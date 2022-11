Un iPad plegable será el primer dispositivo de Apple que llegue al mercado con este tipo de tecnología, según afirmó Samsung en una reunión reciente con proveedores.

Samsung arrasa en venta de smartphones plegables y pretende mantener su posición de privilegio con el lanzamiento de los nuevos Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4. Aunque este factor de forma todavía es absolutamente minoritario en el gran mercado del móvil (especialmente por su alto precio que lo aleja del gran consumo) todo apunta a que seguirá ganando terreno. Hace tiempo que se espera la respuesta de Apple, pero los analistas no lo esperan hasta 2025.

iPad plegable primero

A la espera de un iPhone Fold, ha surgido una información que habla de un tablet como el estreno de Apple en la nueva generación de dispositivos plegables. El rumor no llega de cualquiera, sino de una reunión de negocio de Samsung Mobile Experience con proveedores. Hay que recordar que Samsung es a la vez el mayor competidor de Apple en móviles y también uno de sus grandes proveedores, especialmente paneles de visualización que son a la postre el componente principal de todo plegable.

No es la primera vez que oímos noticias de un iPad plegable y recientemente fue citado por los analistas de CCS Insight como una de las novedades en las que trabaja Apple para 2024. Claro qué, dada la capacidad de Samsung en suministro de componentes puede ser que cuente con información privilegiada.

La pregunta no es sí, sino cuándo. Aunque Apple tiene el privilegio de poder seguir su propio ritmo en el calendario de lanzamiento de productos no escapa a las tendencias de la industria y no dejará el camino libre mientras Samsung sigue vendiendo más del 70% de los móviles plegables. Lo que era menos improbable es que su estreno fuera con un iPad y no con un iPhone.

En la misma reunión donde ha surgido esta información, Samsung afirmó que espera que el mercado del plegable crezca en tasas anuales del 80% hasta 2025. Apple no se quedará fuera de la nueva tarta que ha abierto las nuevas tecnologías de pantallas flexibles/plegables.