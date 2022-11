Siri se despedirá del «Oye» en 2024

Desde que llegó a las tripas del iPhone, y de ese modo a nuestras vidas, Siri siempre ha tenido una frase para ser invocada, «Oye Siri». Y desde el primer momento, reconozco que siempre me ha parecido que le daba una cierta pátina de humanidad al asistente de voz de iOS, y posteriormente del resto de dispositivos de Apple. No sé, igual es una tontería, pero anteponer el «Oye» antes de emplear su nombre siempre me ha sonado bastante natural.

Sin embargo, según podemos leer en Engadget, parece que Apple quiere simplificar esta interacción con el fin, que en principio puede parecer paradójico, de hacer que pueda ser más compleja. Y, en consecuencia, llevan ya un tiempo trabajando en el entrenamiento de la IA subyacente al asistente para que ya no sea necesario decir «Oye» (o Hey, así como las diversas variantes en otros idiomas) y que, en su lugar, sea capaz de responder al escuchar simplemente su nombre, Siri.

Contrariamente a lo que pudiera parecer, este entrenamiento de la inteligencia artificial sería una tarea bastante compleja. Y bueno, tiene cierto sentido, pues cuanto más pequeña sea la cadena de texto empleada para invocar al asistente, más altas son las posibilidades de que se produzcan falsos positivos. Esta es la razón por la que, por ejemplo, sería increíblemente complejo emplear solo una palabra común, como «Hola», pues Siri pensaría que estamos requiriendo de sus servicios cada vez que saludáramos a alguien.

Desconozco si Siri es una palabra con un significado concreto en algún idioma, pero incluso si no es así, sí que podemos encontrar alguna palabra que integra ambas sílabas, por no hablar de posibles combinaciones de palabras en las que una termina con si y la siguiente comienza con ri (no me refiero exclusivamente al castellano, claro, me refiero a la multitud de idiomas que «habla» el asistente de voz de Apple.

¿Y a qué me refería con lo de simplificar para hacer más complejo? Pues a que, entiendo que en base a estudios de uso llevados a cabo por Apple, la fórmula «Oye Siri» hace más complejo para algunos usuarios la concatenación, en una única orden verbal, del comando de invocación y la acción que quieren que lleve a cabo. No muchos usuarios lo saben pero no es necesario pronunciar «Hola Siri» y esperar a su respuesta para indicarle qué es lo que quieres.

En su lugar, directamente puedes decir, por ejemplo «Hola Siri, quiero escuchar a Diana Ross y The Supremes», y en unos pocos segundos estarás haciendo un viaje en el tiempo a lo mejor de la ciudad del motor. Y lo que plantea Apple, y que puede ser acertado, es que al eliminar «Oye», ve más probable que los usuarios se animen a invocar al asistente y, en la misma frase, decirle qué necesitan. Y es que, si lo pensamos, tiene sentido que la frase actual nos haga, inconscientemente, plantear la operación a modo de conversación, en vez de como una simple frase compuesta.

Parece, no obstante, que este cambio no se obrará rápidamente. Muy al contrario, y según Mark Gurman, que es quién ha informado de ello en primer lugar, parece que el sistema no estará listo hasta 2024, y ni siquiera aclara si este plazo se circunscribe exclusivamente a Siri en inglés o si, por el contrario, también llegaría dicho año al resto de los idiomas soportados por Siri o, al menos, a parte de los mismos.