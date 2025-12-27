Se filtran nuevos renders del iPhone plegable

Durante años, el iPhone plegable ha sido un producto inexistente a nivel oficial, pero omnipresente en rumores, renders y filtraciones que intentan anticipar cómo podría ser el primer plegable de Apple. Cada nueva imagen vuelve a reactivar el debate sobre cuándo y cómo dará la compañía ese salto.

Los nuevos renders llegan firmados por Jon Prosser, a través de su canal Front Page Technology. Prosser es uno de los filtradores más prolíficos y conocidos del ecosistema Apple, con un historial notable de aciertos en cuestiones de diseño y calendario, aunque también envuelto recientemente en una controversia legal con la propia compañía. Ese doble contexto explica por qué sus filtraciones generan tanto interés: aportan pistas relevantes, pero conviene interpretarlas siempre como lo que son, información no confirmada.

En lo que muestran estas imágenes, el dispositivo adopta un formato tipo libro, claramente alineado con lo que ya conocemos de otros plegables de gran formato. El diseño apuesta por un chasis sobrio, con una pantalla exterior funcional cuando está cerrado y una gran pantalla interna al desplegarse. El módulo de cámaras traseras es relativamente discreto, en línea con el lenguaje de diseño reciente de Apple, y el conjunto parece buscar un equilibrio entre superficie útil y control del grosor.

Uno de los puntos más llamativos de estos renders es la supuesta eliminación del pliegue visible en la pantalla interna, uno de los grandes retos pendientes en el mercado de los plegables. Según la filtración, Apple habría recurrido a una placa metálica para distribuir mejor la presión del plegado y a una bisagra que emplea metal líquido para minimizar la marca central. Sin embargo, este es también el aspecto que más dudas despierta, ya que informaciones anteriores apuntaban a que la compañía todavía no había logrado eliminar por completo ese pliegue en prototipos funcionales.

Más allá de esa promesa técnica, muchos de los detalles encajan con lo que ya hemos venido contando en los últimos meses. Se repite la ausencia de Face ID en favor de un Touch ID integrado en el botón de encendido, la presencia del módem C2 desarrollado por Apple, el uso de baterías de alta densidad y unas diagonales de pantalla coherentes con un plegable de este tipo. Esa continuidad refuerza la idea de que, al menos en líneas generales, el planteamiento del dispositivo está bastante definido.

Donde el terreno se vuelve más resbaladizo es en todo lo relacionado con el precio, el nombre comercial y el calendario de lanzamiento. Los rumores vuelven a situar el coste en una horquilla muy elevada, se menciona de nuevo la posibilidad de que Apple utilice la denominación “Ultra” y se apunta a un lanzamiento en septiembre, pero aquí el nivel de especulación es claramente mayor. Históricamente, estos han sido los elementos más cambiantes en las filtraciones sobre productos de Apple.

En conjunto, estos nuevos renders no confirman la existencia inminente del primer plegable de Apple, pero sí ayudan a perfilar el tipo de dispositivo que podría estar preparando la compañía. Un iPhone plegable ambicioso, alineado con el formato libro y con un fuerte énfasis en el diseño y en resolver los problemas clásicos del sector. Como ocurre siempre con este producto, la clave está en separar lo técnicamente plausible de lo puramente aspiracional, y en recordar que, hasta que Apple lo anuncie, todo sigue moviéndose en el terreno de la filtración.

Más información