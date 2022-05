Apple prueba pantallas E Ink para su iPhone plegable

La llegada de un iPhone plegable solo es cuestión de tiempo. Apple no puede dejar que Samsung monopolice los nuevos formatos de pantalla plegable o doble pantalla que -sin obtener todavía ventas masivas por su alto coste- es seguido por un mayor número de consumidores con cada nueva generación que llega al mercado.

Y es que Apple no escapa a las tendencias de la industria. Ha innovado como pocos en el sector del móvil inteligente, pero también se ha «inspirado» como el resto cuando una tendencia ha aparecido en el horizonte en la búsqueda de novedades que animen las ventas. Lo hemos visto a la hora de aumentar el tamaño de pantalla de sus terminales, acelerar la llegada del 5G o comercializar versiones «mini» para rebajar los precios.

Los móviles plegables existentes suelen incluir pantallas secundarias con paneles OLED o LCD. Si bien estas soluciones ofrecen una resolución y capacidad de respuesta tan elevada como la pantalla principal, encarecen el producto y gastan mucha batería.

Apple puede tener una solución y el renombrado analista Ming-Chi Kuo dice que la compañía está probando pantallas de tinta electrónica, mucho más eficientes por su bajo consumo. En un tuit reciente, Kuo dice que Apple está probando paneles EPD de E Ink con el objetivo de usarlas para la cubierta/pantalla secundaria de sus dispositivos plegables.

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices’ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

