan algunos meses para la presentación y llegada al mercado de la serie Samsung Galaxy S23, el tope de gama de la tecnológica coreana que, año tras año, llega con un buen puñado de mejoras y novedades con respecto a su versión predecesora. Y aunque aún hay que esperar (más adelante, en este mismo artículo, te cuento algo al respecto), como ya es más que habitual en este sector, se va filtrando información muy interesante sobre lo que podemos esperar.

La primera gran sorpresa, a este respecto, nos la llevamos hace solo unos días, al saber que esta generación estará «motorizada», en exclusiva, por SoCs Snapdragon 8 Gen 2, dejando los integrados Exynos, de la propia marca, fuera de la misma. Ya vimos, hace unas semanas, unas pruebas de rendimiento de un Samsung Galaxy S23 basado en la plataforma de Qualcomm pero, con los precedentes de series anteriores, pensamos que sería la versión para determinados mercados, mientras que en otros optarían por su propio integrado.

Y hoy, gracias a un tweet del popular (y generalmente acertado) filtrador Ice universe, con los Samsung Galaxy S23 debutará el nuevo modo Light, que reducirá el consumo para mejorar la autonomía. Según podemos leer en su mensaje, este nuevo modo «puede reducir moderadamente el rendimiento y reducir en gran medida el consumo de energía sin afectar las frecuencias de actualización.«, es decir, que esta reducción en el consumo eléctrico permitirá, no obstante, seguir disfrutando de la tasa de refresco de la pantalla, los esperados 120 hercios en toda la gama.

The Samsung Galaxy S23 series will get a «Light (Low Power) mode,» which can moderately reduce performance while greatly reducing power consumption without affecting refresh rates. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1 — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2022

No hay muchas pistas, por no decir que en realidad no hay ninguna, que nos adelante cómo funcionará este modo, si se centrará en el consumo de recursos de apps y procesos en segundo plano o si, por el contrario, también repercutirá en el software que estemos empleando en ese momento o sí, directamente, reducirá de manera constante la frecuencia de trabajo del SoC. Pero, en cualquier caso, y dado que las prestaciones de los dispositivos tope de gama actuales están muy por encima de las necesidades de muchos de los usos que hacemos habitualmente de los dispositivos, parece factible lograr una reducción de consumo por esta vía que no afecte al uso que hacemos del teléfono.

Por otra parte, todavía es pronto para confirmarlo, pero un rumor que está cobrando fuerza afirma que la compañía está preparando un Samsung Galaxy Unpacked en San Francisco que tendría lugar durante la primera semana de febrero, un evento que, con total seguridad, estaría dedicado a la presentación de los Samsung Galaxy S23 que, al igual que en años anteriores, llegarían al mercado pocas semanas después, antes de finalizar el mismo mes.